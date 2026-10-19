Γαλλία: Απαγόρευση συγκεντρώσεων στη Μασσαλία από τις 12:00 έως τις 20:00 μετά τα εκτεταμένα επεισόδια και τις λεηλασίες

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Στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων και των πρωτοφανών σε έκταση λεηλασιών που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο στη Γαλλία, η αστυνομία στην περιφέρεια Μπους-ντυ-Ρον λαμβάνει έκτακτα μέτρα, προκειμένου να αποτρέψει νέα περιστατικά αναταραχής στη Μασσαλία.

Καθολική απαγόρευση συγκεντρώσεων από τις 12:00 έως τις 20:00

Με απόφαση της νομαρχίας, απαγορεύονται ρητά όλες οι συγκεντρώσεις και οι διαδηλώσεις σε ολόκληρη την επικράτεια του δήμου της Μασσαλίας τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, από τις 12:00 το μεσημέρι έως τις 20:00 το βράδυ.

Η απόφαση λαμβάνεται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον ασφαλείας, μετά τις ταραχές της 17ης Οκτωβρίου, οι οποίες συνοδεύτηκαν από βίαιες συγκρούσεις και εκτεταμένες λεηλασίες σε διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης.

Οι κρατικές υπηρεσίες επιδιώκουν να αποτρέψουν τη συγκέντρωση ομάδων που ενδέχεται να προκαλέσουν νέα επεισόδια, καθώς και να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών και των περιουσιών, σε μια ημέρα κατά την οποία η πόλη βρίσκεται υπό αυξημένη επιτήρηση.

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και αυστηρότεροι έλεγχοι

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε αυξημένο αριθμό σε κεντρικούς οδικούς άξονες και κοντά σε εμπορικές περιοχές, προκειμένου να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης.

Όσοι συμμετέχουν σε συγκεντρώσεις που παραβιάζουν την απόφαση ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, καθώς και με προσαγωγές ή συλλήψεις από τις αστυνομικές και τις χωροφυλακικές αρχές.

Παράλληλα, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους στο κέντρο της Μασσαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου.