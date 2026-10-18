Γεραπετρίτης: Γνωρίζουν τη δύναμη της Ελλάδας όσοι μας επιβουλεύονται

Στον Πειραιά πραγματοποιήθηκε επετειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 82 χρόνια από τα Ελευθέρια της Καρπάθου. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Σύλλογος Απανταχού Μενετιατών Καρπάθου, ενώ το «παρών» έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε σε αυτόν τον γενναίο αγώνα των προγόνων και στις ευθύνες που έχουμε απέναντί τους, ενώ μίλησε για μια δυνατή σημερινή Ελλάδα με δυνατή άμυνα και διπλωματία, επισημαίνοντας ότι το γνωρίζουν οι φίλοι μας και έχουν υπ’ όψιν εκείνοι που μας επιβουλεύονται. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σημείωσε ότι εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε δυναμικά.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε: «Η πηγή αυτή της έμπνευσης θα πρέπει όλους να μας δεσμεύει, για όλους να είναι μια βαριά κληρονομιά και μια βαριά ευθύνη και σήμερα να αποτελεί πάνω απ’ όλα το δικό μας δείκτη για το μέλλον.

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στο απόγειο της ισχύος της, με μια οικονομία η οποία είναι και πάλι δυνατή, με μια άμυνα η οποία έχει θωρακιστεί, με μια διπλωματία η οποία είναι στο ισχυρότερο σημείο από το οποίο ήταν ποτέ.

Με όλο τον κόσμο να σέβεται την Ελλάδα, με τις μεγάλες δυνάμεις στους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς, να γνωρίζουν τι σημαίνει Ελλάδα και τη δύναμη αυτή την γνωρίζουν οι φίλοι μας και ας τη θυμούνται εκείνοι που μας επιβουλεύονται. Γιατί αν χρειαστεί, τότε να είσαστε βέβαιοι, ότι και πάλι ο Ελληνισμός ολόκληρος θα πει το μεγάλο όχι, όπως το είπε την 5η Οκτωβρίου. Όχι πια».

Η απελευθέρωση της Καρπάθου

Το νησί το 1912, καταλήφθηκε στρατιωτικά από τους Ιταλούς και αποτέλεσε τμήμα της Υπερπόντιας Κτήσης των Ιταλικών Νήσων του Αιγαίου (Possedimento d’oltremare di Isole Italiane dell’Egeo). Η ελευθερία ήρθε στην Κάρπαθο νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, όταν στις 5 Οκτωβρίου 1944, με πρωτοστάτες τους κατοίκους των Μενετών, ξεκίνησε η επανάσταση της Καρπάθου οπότε και εκδιώχθηκαν οριστικά οι Ιταλοί από το νησί. Στις 11 του ίδιου μήνα, έγινε στο Απέρι η επίσημη παράδοση των Ιταλών και διακηρύχθηκε η Ένωση του νησιού με την Ελλάδα, υψώθηκε η Ελληνική σημαία και τελέστηκε πανηγυρική δοξολογία.

Στις 10 Οκτωβρίου μια βάρκα στην οποία επέβαινε επταμελής αποστολή των επαναστατημένων Καρπαθίων, η Immacolata (ή Κάρπαθος όπως μετονομάστηκε), αναχώρησε από το Φοινίκι για την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με σκοπό να παραδώσει το μήνυμα της Καρπαθιακής Επανάστασης στην εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση του Καΐρου. Ως συνέπεια της κίνησης αυτής δύο αγγλικά αντιτορπιλικά κατέφθασαν το πρωί στις 17 Οκτωβρίου 1944 στο νησί και κατέλαβαν στρατιωτικά τις ήδη απελευθερωμένες Κάρπαθο και Κάσο. Η επίσημη Ενσωμάτωση στο Ελληνικό κράτος έγινε στις 7 Μαρτίου 1948 μαζί με τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα.