Στις φλόγες η Γαλλία: Σκηνές χάους από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία και τη Λυών – 1.200 συλλήψεις και 150 τραυματίες αστυνομικοί

Ταραχές και επεισόδια ξέσπασαν σε διαφορετικές πόλεις σε ολόκληρη τη Γαλλία το Σάββατο, καθώς οι διαδηλώσεις ενάντια στο αυξανόμενο κόστος διαβίωσης και την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών ξέφυγαν από κάθε έλεγχο. Το κύμα βίας ήταν ένα από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν ειρηνικά στους δρόμους δεκάδων πόλεων, κουκουλοφόροι προκαλούσαν καταστροφές, βάζοντας στο στόχαστρο δημόσια κτίρια και λεηλατώντας καταστήματα πολυτελείας και σούπερ μάρκετ, ενώ επιτέθηκαν σε αστυνομικούς και περιπολικά.

Στη Λιμόζ, το δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες, στη Μασσαλία, μαυροντυμένοι διαδηλωτές εισέβαλαν στο δημαρχείο και γέμισαν το κτίριο με αναρχικά γκράφιτι, ενώ στη Λυών, διαδηλωτές πυρπόλησαν το γραφείο τουρισμού της πόλης.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να «εκφοβιστεί» από τη βία, ενώ απέδωσε τις ταραχές στην «ακροαριστερά» και σε εγκληματικά στοιχεία, μόλις λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους.

«Σε εκείνους που ξεκάθαρα θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη βία ως “προθέρμανση” πριν από τις προεδρικές εκλογές, λέω ξεκάθαρα: Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να μας εκφοβίσουν. Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

1.200 συλλήψεις

Περίπου 1.200 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο των διαδηλώσεων, πρόσθεσε ο Λεκορνί κατά την επίσκεψή του στα σημεία των επεισοδίων το βράδυ.

Γύρω στις 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Το συνδικάτο CGT ανέφερε στο Reuters ότι εκτιμά τον αριθμό των διαδηλωτών σε 800.000 άτομα.



Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δεσμεύτηκε ότι όσοι διέπραξαν τις επιθέσεις θα διωχθούν ποινικά και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε όλοι ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σπέρνουν το χάος, οι οποίοι επιδιώκουν μόνο να υπονομεύσουν τους θεσμούς μας και να εμποδίσουν όσους εκφράζουν ειρηνικά τα αιτήματά τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Η Βελγική, η Πορτογαλική και η Ιταλική επικράτεια ήρθαν επίσης αντιμέτωπες με μικρότερης κλίμακας διαδηλώσεις το Σάββατο καθώς το κόστος διαβίωσης αυξάνεται στην Ευρώπη, ενώ διαδηλωτές στην Αλβανία συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά διαμαρτυρόμενοι για τη διαφθορά που καταλογίζουν στην κυβέρνηση, την έλλειψη θέσεων εργασίας και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης.Οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι η πλειονότητα των πολιτών διαδήλωσε ειρηνικά, αποδίδοντας το μεγαλύτερο μέρος της βίας σε ταραχοποιούς που είχαν ως στόχο να προκαλέσουν καταστροφές και να συγκρουστούν με την αστυνομία. Πολλοί κρατούσαν πανό με συνθήματα κατά της αστυνομίας, του προέδρου και των πλουσίων.

«Παλεύουμε επειδή το κόστος διαβίωσης είναι αβάσταχτο, επειδή η τιμή των καυσίμων είναι πολύ υψηλή, επειδή μαθητές λυκείου δέχονται βίαιες επιθέσεις και τραυματίζονται σε όλη τη χώρα απλώς και μόνο επειδή προσπαθούν να διαδηλώσουν και να ζητήσουν περισσότερους καθηγητές και αξιοπρεπείς συνθήκες μάθησης», ανέφερε η Λόλα, μια 19χρονη διαδηλώτρια στο Παρίσι.

Δακρυγόνα, φωτιές και λεηλασίες

Οι περισσότερες διαδηλώσεις ξεκίνησαν γύρω στο μεσημέρι, ενώ ορισμένες είχαν αρχίσει πριν από την επίσημη έναρξη των κινητοποιήσεων.

Σε ορισμένα σημεία του Παρισιού, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων καθώς υποχωρούσε μπροστά σε διαδηλωτές -στην πλειονότητά τους νεαρούς-, πολλοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι στα μαύρα και φορούσαν φούτερ με κουκούλα, μάσκες και προστατευτικά γυαλιά για να προφυλαχθούν από τα δακρυγόνα.

Ταραχοποιοί προσπάθησαν να εισβάλουν στο πολυκατάστημα Galeries Lafayette, έσπασαν τράπεζες, λεηλάτησαν ένα κατάστημα Lacoste καθώς και άλλες μπουτίκ, ενώ διέρρηξαν και ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας της SFR. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, διαδηλωτές έβαζαν φωτιά σε διάφορα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και σε πολλά αυτοκίνητα.

