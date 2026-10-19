Αυστραλία: Επίθεση με αυτοκίνητο σε 65χρονη βουλευτή – Δίνει μάχη για τη ζωή της, ερευνάται τρομοκρατικό κίνητρο – Τι δήλωσε ο πρωθυπουργός

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης βουλευτού, Έλεν Χέινς, η οποία νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο έξω από το πολιτικό της γραφείο στην πολιτεία της Βικτώριας.

Ο Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε ξεκαθάρισε ότι δεν επρόκειτο για ένα απλό τροχαίο ατύχημα, επιβεβαίωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου και ανακοίνωσε την κινητοποίηση της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, σε μια υπόθεση που προκαλεί έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτικών προσώπων και την αυξανόμενη βία στον δημόσιο διάλογο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Guardian, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:35 τοπική ώρα τη Δευτέρα (19/10), έξω από το γραφείο της 65χρονης βουλευτή στην οδό Μέρφι, στην πόλη Γουανγκαράτα, στη βορειοανατολική Βικτώρια.

Ένα λευκό Toyota LandCruiser παρέσυρε τη Χέινς, προκαλώντας της σοβαρότατους τραυματισμούς.

Η βουλευτής μεταφέρθηκε αρχικά για την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας και στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της Μελβούρνης, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν ήταν ατύχημα» – Η δήλωση του Αλμπανέζε που προκαλεί ανησυχία

Ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε προχώρησε σε έκτακτη ενημέρωση από το Σίδνεϊ, επιβεβαιώνοντας ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν το περιστατικό ως πιθανή σκόπιμη επίθεση.

Μιλώντας στην εκπομπή 7.30 του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου ABC, αποκάλυψε ότι αρχικά είχε ενημερωθεί για τροχαίο ατύχημα, προτού λάβει πληροφορίες ότι η βουλευτής ενδέχεται να είχε αποτελέσει στόχο.

«Δεν ήταν ατύχημα», δήλωσε ο Αλμπανέζε, εξηγώντας ότι ενημερώθηκε στη συνέχεια για τη σύλληψη του υπόπτου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι άλλαξε το πρόγραμμά του και επικοινώνησε αμέσως με την επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Κρίσι Μπάρετ, καθώς και με τον πρωθυπουργό της Βικτώριας, Μπεν Κάρολ.

Παράλληλα, ενημέρωσε τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, Άνγκους Τέιλορ, ο οποίος προσέφερε την πλήρη υποστήριξή του.

Ο Αλμπανέζε εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος, υπογραμμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί η κατάσταση της υγείας της Χέινς και η στήριξη της οικογένειάς της.

A car hit an Australian federal independent lawmaker, critically injuring her in a potentially deliberate act in Victoria state, police said. Her family confirmed that the victim was 65-year-old Helen Haines. The driver has been arrested. https://t.co/bJKulGLLjM — The Associated Press (@AP) October 19, 2026

Ενεργοποιήθηκε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία – Συνελήφθη 43χρονος, βρέθηκε μαχαίρι στο όχημα

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει μεγάλη αστυνομική έρευνα, στην οποία συμμετέχουν η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, οι Αρχές της Βικτώριας και η Αυστραλιανή Υπηρεσία Πληροφοριών και Ασφάλειας (ASIO).

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η κοινή αντιτρομοκρατική ομάδα, προκειμένου να εξετάσει τα πιθανά κίνητρα του δράστη.

Ο Αλμπανέζε τόνισε ότι οι Αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη τα αίτια της επίθεσης και απέφυγε να προδικάσει εάν πρόκειται για περιστατικό με τρομοκρατικό ή πολιτικό κίνητρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Βικτώριας, συνελήφθη ένας 43χρονος άνδρας από την περιοχή Ταράουινγκι, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Γουανγκαράτα.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε από πολίτη όταν βγήκε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια συνελήφθη από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Κατά την έρευνα στο όχημά του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα μαχαίρι.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν η βουλευτής αποτέλεσε συγκεκριμένο στόχο του οδηγού, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές γνωρίζονταν.

Ο αστυνομικός Άσλεϊ Μέισον δήλωσε ότι η υπόθεση αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο περιστατικό και ότι δεν προκύπτει συνεχιζόμενη απειλή για την τοπική κοινωνία.

Αλμπανέζε: Η πολιτική αντιπαράθεση έχει γίνει επικίνδυνα τοξική

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός συνέδεσε τη σοβαρότητα της υπόθεσης με την αυξανόμενη επιθετικότητα στον δημόσιο και πολιτικό διάλογο.

Όπως δήλωσε, το κλίμα έχει οξυνθεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, ενώ ο ίδιος είχε εκφράσει επανειλημμένα φόβους ότι η πολιτική βία που έχει καταγραφεί σε άλλες δυτικές δημοκρατίες θα μπορούσε να εμφανιστεί και στην Αυστραλία.

Ειδική αναφορά έκανε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπου, όπως παρατήρησε, πολίτες χρησιμοποιούν εκφράσεις τις οποίες δεν θα τολμούσαν να απευθύνουν σε κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο Αλμπανέζε υπογράμμισε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά της αυστραλιανής δημοκρατίας είναι η δυνατότητα των πολιτών να συναντούν και να συνομιλούν ελεύθερα με τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους.

