Zελένσκι: 76 επιθέσεις έκανε η Ρωσία στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Πηγή: @ZelenskyyUa/X
Πηγή: @ZelenskyyUa/X
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ρωσία επιτέθηκε στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας δεκάδες φορές αυτή την εβδομάδα από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ρωσία: Φωτιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Αγίας Πετρούπολης έπειτα από ουκρανική επίθεση

«Από τότε που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την ενεργειακή εκεχειρία πριν από μία εβδομάδα, η Ρωσία έχει σκοπίμως επιτεθεί στους τομείς ενέργειας, πετρελαίου και αερίου της Ουκρανίας 76 φορές», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ, συμπληρώνοντας ότι τα τελευταία πλήγματα σημειώθηκαν στις περιφέρειες Βινίτσια, Ζίτομιρ, Χμελνίτσκι και Οδησσού.

«Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι εργαζόμενοι στον ενεργειακό τομέα και τα συνεργεία αποκατάστασης εργάζονται ουσιαστικά όλο το εικοσιτετράωρο για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι Ρώσοι έπληξαν επίσης κτίρια κατοικιών στις περιφέρειές μας. Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί 12 τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Σήμερα το πρωί, σημειώθηκε πλήγμα σε μια γεωργική επιχείρηση στη Βολίν. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν στο σημείο» τόνισε ο Ζελένσκι.

«Συνολικά, την περασμένη εβδομάδα, οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην Ουκρανία με σχεδόν 2.700 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), 1.700 εναέριες βόμβες και 66 πυραύλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων βαλλιστικοί. Κύριος στόχος αυτών των πληγμάτων είναι οι ενεργειακές υποδομές – οι Ρώσοι προσπαθούν να προκαλέσουν γενικό μπλακ άουτ. Και η Αμερική θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η Ρωσία δεν προβαίνει σε καμία ανταποδοτική κίνηση ως απάντηση στη χαλάρωση των κυρώσεων ή σε συμφωνίες. Αντιθέτως, εκλαμβάνουν κάθε ένδειξη ευκαιρίας για κερδοφορία ως απόδειξη ότι το στοίχημά τους στον πόλεμο αποδίδει και ότι μπορούν να συνεχίσουν να πολεμούν. Εξαιτίας αυτής ακριβώς της στάσης της Ρωσίας συνεχίζεται ο πόλεμος, και όχι επειδή η Ουκρανία αμύνεται, όπως έχει κάθε δικαίωμα να κάνει. Η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να δεχθεί πίεση, προκειμένου να υπάρξει πιθανότητα για ειρήνη» πρόσθεσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Δύο νεκροί στην Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο νεκροί είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών αεροπορικών επιδρομών στην Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοινώσεις τοπικών αξιωματούχων. Στη Ζαπορίζια, στα νοτιοανατολικά της χώρας, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της, ενώ τραυματίστηκαν μία ακόμη γυναίκα και ένα ανήλικο κορίτσι. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, 18 οχήματα και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, χωρίς ωστόσο η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση να διευκρινίσει το είδος των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν.

Στην πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Βιτάλι Ντιακίβνιτς μέσω Telegram. Εννέα πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές, σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της πτώσης θραυσμάτων από drones.

Στη δυτική περιφέρεια Βινίτσια, οι ρωσικές επιθέσεις με drones σε κρίσιμες υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν συνολικά 180 drones στις επιθέσεις τους, εκ των οποίων τα 152 αναχαιτίστηκαν. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 20 σημεία.

Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες στη Ρωσία

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drone στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Αγίας Πετρούπολης, σε μια μονάδα αποθήκευσης πετρελαίου και σε άλλες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.015 ουκρανικά drones στις ρωσικές περιφέρειες στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