Pillage des Galeries Lafayette de Bordeaux, venant tout juste d’être rénové #17octobre https://t.co/JJt3Iegf46 — Océane (@gtylgrn2) October 17, 2026

Διαδηλώσεις σε Βέλγιο, Πορτογαλία, Ιταλία και Αλβανία

Στις Βρυξέλλες, εκατοντάδες άτομα -στην πλειονότητά τους νέοι- συμμετείχαν σε διαδηλώσεις, οι οποίες ήταν εν μέρει εμπνευσμένες από τις αντίστοιχες στη Γαλλία, ενώ ορισμένοι συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Φοιτητικές οργανώσεις στο Βέλγιο δήλωσαν ότι διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους εκπαίδευσης, καθώς και για μεταρρυθμίσεις που, όπως φοβούνται, θα καταστήσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση λιγότερο προσβάσιμη.

Στην Αλβανία, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών εναντίον διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της πέμπτης ημέρας των μαζικών φοιτητικών κινητοποιήσεων με αίτημα την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

Στην Πορτογαλία, δεκάδες χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Λισαβόνας ύστερα από ημέρες αναταραχών για να διαμαρτυρηθούν για το κόστος στέγασης και διαβίωσης. Οι τιμές των ακινήτων στην Πορτογαλία έχουν διπλασιαστεί από το 2017, τροφοδοτώντας μία από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη.

Στην Ιταλία, η πορεία κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης στο Μιλάνο κατέληξε σε επεισόδια, με την αστυνομία να εκκενώνει την κεντρική πλατεία του Καθεδρικού Ναού (Ντουόμο) με τη χρήση δακρυγόνων. Η αστυνομία στη Μπολόνια χρησιμοποίησε αντλίες νερού για να διαλύσει τα πλήθη και προχώρησε σε επτά συλλήψεις όταν μία άλλη διαδήλωση πήρε βίαιη τροπή, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Στο μικροσκόπιο η γαλλική αστυνομία

Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα από λύκεια στα εργατικά βόρεια προάστια του Παρισιού, όπου η οργή για τις ελλείψεις καθηγητών και τις κακοσυντηρημένες υποδομές εξελίχθηκε σε ένα ευρύτερο κίνημα με επίκεντρο τις ανισότητες, τις δημόσιες δαπάνες και το βιοτικό επίπεδο.

Στο Παρίσι το Σάββατο, διαδηλωτές που φορούσαν γιλέκα υψηλής ορατότητας απέκλεισαν δρόμους, θυμίζοντας το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» που σημάδεψε την προηγούμενη θητεία του Μακρόν.



Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου ξεπέρασαν σε όγκο τις συγκεντρώσεις της περιόδου της κορύφωσης του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», αν και ήταν πολύ μικρότερες από τα επίπεδα που καταγράφηκαν στις διαμαρτυρίες του 2023 ενάντια στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος από τον Μακρόν.

Ο Μακρόν εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεδρίας του, αντιμέτωπος με ένα κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό και αυξανόμενες πιέσεις για την κατάσταση της οικονομίας της χώρας.

Οι προσπάθειες της Γαλλίας να μειώσει το δημόσιο χρέος δεν έχουν καθησυχάσει τους επενδυτές, εκτινάσσοντας το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης στα υψηλότερα επίπεδά του εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες.

Οι πρακτικές της αστυνομίας έχουν δεχθεί κριτική μετά τον τραυματισμό διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ενός εφήβου που έχασε το χέρι του όταν έπιασε μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης. Η αρμόδια αρχή ελέγχου της αστυνομικής δράσης διερευνά τουλάχιστον 24 καταγγελίες για αστυνομική βία.

Τραυματίες 150 αστυνομικοί

Ο Λεκορνί δήλωσε ότι περισσότεροι από 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις του Σαββάτου, χωρίς όμως να αναφέρει αν υπήρξαν τραυματισμοί διαδηλωτών.

They took out the iconic Hermès Store in Marseilles 😳 https://t.co/EpwjXmyacY — Liz Churchill (@liz_churchill10) October 17, 2026

Ο Νουνιέζ επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι ένας άνθρωπος έχασε το χέρι του σε συγκρούσεις με την αστυνομία το Σάββατο. Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι προσπάθησε να πιάσει μια χειροβομβίδα κρότου-λάμψης.

Το αστυνομικό συνδικάτο UNSA δημοσίευσε βίντεο στο X που δείχνει πλήθη να επιτίθενται σε περιπολικά με ρόπαλα και τούβλα σε διάφορες περιοχές. Το συνδικάτο προειδοποίησε την κυβέρνηση ότι οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στα όριά τους.

«Για άλλη μια φορά σήμερα, σε κάθε γωνιά της Γαλλίας, οι συνάδελφοί μας γίνονται σάκοι του μποξ. Δέχονται πέτρες, τραυματίζονται, παγιδεύονται σε πραγματικές ενέδρες», ανέφερε το συνδικάτο. «Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους: αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επ’ αόριστον. Το σχοινί έχει τεντωθεί στο έπακρο».