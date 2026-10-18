Φορολογικές δηλώσεις 2027: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή τους –Τι αλλάζει στον φόρο εισοδήματος

Τη Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2027 αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myAADE για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2026.

Της Κατερίνας Φεσσά

Η καταληκτική ημερομηνία προβλέπεται να είναι σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η Πέμπτη, 15η Ιουλίου 2027, εάν δεν δοθεί παράταση. Ωστόσο, η προθεσμία για τους πολίτες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και σε νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν αναμένεται να είναι η 15η Ιουλίου και μένει να φανεί εάν θα είναι η 31η Ιουλίου 2027, όπως ίσχυε και το φορολογικό έτος 2025.

Οι τρόποι εξόφλησης του φόρου εισοδήματος

Σημειώνεται δε, πως ο φόρος εισοδήματος του φορολογικού έτους 2026 θα μπορεί να εξοφληθεί το 2027 με τους παρακάτω τρόπους από τους υπόχρεους.

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