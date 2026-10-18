Ανδρουλάκης από Αιγάλεω: Η αλλαγή δεν είναι ανάμνηση, αλλά ανάγκη – Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το καταφέρουμε, για να γυρίσει σελίδα η χώρα

«Η Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ, με τις ρίζες του βαθιά μέσα στην κοινωνία και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στη συγκέντρωση στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» στο Αιγάλεω.

Με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 45 χρόνων από την 18η Οκτωβρίου 1981 που το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου κέρδισε τις εθνικές εκλογές με το σύνθημα της «Αλλαγής», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε το «καθαρό μήνυμα» ότι «η Αλλαγή δεν είναι ανάμνηση. Είναι ανάγκη. Είναι δικαίωμα. Είναι το μεγάλο ζητούμενο για εκατομμύρια Ελληνίδες και Έλληνες που θέλουν μια καλύτερη ζωή». Σημείωσε ότι το 1981 ο ελληνικός λαός δεν ψήφισε απλώς να αλλάξει η κυβέρνηση, αλλά ψήφισε να αλλάξει η θέση του ίδιου μέσα στην πατρίδα μας.

«Αυτό είναι το χρέος της δικής μας γενιάς: Να ξανακάνουμε την πολιτική, δύναμη κοινωνικής δικαιοσύνης και όχι μηχανισμό διαχείρισης της εξουσίας», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «η Αλλαγή δεν ανήκει στο παρελθόν μας, η Αλλαγή είναι το μέλλον που πρέπει να χαρίσουμε στα παιδιά μας. Και αυτό το μέλλον θα το κερδίσουμε μαζί, για μια χώρα που χωρά όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Είπε ότι «το δικό μας χρέος είναι το συλλογικό ‘θέλω’ της αλλαγής να το μετατρέψουμε σε πολιτικό ‘μπορώ’» και πως «η νέα Αλλαγή οφείλει να ανοίξει δρόμους εκεί όπου ξαναχτίζονται τείχη και εξαρτήσεις». Τόνισε ότι «δεν συμβιβαζόμαστε με μια χώρα όπου οι λίγοι ευημερούν και οι πολλοί αγωνιούν για το αύριο» και ότι «δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί ξανά η Ελλάδα ανάμεσα σε μια κυβέρνηση που εξάντλησε την εμπιστοσύνη των πολιτών και σε εκείνους που κυβέρνησαν, απέτυχαν και σήμερα επιστρέφουν ζητώντας να ξεχάσουμε».

Σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε τρίτη θητεία αλαζονείας και διαφθοράς ούτε δεύτερη ευκαιρία στην αποτυχία. Χρειάζεται μια νέα αρχή και αυτή τη νέα αρχή μπορεί να την εγγυηθεί μια ισχυρή, δημοκρατική, προοδευτική παράταξη, με σχέδιο, αξιοπιστία και χωρίς εξαρτήσεις».

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση κατηγορώντας την για τείχη ανισότητας που υψώνονται από τις «άδικες πολιτικές της», «ανάμεσα στους λίγους που ζουν με προκλητικά προνόμια και στους πολλούς που αντιμετωπίζουν πολλαπλές δυσκολίες».

