Ρωσία: Φωτιά σε πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της Αγίας Πετρούπολης έπειτα από ουκρανική επίθεση

Φωτιά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία προκάλεσε ευρείας κλίμακας επίθεση με δεκάδες ουκρανικά drones, τα οποία έβαλαν παράλληλα στο στόχαστρο και κέντρο δεδομένων στα περίχωρα της ρωσικής πόλης. Τις ζημιές και τα πλήγματα επιβεβαίωσαν τόσο οι τοπικές αρχές όσο και εκπρόσωποι της πληγείσας εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε συνολικά 126 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπως γνωστοποίησε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Αλεξάντρ Ντροζντένκο.

Παράλληλα, στην ίδια την Αγία Πετρούπολη, το ουκρανικό χτύπημα προκάλεσε φωτιές σε «πολιτικές υποδομές» τριών συνοικιών, καθώς και στις εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού τερματικού σταθμού της πόλης, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

«Για λόγους ασφαλείας, επιβλήθηκαν περιορισμοί στη λειτουργία του αεροδρομίου του Πούλκοβο (το διεθνές αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πόλη)», πρόσθεσε ο ίδιος, δηλώντας ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

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Επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων στην περιφέρεια του Λένινγκραντ

Από την πλευρά του, το ρωσικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης VK σε ανακοίνωσή του έκανε λόγο για επίθεση με drones σε κέντρο δεδομένων στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, προσθέτοντας ότι οι υπηρεσίες του συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Στις ακτές της Βαλτικής, η Αγία Πετρούπολη και η ευρύτερη περιοχή της αποτελούν κομβικό κέντρο πετρελαϊκών υποδομών για το εμπόριο υδρογονανθράκων. Ο συγκεκριμένος τομέας μπαίνει συχνά στο στόχαστρο των ουκρανικών δυνάμεων τους τελευταίους μήνες, ως απάντηση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούνιο, ο πετρελαϊκός τερματικός σταθμός της πόλης είχε δεχθεί εκ νέου επίθεση με drones, ακριβώς την ημέρα που ξεκινούσε μεγάλο οικονομικό φόρουμ με τη συμμετοχή Ρώσων και ξένων αξιωματούχων.

Ο στρατός του Κιέβου έχει επίσης χτυπήσει από τις αρχές Οκτωβρίου αρκετά κέντρα δεδομένων, που ανήκουν κυρίως στον τεχνολογικό κολοσσό Yandex.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματά του κατά ρωσικών διυλιστηρίων, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλουν στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των καυσίμων στα πρατήρια.

Την περασμένη Κυριακή ανακοινώθηκε μονομερώς ενεργειακή εκεχειρία ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο. Παρά την ολιγοήμερη παύση των επιθέσεων από την πλευρά της, η Ουκρανία γνωστοποίησε την Πέμπτη την επανέναρξη των πληγμάτων σε ρωσικά διυλιστήρια, καταγγέλλοντας ότι η Ρωσία ουδέποτε σταμάτησε τις δικές της επιδρομές.

Πηγή πληροφοριών: AFP