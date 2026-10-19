ΠΑΣΟΚ: Η διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε ΝΔ και Τσίπρα – Τα σήματα ενότητας από το Αιγάλεω και το «όλον ΠΑΣΟΚ»

Με ισχυρούς συμβολισμούς, αναφορές στην ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ και σαφή πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επέλεξε το Αιγάλεω για να περιγράψει τη στρατηγική του κόμματός του. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (18/10) με αφορμή τη συμπλήρωση 45 χρόνων από την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981, ήταν μια σαφής προσπάθεια να συνδεθεί η ιστορική παρακαταθήκη της «Αλλαγής» με τη σημερινή πολιτική διεκδίκηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα αυτοπεποίθησης και ενότητας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να εγκλωβιστεί σε ένα δίλημμα μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως αυτοτελή πολιτική δύναμη, που διεκδικεί να εκφράσει τους πολίτες οι οποίοι αναζητούν μια διαφορετική κυβερνητική πρόταση.

Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

Το πιο χαρακτηριστικό μήνυμα της ομιλίας του ήταν η φράση: «Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε μια τρίτη θητεία αλαζονείας ούτε μια δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία. Χρειάζεται μια νέα αρχή».

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε στο ίδιο πολιτικό κάδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, επιχειρώντας να καταστήσει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθεται να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα κανενός από τους δύο πολιτικούς πόλους.

Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική για την ακρίβεια, τη διαφθορά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Υποστήριξε ότι η πολιτική αλλαγή προϋποθέτει την ήττα της σημερινής κυβέρνησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει».

Την ίδια ώρα, οι αιχμές προς τον Αλέξη Τσίπρα είχαν στόχο να αναδείξουν τις διαφορές του ΠΑΣΟΚ από τον πρώην πρωθυπουργό και να αποτρέψουν την πολιτική ταύτιση των δύο χώρων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», μετά τις μέρες σκληρής αντιπαράθεσης που ακολούθησαν το άρθρο του Θανάση Καρτερού – στο οποίο αναρωτιόταν αν ο Ανδρουλάκης «είναι βλάκας» – και την ατάκα του Τσίπρα στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής για τους «αφελείς» που πίστεψαν πως μπορούν να αποτελέσουν την προοδευτική εναλλακτική όταν τους «έστρωσε τον δρόμο», ο Ανδρουλάκης, δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον πρώην πρωθυπουργό.

«Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε πανάκριβες επικοινωνιακές εκστρατείες, ούτε σε φθηνές απομιμήσεις», ανέφερε, σε μια αποστροφή που ερμηνεύτηκε ως σαφές «καρφί» προς τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Το μήνυμα του Ανδρουλάκη ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να διεκδικήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών με τη δική του πολιτική ταυτότητα, χωρίς να εγκλωβίζεται ούτε στη φθορά της κυβέρνησης ούτε στην πολιτική κληρονομιά της προηγούμενης διακυβέρνησης.

Τα σήματα ενότητας και το «όλον ΠΑΣΟΚ»

Πέρα από τη διπλή πολιτική αντιπαράθεση, ιδιαίτερη σημασία είχε και η εικόνα που επιχείρησε να εκπέμψει το ΠΑΣΟΚ από το Αιγάλεω. Η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου, του Χάρη Δούκα, του Απόστολου Κακλαμάνη, της Άννας Διαμαντοπούλου, του Κώστα Λαλιώτη, του Κώστα Σκανδαλίδη και άλλων ιστορικών στελεχών και βουλευτών έδωσε στην εκδήλωση χαρακτήρα ευρύτερης κομματικής συσπείρωσης.

Η επιλογή να τιμηθεί η επέτειος της νίκης του 1981 δεν είχε μόνο επετειακό χαρακτήρα. Συνδέθηκε με την προσπάθεια του Νίκου Ανδρουλάκη να εμφανίσει το σημερινό ΠΑΣΟΚ ως συνέχεια μιας παράδοσης που διατηρεί δεσμούς με την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα με ένα νέο πολιτικό σχέδιο.

«Ενωμένοι δεν χάνουμε, ενωμένοι μόνο κερδίζουμε» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο σύνθημα της κερκίδας «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, ενωμένο, δυνατό».

Το μήνυμα της ενότητας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει της προσπάθειας διεύρυνσης του κόμματος και προσέγγισης ψηφοφόρων από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε κάλεσμα ακόμη και σε πολίτες που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αλλά εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κυβερνητική πολιτική, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει τους δεσμούς με την παραδοσιακή εκλογική βάση του κόμματος.

Η «νέα Αλλαγή» με αιχμή την καθημερινότητα

Στην ομιλία του, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν περιορίστηκε στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά επανέφερε στο προσκήνιο τις προγραμματικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την οικονομία και την κοινωνία.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ακρίβεια, το στεγαστικό, το ιδιωτικό χρέος, η στήριξη των συνταξιούχων και των εργαζομένων, καθώς και η ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας. Μεταξύ των προτάσεων που ανέδειξε ήταν η επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, η σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και η θέσπιση ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση των οφειλών προς το Δημόσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στεγαστική κρίση, με προτάσεις για περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση και παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων. Η στόχευση είναι να συνδεθεί η πολιτική αλλαγή που επικαλείται το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένες απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Στόχος η πρώτη θέση

Το πολιτικό διακύβευμα που έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το Αιγάλεω ήταν σαφές. Η διεκδίκηση της πρώτης θέσης και η ανάδειξη του κόμματος σε εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αξιόπιστος εγγυητής για να γυρίσει η χώρα σελίδα με σχέδιο, ήθος και σιγουριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.