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, υπογράμμισε, το ΠΑΣΟΚ στέλνει μήνυμα: «H νέα Αλλαγή θα ανοίξει δρόμους εκεί όπου ο πολίτης βλέπει μόνο αδιέξοδα. Θα ανοίξει δρόμους στη Δημοκρατία, απέναντι στην αδιαφάνεια, τη διαφθορά, την αναξιοκρατία και την αυθαιρεσία της εξουσίας. Θα ανοίξει δρόμους στην οικονομία, απέναντι στην ακρίβεια, στα ολιγοπώλια και στον αποκλεισμό των μικρομεσαίων. Θα κάνει ξανά τη στέγη δικαίωμα ξανά, απέναντι στα funds. Θα αναγεννήσει τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, ώστε η ποιότητά τους να μην εξαρτάται από το πορτοφόλι του πολίτη. Θα ανοίξει δρόμους ώστε το μέλλον ενός παιδιού να μην καθορίζεται από το τι κληρονόμησε από τους γονείς του ή το μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε». Σημείωσε ότι «θα αγωνιστούμε για μια Ελλάδα ισχυρή, ανθεκτική οικονομία μια δίκαιη κοινωνία με ποιοτική δημοκρατία, δημόσια υγεία και παιδεία για όλους». Εξέφρασε τη βεβαιότητα του ότι «αυτό το κυβερνητικό σχέδιο μπορεί να γίνει κυβερνητική πολιτική μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές -είναι στο χέρι κάθε πολίτη η αλλαγή.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του έως σήμερα είναι ένα γνήσια πατριωτικό και βαθιά λαϊκό κίνημα, το κυβερνητικό έργο του οποίου είναι ανεξίτηλα χαραγμένο στη μνήμη του λαού. «Η σχέση εμπιστοσύνης του ΠΑΣΟΚ με τους πολίτες δεν βασίστηκε σε πανάκριβες επικοινωνιακές εκστρατείες ούτε σε φτηνές απομιμήσεις», σχολίασε, αλλά «οικοδομήθηκε με αγώνα και έργο».

Ο κ. Ανδρουλάκης παρέθεσε τα λόγια με τα οποία ο Ανδρέας Παπανδρέου υποδέχθηκε την ιστορική νίκη της 18ης Οκτωβρίου 1981: «Γιορτάζουμε τη νίκη της Αλλαγής. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, μέσα στη γιορτή σας και στη χαρά σας, να μην ξεχάσετε πως το ΠΑΣΟΚ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, πως το ΠΑΣΟΚ ζητά τώρα από τον λαό μας συμφιλίωση. Λήθη στο παρελθόν: όλοι μαζί εμπρός για το μεγάλο, αξιόλογο έργο της οικοδόμησης της Νέας Ελλάδας».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι «δύναμη προόδου δεν είσαι όταν εργαλειοποιείς τα κοινωνικά αδιέξοδα και επενδύεις στον διχασμό» αλλά μόνο όταν ενώνεις τον λαό και απελευθερώνεις τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. «Αυτό έκανε πράξη το ΠΑΣΟΚ. Έτσι κατάφερε να διαμορφώσει το σύγχρονο κοινωνικό, θεσμικό και γεωπολιτικό κεκτημένο της πατρίδας μας», είπε. Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ιδρύθηκε για να προσαρμόζεται στους εκάστοτε συσχετισμούς, αλλά για να τους αλλάζει. Τόνισε ότι «ο ιστορικός του ρόλος είναι «να εγγυάται ότι ο προοδευτικός χώρος δεν θα γίνει ούτε συμπλήρωμα της συντήρησης ούτε όμηρος του λαϊκισμού», να μάχεται την ακροδεξιά, να ενώνει διαφορετικές κοινωνικές δυνάμεις σε μια μεγάλη προοδευτική πλειοψηφία.

Είπε πώς το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ για να μιλήσει ξανά σε εκείνους που αγωνιούν, που απογοητεύτηκαν, που απέχουν: «Μαζί μπορούμε να νικήσουμε, δεν αγωνιζόμαστε για την εξουσία, αγωνιζόμαστε για την αλλαγή». Επιπλέον, απευθύνεται «σε κάθε δημοκρατικό πολίτη που μπορεί να ψήφισε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν συμβιβάζεται με τη διαφθορά και την ατιμωρησία του συστήματος του κ. Μητσοτάκη» και «σε κάθε προοδευτικό πολίτη που θέλει μια σύγχρονη Αριστερά με ήθος, διάθεση προσφοράς και απόλυτη αυτονομία από τα συμφέροντα». «Εμείς δεν διαιρούμε τον προοδευτικό και δημοκρατικό κόσμο της χώρας, εμείς τον ενώνουμε», σχολίασε.

