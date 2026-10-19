Μαζικό ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο: Τρία κύματα πυραύλων μέσα στη νύχτα – Μία νεκρή, τραυματίες και καταστροφές σε πολυκατοικίες

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Τρεις διαδοχικές επιθέσεις με ρωσικούς πυραύλους δέχθηκε το Κίεβο κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα (19/10), με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ. Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την ουκρανική πρωτεύουσα λίγο πριν από τις 23:00, περίπου στις 03:00 και ξανά στις 07:00 το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, σταθμούς του μετρό και ιατρικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες ότι οι προειδοποιήσεις για την επικείμενη επίθεση ήχησαν μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις εκρήξεις ή ακόμη και αφού είχαν ήδη σημειωθεί τα πλήγματα.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, δημοσιογράφοι του οποίου βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα, οι ρωσικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρία κύματα, κρατώντας τους κατοίκους σε διαρκή επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η Κρατική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας (DSNS) ανακοίνωσε ότι ζημιές καταγράφηκαν σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πόλης, ενώ σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιών και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

The Cosmo Multimall in Kyiv suffered serious damage in a Russian missile strike on Kyiv overnight on Oct. 19. So far, a 21-year-old woman is known to have been killed in the attack, and eight people injured. A metro station and a medical clinic were also hit. https://t.co/lzfNVtzfsv Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά»: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση – Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) October 19, 2026

Νεκρή 21χρονη – Ζημιές σε σταθμούς του μετρό και πυρκαγιά σε κτίριο

Το πιο τραγικό περιστατικό καταγράφηκε στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από ρωσικό πλήγμα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε αρχικά ότι το θύμα ήταν μια 21χρονη γυναίκα.

Στην ίδια περιοχή ξέσπασε πυρκαγιά σε μη οικιστικό κτίριο, ενώ από την επίθεση υπέστη ζημιές και σταθμός του μετρό.

Οι υπέργειοι σταθμοί Τσερνιχίβσκα και Λίσοβα έκλεισαν προσωρινά, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επισκευές, όπως ανακοίνωσαν οι δημοτικές Αρχές.

Russia launched a massive attack on Kyiv and other Ukrainian cities last night using Iskander-M/S-400 ballistic missiles, Iskander-K cruise missiles, and drones. ▪️ Kyiv: A 21-year-old woman was killed. Eight more people were injured. A metro station, shopping mall, medical diagnostic center, educational institution, shops, gas stations, apartment buildings, private homes, vehicles, and office premises were damaged. ▪️Kyiv region: Six people were injured, including three children. Three more people are missing. An educational facility, private homes, apartment buildings, vehicles, a production facility, a warehouse, and an infrastructure facility were damaged. ▪️ Volyn region: Drone strikes left around 66,000 electricity connections without power. Critical and civilian infrastructure was damaged. ▪️ Vinnytsia region: Parts of the region were left without electricity and water. ▪️ Rivne region: Civilian infrastructure facilities were targeted. At least two people were injured. Power outages were also reported in several areas. ▪️ Zhytomyr region: Fires broke out at critical infrastructure facilities. ▪️ Kharkiv region: Eleven people were injured. ▪️ Chernihiv region: A school, a church, and residential buildings were damaged. Two people were injured. ▪️ Dnipro: An 84-year-old woman was injured. Private homes were damaged. ▪️ Lviv region: Residential buildings were damaged. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 19, 2026

Πέντε τραυματίες σε πολυκατοικία 25 ορόφων – Σοβαρές ζημιές σε ιατρικό κέντρο

Στη συνοικία Σολομιάνσκι, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν υπέστη ζημιές πολυκατοικία 25 ορόφων, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν επίσης ζημιές στο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο Cosmo Multimall, το οποίο βρίσκεται στην ίδια συνοικία.

Από το ωστικό κύμα των εκρήξεων επλήγη και ιατρικό κέντρο της περιοχής.

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, περισσότερα από 200 παράθυρα έσπασαν, ενώ καταστράφηκαν πόρτες, υπέστησαν ζημιές οροφές και καταγράφηκαν φθορές σε ιατρικό εξοπλισμό.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού, ενώ την ώρα της επίθεσης δεν βρίσκονταν ασθενείς μέσα στις εγκαταστάσεις.

Οι Αρχές δεν είχαν διευκρινίσει μέχρι την τελευταία ενημέρωση σε ποιες περιοχές τραυματίστηκαν οι υπόλοιποι τρεις άνθρωποι που περιλαμβάνονται στον απολογισμό της πρωτεύουσας.

Now fully under US protection, Putin ramps up the massacres across Ukraine. Massive attack on civilians in Kyiv overnight, with homes and shopping areas primary targets. https://t.co/6AwuloWlRf — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) October 19, 2026

Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους τρία παιδιά, στο Ιρπίν – Αγνοούνται τρεις άνθρωποι

Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έπληξαν και οικισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου.

Στο Ιρπίν, περίπου 20 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ενώ άλλοι τρεις εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς οι ουκρανικές Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τους αγνοουμένους.

