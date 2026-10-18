Zελένσκι: 76 επιθέσεις έκανε η Ρωσία στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα

Η Ρωσία επιτέθηκε στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας δεκάδες φορές αυτή την εβδομάδα από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία πριν από μία εβδομάδα, η Ρωσία έχει σκοπίμως επιτεθεί στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας 76 φορές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, συμπληρώνοντας ότι τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν στις περιφέρειες Βινίτσια, Ζίτομιρ, Χμελνίτσκι και Οδησσού.

Since the American President announced the energy ceasefire a week ago, Russia has deliberately attacked Ukraine’s energy and oil and gas sectors 76 times. Last night alone, there were strikes on substations in the Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, and Odesa regions. Tens of thousands of families remain without power. Energy workers and repair crews are working virtually around the clock to restore electricity supply. Overnight, the Russians also struck residential buildings in our regions. As of now, 12 people have been reported injured, including two children. Two people have been killed. My condolences to their families and loved ones. This morning, there was a strike on an agricultural enterprise in Volyn. All necessary services are working at the site. Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν 200 ουκρανικά drones με κατεύθυνση τη Μόσχα In total, over this past week, the Russians have attacked Ukraine with almost 2,700 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 66 missiles, most of them ballistic. The main targets of these strikes are energy facilities – the Russians are trying to cause a blackout. And America should see that Russia is not taking any reciprocal steps in response to sanctions relief or agreements. On the contrary, they take every signal of an opportunity to make money as proof that their bet on war is paying off and they can keep fighting. It is because of this position of Russia’s that the war continues, not because Ukraine is rightfully defending itself. It is Russia that must face pressure for peace to have a chance. Thank you to everyone who understands this and helps. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Πετρέλαιο θέρμανσης: «Διαγράφεται» το 50% της αύξησης με τις επιδοτήσεις κράτους και διυλιστηρίων – Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις για το επίδομα — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2026

«Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα και τα συνεργεία αποκατάστασης εργάζονται ουσιαστικά όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ρώσοι έπληξαν επίσης κτίρια κατοικιών στις περιφέρειές μας. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί 12 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Σήμερα το πρωί, σημειώθηκε πλήγμα σε μια γεωργική επιχείρηση στη Βολίν. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν στο σημείο» τόνισε ο Ζελένσκι.

«Συνολικά, την περασμένη εβδομάδα, οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην Ουκρανία με σχεδόν 2.700 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), 1.700 εναέριες βόμβες και 66 πυραύλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων βαλλιστικοί. Κύριος στόχος αυτών των πληγμάτων είναι οι ενεργειακές υποδομές – οι Ρώσοι προσπαθούν να προκαλέσουν γενικό μπλακ άουτ. Και η Αμερική θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ρωσία δεν προβαίνει σε καμία ανταποδοτική κίνηση ως απάντηση στη χαλάρωση των κυρώσεων ή σε συμφωνίες. Αντιθέτως, εκλαμβάνουν κάθε ένδειξη ευκαιρίας για κερδοφορία ως απόδειξη ότι το στοίχημά τους στον πόλεμο αποδίδει και ότι μπορούν να συνεχίσουν να πολεμούν. Εξαιτίας αυτής ακριβώς της στάσης της Ρωσίας συνεχίζεται ο πόλεμος, και όχι επειδή η Ουκρανία αμύνεται, όπως έχει κάθε δικαίωμα να κάνει. Η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να δεχθεί πίεση, προκειμένου να υπάρξει πιθανότητα για ειρήνη» πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Δύο νεκροί στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων. Στη Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά της χώρας, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ τραυματίστηκαν μία ακόμη γυναίκα και ένα ανήλικο κορίτσι. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, 18 οχήματα και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, χωρίς ωστόσο η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση να διευκρινίσει το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Στην πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Βιτάλι Ντιακίβνιτς μέσω Telegram. Εννέα πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων από drones.

Στη δυτική περιφέρεια Βινίτσια, οι ρωσικές επιθέσεις με drones σε κρίσιμες υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν συνολικά 180 drones στις επιθέσεις τους, εκ των οποίων τα 152 αναχαιτίστηκαν. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 20 σημεία.

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες στη Ρωσία

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Αγίας Πετρούπολης, σε μια μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου και σε άλλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.015 ουκρανικά drones στις ρωσικές περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.