«Υπάρχει αξιόπιστη και προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης»

Απευθυνόμενος προς όλους αυτούς τους πολίτες σημείωσε ότι «υπάρχει αξιόπιστη και προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης» και ότι «πολιτική αλλαγή χωρίς την ήττα της ΝΔ και τη θέση της στην αντιπολίτευση δεν μπορεί να υπάρξει». Πρόσθεσε ότι «τρίτη θητεία της ίδιας πολιτικής σημαίνει τέσσερα ακόμη χρόνια στασιμότητας». Υπογράμμισε ότι «εμείς δίνουμε μόνο ένα αγώνα, τον αγώνα για την πρώτη θέση, τον αγώνα για την εντολή της πολιτικής αλλαγής» και υποστήριξε ότι «είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να το καταφέρουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ο αξιόπιστος εγγυητής, για να γυρίσει η χώρα σελίδα με σχέδιο, ήθος και σιγουριά, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς περιπέτειες».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις βασικές προβλέψεις του «ολοκληρωμένου σχεδίου για τη χώρα» που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, για την ακρίβεια, το δημογραφικό, το στεγαστικό, την ανάπτυξη, το κράτος, το ιδιωτικό χρέος, τη δημόσια υγεία και παιδεία. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δέσμευση για τον 13ο μισθό στο Δημόσιο και τη 13η σύνταξη αλλά και το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, στις τροπολογίες για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, δια της αξιοποίησης τα υπερεσόδων από τον ΦΠΑ που εισπράττει το κράτος λόγω της ακρίβειας, τον τερματισμό της golden visa και την υιοθέτηση περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση και πλαφόν στην αύξηση των ενοικίων. Σχολίασε ότι όλα αυτά τα αρνήθηκε ο πρωθυπουργός, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση να φέρει προς συζήτηση στη βουλή την «ολοκληρωμένη πρόταση νόμου» του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Αναφέρθηκε στην πίεση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις και τη διαφορά της δικής του πρότασης από την κυβερνητική ρύθμιση.

Τόνισε ότι όμως δεν φτάνουν μόνο οι προτάσεις και πως «η πολιτική αλλαγή απαιτεί κάτι ακόμα, αυτονομία. Να μην έχεις εξαρτήσεις από τους ισχυρούς». Γιατί, σημείωσε: «πώς θα τα βάλεις με τις τράπεζες, αν δεν έχεις αυτονομία; Πώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλ, αν εξαρτάσαι από τα ίδια συμφέροντα που θέλεις να ελέγξεις; Πώς θα βάλεις κανόνες στα funds και στους servicers, αν φοβάσαι τη δύναμή τους; Πώς θα χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν πάνω σε αυτό έχεις χτίσει τον κομματικό σου μηχανισμό; Πώς θα υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον, αν η πολιτική σου διαδρομή στηρίζεται στην ολιγαρχία;».

Υπό το παραπάνω πρίσμα υπογράμμισε ότι «η αυτονομία δεν είναι επιλογή. Είναι προϋπόθεση άσκησης πολιτικής. Προϋπόθεση αξιοπιστίας. Προϋπόθεση Αλλαγής».

Αναφέρθηκε στο σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου για την αυτονομία: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», για να τονίσει ότι «σήμερα αυτονομία σημαίνει ότι οι αποφάσεις για τη χώρα δεν μπορεί να υπαγορεύονται από τα ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα. Είτε εντός της χώρας είτε εκτός». Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι σήμερα το σύνθημα: «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες», σημαίνει ότι «η Ελλάδα δεν ξεπουλιέται σε κανέναν, δεν ξεπουλιούνται τα δημόσια αγαθά, η πρόσβαση στη στέγη, η δυνατότητα της νέας γενιάς να μείνει και να δημιουργήσει στον τόπο της».