Οι έξι τραυματίες στο Ιρπίν καταγράφονται χωριστά από τους οκτώ τραυματίες που αναφέρθηκαν εντός του Κιέβου.

Οι σειρήνες ήχησαν την ώρα των εκρήξεων – Καταγγελίες για καθυστερημένες προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι αναφορές για τον ελάχιστο χρόνο προειδοποίησης που είχαν στη διάθεσή τους οι κάτοικοι πριν από τα ρωσικά πλήγματα.

Όπως περιγράφουν δημοσιογράφοι του Kyiv Independent που βρίσκονταν στην περιοχή, οι πρώτες εκρήξεις σημειώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση των σειρήνων αεροπορικού συναγερμού.

Οι ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα έφτασαν μόλις λίγες στιγμές πριν από τα πλήγματα.

Η αρχισυντάκτρια του μέσου, Όλγα Ρουντένκο, ανέφερε ότι οι σειρήνες στους δρόμους άρχισαν να ηχούν την ώρα που ήδη σημειώνονταν οι εκρήξεις.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Kyiv Independent, υποστήριξε ότι και το πρώτο κύμα της επίθεσης ακολούθησε αντίστοιχο μοτίβο.

«Η προειδοποίηση για βαλλιστική απειλή έφτασε μόνο αφού είχε ήδη πραγματοποιηθεί το πλήγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Κάτι κάνουν πάλι», πρόσθεσε, αφήνοντας αιχμές για τις καθυστερήσεις στην έγκαιρη προειδοποίηση.

Οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι αναπτύσσουν εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες, γεγονός που μπορεί να περιορίσει σημαντικά τον διαθέσιμο χρόνο αντίδρασης. Ωστόσο, οι πρόσφατες επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει νέα ερωτήματα στην ουκρανική πλευρά.

‼️ The consequences of Russia’s night strike on Kyiv – this is what Chernihivska metro station looks like now. Shahed fell near a grocery store in the Lviv region. Rivne and the region are also under attack – explosions are heard, some residents are without electricity. https://t.co/1CFIBxTvRU — The Ukrainian Review (@UkrReview) October 19, 2026

Στο επίκεντρο η ανταλλαγή πληροφοριών από τις ΗΠΑ – Τι καταγγέλλουν Ουκρανοί αξιωματούχοι

Οι νέες επιθέσεις σημειώθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επαναλάβει την παροχή πληροφοριών προς την Ουκρανία για τις εκτοξεύσεις ρωσικών πυραύλων.

Η ανακοίνωση είχε προκαλέσει ανακούφιση στο Κίεβο, καθώς είχαν προηγηθεί ανάλογα προβλήματα κατά τη ρωσική επίθεση της 12ης Οκτωβρίου.

Τότε, σύμφωνα με το Kyiv Independent, πέντε ρωσικοί πύραυλοι S-400 έπληξαν την ουκρανική πρωτεύουσα, με τις σειρήνες και τις ειδοποιήσεις στα κινητά να ενεργοποιούνται αφού είχαν ήδη σημειωθεί οι εκρήξεις.

Το ουκρανικό μέσο είχε μεταδώσει, επικαλούμενο πηγές, ότι πριν από εκείνη την επίθεση η Ουάσινγκτον είχε απειλήσει να περιορίσει την παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο, εάν η Ουκρανία δεν σταματούσε τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί, πάντως, ότι η καθυστέρηση των προειδοποιήσεων κατά τη νέα επίθεση συνδέεται με μεταβολή στην αμερικανική παροχή πληροφοριών.

«Κακές καιρικές συνθήκες, τρεις φορές στη σειρά;» – Τα ερωτήματα για τα αμερικανικά δορυφορικά συστήματα

Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν εξηγήσει στο παρελθόν ότι η δορυφορική παρακολούθηση των σημείων εκτόξευσης ρωσικών πυραύλων ενδέχεται να παρουσιάσει καθυστερήσεις στη μετάδοση δεδομένων.

Επιπλέον, δυσμενείς καιρικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του αμερικανικού συστήματος δορυφορικής επιτήρησης Space-Based Infrared System (SBIRS), το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση πυραυλικών εκτοξεύσεων.

Ωστόσο, ο ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος που μίλησε στο Kyiv Independent εμφανίστηκε δύσπιστος απέναντι σε αυτή την εξήγηση.

«Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Αλλά τώρα βλέπουμε “κακές καιρικές συνθήκες” τρεις φορές στη σειρά», ανέφερε.

«Όταν δεν έρχεται τίποτα από κανένα κανάλι… καταλαβαίνουμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ανησυχία του για την απουσία έγκαιρων πληροφοριών.

Οι αιτιάσεις αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα και δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν τα προβλήματα οφείλονται σε τεχνικές δυσλειτουργίες, στις ιδιαίτερες συνθήκες των επιθέσεων ή σε άλλους παράγοντες.

Το νέο ρωσικό σφυροκόπημα αφήνει πίσω του νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ επαναφέρει στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ζήτημα για την προστασία των αμάχων στην Ουκρανία: πόσος χρόνος απομένει στους κατοίκους για να αναζητήσουν καταφύγιο όταν οι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονται προς τις πόλεις τους.