Εξέφρασε, ωστόσο, την ανησυχία ότι η αυξανόμενη απειλή βίαιων περιστατικών μπορεί να περιορίσει αυτή την επαφή.

Όπως εξήγησε, ήδη έχουν ενισχυθεί τα μέτρα προστασίας των βουλευτών και ιδιαίτερα των υπουργών και των πολιτικών που κατέχουν υψηλόβαθμα αξιώματα.

Κάλεσε όλες τις πολιτικές πλευρές να μειώσουν την ένταση της αντιπαράθεσης, επισημαίνοντας ότι οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται με δημοκρατικό διάλογο και όχι με προσωπικές επιθέσεις και εχθρότητα.

Αυξάνονται οι απειλές εναντίον πολιτικών – Πάνω από 1.000 καταγγελίες

Την ανησυχία για την ασφάλεια των πολιτικών προσώπων ενίσχυσε και ο υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπερκ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι καταγγελίες για παρενόχληση και απειλητική συμπεριφορά εναντίον βουλευτών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Πριν από δύο χρόνια είχαν καταγραφεί 951 αντίστοιχες αναφορές, ενώ κατά το πιο πρόσφατο οικονομικό έτος ο αριθμός τους έφτασε τις 1.067.

Η αύξηση αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στις υπηρεσίες ασφαλείας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αιρετοί εκπρόσωποι, τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και στις καθημερινές επαφές τους με τους πολίτες.

🇦🇺 Australia: Independent MP Helen Haines fighting for life after car ‘attack’ outside Wangaratta office Independent MP Helen Haines is in critical condition with severe lower-body injuries after being struck by a white Toyota Landcruiser outside her electorate office. PM Albanese called it an attack (“this wasn’t an accident”). 43yo man arrested; knife found in vehicle. Counter-terrorism team activated. Thoughts with Helen and her family. @News24Aust — George Free (@RealGeorgeFree) October 19, 2026

«Μια γυναίκα με ακεραιότητα» – Συγκινημένος ο πρωθυπουργός για τη Χέινς

Ο Άντονι Αλμπανέζε αφιέρωσε μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του στην προσωπικότητα της τραυματισμένης βουλευτή.

Η Έλεν Χέινς εκπροσωπεί την εκλογική περιφέρεια Ίντι από το 2019 και έχει διακριθεί για τις παρεμβάσεις της υπέρ της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην πολιτική ζωή.

Ο πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε ιδιαίτερα εργατική, ευφυή και αφοσιωμένη στην τοπική κοινωνία, τονίζοντας ότι χαίρει σεβασμού από όλες τις πολιτικές παρατάξεις.

Όπως ανέφερε, παρά τις πολιτικές διαφωνίες τους, ουδέποτε αμφισβήτησε την ειλικρίνεια των προθέσεών της.

Η Χέινς έχει διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην προώθηση της εθνικής επιτροπής καταπολέμησης της διαφθοράς και συμμετέχει στην κοινοβουλευτική εποπτεία του σχετικού θεσμού.

Ο Αλμπανέζε τόνισε ότι η παρουσία της στο Κοινοβούλιο αποτελεί πολύτιμη συμβολή στη δημοκρατική διαδικασία, εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξουν σύντομα ευχάριστες ειδήσεις για την υγεία της.

Η οικογένεια ευχαριστεί τους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια της βουλευτή επιβεβαίωσε ότι η Χέινς τραυματίστηκε έξω από το γραφείο της και εξακολουθεί να λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Οι συγγενείς της ευχαρίστησαν τους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν, το ιατρικό προσωπικό και τις αστυνομικές δυνάμεις για την άμεση κινητοποίησή τους.

Παράλληλα, ζήτησαν από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καταδίκη από κυβέρνηση και αντιπολίτευση – «Σοκαριστική ημέρα για τη χώρα»

Η είδηση της επίθεσης προκάλεσε αντιδράσεις σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Αυστραλίας.

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Άνγκους Τέιλορ, έκανε λόγο για μια σοκαριστική ημέρα για τη χώρα, τονίζοντας ότι η πολιτική βία δεν πρέπει να γίνει ανεκτή ως μέρος της δημόσιας ζωής.

Ο ίδιος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Αλμπανέζε και ότι οι δύο πλευρές συμφωνούν στην ανάγκη απόλυτης καταδίκης τέτοιων περιστατικών.

Η υπουργός Εξωτερικών, Πένι Γουόνγκ, χαρακτήρισε την επίθεση βαθιά ανησυχητική, εκφράζοντας την υποστήριξή της προς τη βουλευτή και την οικογένειά της.

Ανάλογες δηλώσεις έκαναν ο επικεφαλής των Πρασίνων, Ντέιβιντ Σούμπριτζ, και η επικεφαλής του One Nation, Πολίν Χάνσον, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι κανένας εκλεγμένος εκπρόσωπος δεν πρέπει να φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα.

Ο πρωθυπουργός της Βικτώριας, Μπεν Κάρολ, δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση, επισημαίνοντας ότι οι συνέπειές της έχουν προκαλέσει βαθιά αναστάτωση στην τοπική κοινωνία της Γουανγκαράτα.

Με την Έλεν Χέινς να δίνει μάχη για τη ζωή της, οι αυστραλιανές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση και εάν υπήρχε πολιτικό ή τρομοκρατικό κίνητρο.