Πρόσθεσε ότι η αυτονομία αφορά βεβαίως και την εξωτερική πολιτική, γιατί μια χώρα χωρίς στρατηγική αυτονομία δεν είναι πραγματικά ισχυρή. «Και όσα παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα με την αποπομπή της πρώην Αμερικανίδας πρέσβειρας είναι ένα σύμπτωμα που αποκαλύπτει μια ολόκληρη αντίληψη για το πώς ασκείται σήμερα η εξωτερική πολιτική. Είναι η αντίληψη Τραμπ, που μετατρέπει τη διπλωματία από σχέση κρατών σε σχέση προσώπων και διαπλοκή συμφερόντων…», σχολίασε.

Τόνισε ότι «το πιο ανησυχητικό, όμως, είναι ότι κάποιοι λειτουργούν έτσι και στο εσωτερικό, ότι η κυβέρνηση και ένα μέρος του εγχώριου πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου έδειξε πρόθυμο να προσαρμοστεί σε αυτή τη συναλλακτική λογική. Στήθηκαν στην ουρά για μια φωτογραφία με την πρώην πρέσβειρα και τώρα κάνουν ότι δεν την γνωρίζουν. Και κάποιοι άλλοι -ακόμη χειρότερα- κουνάνε το δάχτυλο σε όσους πήγαν, αλλά κρύβουν τη δική τους φωτογραφία στο συρτάρι τους». Υποστήριξε ότι οι τελευταίες εξελίξεις «δείχνουν πόσο ρηχή είναι η εξωτερική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης. Γιατί όταν μια κυβέρνηση αρχίζει να πιστεύει ότι η ισχύς της εξαρτάται από το πόσο κοντά βρίσκεσαι σε ένα πρόσωπο, παραδέχεται στην πράξη ότι δεν εμπιστεύεται τη δύναμη της δικής της στρατηγικής και από εκεί ξεκινούν οι εξαρτήσεις». Είπε ότι αυτό είναι η συναλλακτική διπλωματία και ότι «με αυτού του είδους τη διπλωματία ούτε εγώ ούτε το ΠΑΣΟΚ έχουμε καμία σχέση, το αποδείξαμε στην πράξη».

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πίστευε διαχρονικά στην αυτόνομη, ανεξάρτητη και διορατική εξωτερική πολιτική, με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, με συμμαχίες, αλλά χωρίς εξαρτήσεις, με ευρωπαϊκό προσανατολισμό αλλά με δική της φωνή, με στρατηγικές σχέσεις, αλλά χωρίς κηδεμόνες. Μιλώντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι κινδυνεύει να βρεθεί στο περιθώριο των εξελίξεων, σχολιάζοντας ότι το είδαμε ξανά τώρα που «για να καλύψει ο Τραμπ το φιάσκο με τον πόλεμο στο Ιράν, κλείνει συμφωνίες με τον Πούτιν για την ενέργεια, υπονομεύοντας το παρόν και το μέλλον εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών». «Αλήθεια, που είναι οι τραμπικοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας τώρα;», σχολίασε.

Τόνισε ότι «δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι κομπάρσος σε αποφάσεις που αφορούν το δικό της μέλλον» και ότι «δεν μπορεί ο κόσμος να χρειάζεται προστασία και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μην λαμβάνει τις στοιχειώδεις κοινές αποφάσεις για μέτρα στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ακρίβεια». Επανέλαβε τις θέσεις του για Ευρώπη με στρατηγική αυτονομία, κοινή εξωτερική πολιτική, ενιαία πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ευρωστρατό. Πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές θέλουν έναν κοινό προϋπολογισμό που θα εξασφαλίζει και την ασφάλεια και το κοινωνικό κράτος.

Σημείωσε ότι η σοσιαλδημοκρατία του 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι νοσταλγία και ότι η πρόκληση της σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής είναι να μετατρέψει την ανάπτυξη σε κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική δικαιοσύνη σε πραγματική ελευθερία για τους ανθρώπους.

Το «παρών» στη συγκέντρωση στο Κλειστό Γυμναστήριο «Σταύρος Βενέτης» έδωσε μεταξύ άλλων και η ανεξάρτητη βουλευτής Μυρτώ Κοροβέση.