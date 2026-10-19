Πολωνία: Μητέρα άφησε τα δύο παιδιά της μόνα στο βουνό μέσα σε πυκνή ομίχλη για να φτάσει στην κορυφή – «Θα γυρίσω σε 15 λεπτά»

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Οργή έχει προκαλέσει στην Πολωνία η συμπεριφορά μιας μητέρας, η οποία άφησε τους δύο γιους της, ηλικίας 8 και 14 ετών, ολομόναχους σε ορεινό μονοπάτι, μέσα σε πυκνή ομίχλη, προκειμένου να συνεχίσει την ανάβασή της προς την κορυφή. Παρότι είχε υποσχεθεί στα παιδιά ότι θα επέστρεφε σε μόλις 15 λεπτά, ο προορισμός της βρισκόταν σε απόσταση μεγαλύτερη της μίας ώρας. Τα δύο αγόρια εντοπίστηκαν να κλαίνε και να ουρλιάζουν από μια ομάδα ορειβατών, οι οποίοι έσπευσαν να τα βοηθήσουν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Εθνικό Πάρκο Μπιεστσάντι, στη νοτιοανατολική Πολωνία, και έγινε γνωστό έπειτα από καταγγελία οδηγών βουνού του παραρτήματος του Πολωνικού Συλλόγου Τουρισμού και Περιήγησης (PTTK) στο Ρζέσουφ.

Σύμφωνα με το TVP World, οι οδηγοί δημοσιοποίησαν το Σάββατο (17/10) μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά της μητέρας και περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν τα δύο παιδιά.

«Ακούσαμε σπαρακτικά κλάματα και ουρλιαχτά» – Πώς εντοπίστηκαν τα παιδιά

Η ομάδα των ορειβατών ακολουθούσε ένα μονοπάτι στο Εθνικό Πάρκο Μπιεστσάντι, όταν ξαφνικά άκουσε έντονα κλάματα και κραυγές.

Ακολουθώντας τους ήχους, οι οδηγοί εντόπισαν δύο αγόρια, ηλικίας 8 και 14 ετών, τα οποία βρίσκονταν μόνα τους, εμφανώς αναστατωμένα και αποπροσανατολισμένα.

Τα παιδιά εξήγησαν ότι η μητέρα τους είχε αποφασίσει να συνεχίσει προς την κορυφή, παρότι εκείνα είχαν κουραστεί, παραπονιούνταν και δεν ήθελαν να προχωρήσουν.

«Μας είπε να περιμένουμε 15 λεπτά», ανέφεραν στους οδηγούς, περιγράφοντας την υπόσχεση που τους είχε δώσει πριν απομακρυνθεί.

Ωστόσο, όπως διαπίστωσαν οι έμπειροι ορειβάτες, η κορυφή προς την οποία κατευθυνόταν η γυναίκα απείχε περισσότερο από μία ώρα από το σημείο όπου είχαν μείνει τα παιδιά.

Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική εξαιτίας της πυκνής ομίχλης, που περιόριζε την ορατότητα και δυσκόλευε τον προσανατολισμό.

Οι οδηγοί παρέμειναν στο πλευρό των αγοριών, φροντίζοντάς τα μέχρι να επιστρέψει η μητέρα τους.

«Καμία μεταμέλεια, καμία ενοχή» – Η αντίδραση της μητέρας εξόργισε τους οδηγούς

Η συμπεριφορά της γυναίκας μετά την επιστροφή της προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση.

Σύμφωνα με την ανάρτηση των οδηγών, όταν τη ρώτησαν πώς ήταν δυνατόν να αφήσει δύο ανήλικα παιδιά χωρίς επίβλεψη, υπό τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες, εκείνη δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της πράξης της.

«Καμία διάθεση αυτοκριτικής, καμία αίσθηση ενοχής», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι οδηγοί του PTTK.

Όπως υποστήριξαν, η γυναίκα ζήτησε συγγνώμη μόνο όταν ενημερώθηκε ότι η συμπεριφορά της θα μπορούσε να οδηγήσει σε ποινική δίωξη.

Μάλιστα, ένας από τους οδηγούς τής επισήμανε ότι η συγγνώμη δεν έπρεπε να απευθύνεται στον ίδιο, αλλά στα παιδιά της.

«Η απάντησή μου ότι η συγγνώμη δεν έπρεπε να απευθύνεται σε εμένα, αλλά στα παιδιά της, δεν προκάλεσε καμία αντίδραση», ανέφερε στην ανάρτησή του.

«Κανένας στόχος, καμία κορυφή δεν αξίζει όσα έκανες στα παιδιά σου»

Η δημοσιοποίηση του περιστατικού συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερα αυστηρή προειδοποίηση για τους κινδύνους που συνεπάγεται η εγκατάλειψη ανηλίκων σε ορεινό περιβάλλον.

Οι οδηγοί κατήγγειλαν ότι η μητέρα έθεσε την προσωπική της επιθυμία να ολοκληρώσει την ανάβαση πάνω από την ασφάλεια των παιδιών της.

Κλείνοντας την ανάρτησή τους, απευθύνθηκαν ευθέως στη γυναίκα με μια φράση που συμπυκνώνει την αγανάκτησή τους:

«Γυναίκα! Κανένας στόχος, καμία κορυφή δεν αξίζει όσα υπέβαλες τα παιδιά σου να περάσουν».

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σημασία της υπεύθυνης συμπεριφοράς κατά τις οικογενειακές εξορμήσεις σε ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς.

Στο δημοσίευμα δεν διευκρινίζεται εάν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία σε βάρος της μητέρας.