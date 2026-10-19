LIVE UPDATE
Φωτιά στην Αχαΐα: Καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Ανάργυρος – Άνω Προβίτσα

Γαλλία: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στη Μασσαλία από τις 12:00 έως τις 20:00 μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γαλλία/επεισόδια
Πηγή: BBC
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων και των πρωτοφανών σε έκταση λεηλασιών που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, η αστυνομία  στην περιφέρεια Μπους-ντυ-Ρον λαμβάνει έκτακτα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει νέα περιστατικά αναταραχής στη Μασσαλία.

Γαλλία: «Είμαι αποκλειστικά υπεύθυνος» δηλώνει ο Νουνιέζ για τα επεισόδια – Το «όχι» Μακρόν στην παραίτησή του

Καθολική απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις 12:00 έως τις 20:00

Με απόφαση της νομαρχίας, απαγορεύονται ρητά όλες οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις σε ολόκληρη την επικράτεια του δήμου της Μασσαλίας τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 20:00 το βράδυ.

Η απόφαση λαμβάνεται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας, μετά τις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου, οι οποίες συνοδεύτηκαν από βίαιες συγκρούσεις και εκτεταμένες λεηλασίες σε διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης.

Τελευταίος απολογισμός ΥΠΕΣ Γαλλίας: 2.397 συλλήψεις, 997 τραυματίες αστυνομικοί

Οι κρατικές υπηρεσίες επιδιώκουν να αποτρέψουν τη συγκέντρωση ομάδων που ενδέχεται να προκαλέσουν νέα επεισόδια, καθώς και να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών και των περιουσιών, σε μια ημέρα κατά την οποία η πόλη βρίσκεται υπό αυξημένη επιτήρηση.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και αυστηρότεροι έλεγχοι

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε αυξημένο αριθμό σε κεντρικούς οδικούς άξονες και κοντά σε εμπορικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης.

Όσοι συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις που παραβιάζουν την απόφαση ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, καθώς και με προσαγωγές ή συλλήψεις από τις αστυνομικές και τις χωροφυλακικές αρχές.

Παράλληλα, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους στο κέντρο της Μασσαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