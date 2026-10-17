Κύμα οργής στη Γαλλία: 800.000 διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους για την ακρίβεια – Σοβαρά επεισόδια και πάνω από 270 συλλήψεις

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Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές και σαρωτικό κύμα κοινωνικής διαμαρτυρίας, καθώς η λαϊκή δυσαρέσκεια, για την οικονομική πίεση και την υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών, κλιμακώνεται επικίνδυνα στους δρόμους των μεγαλύτερων αστικών κέντρων.

Τα γεγονότα αυτά αποτυπώνουν την ένταση που επικρατεί στη χώρα.

🇫🇷IT’S GETTING OUT OF CONTROL!!! Γαλλία: «Πεδίο μάχης» το Παρίσι στις μαζικές κινητοποιήσεις για την ακρίβεια – Έφοδοι στα Δημαρχεία της Μασσαλίας και της Λιλ Antifa and Islamist rioters are MASS BREAKING INTO SHOPS AND BUILDINGS and looting the shit out of them in Paris while France is on fire and burns. #17octobre https://t.co/6DJJbr9lBU — The Yorkshire Lass (@real_shirelass) October 17, 2026

Πανελλαδική κοινωνική κατακραυγή

Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ανάμεσά τους μαθητές, φοιτητές, αγρότες, καθώς και μέλη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», κατέκλυσαν τους δρόμους σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια. Αιχμή του δόρατος των διαμαρτυριών, η ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης, τα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τον τελικό απολογισμό των διοργανωτών, η συμμετοχή στις πορείες άγγιξε τους 800.000 διαδηλωτές. Παρά τον αρχικά ειρηνικό χαρακτήρα των κινητοποιήσεων, η κατάσταση σε πολλές περιοχές εκτραχύνθηκε, οδηγώντας σε βίαιες συγκρούσεις και εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές δυνάμεις.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | UN RESTAURANT EST EN FEU AU PIED D’UN IMMEUBLE D’HABITATION, à proximité de la place de la République, à Paris. (@LucAuffret) https://t.co/IXS3vooIxV — Impact (@ImpactMediaFR) October 17, 2026

Βίαια επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις σε μεγάλες πόλεις

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν σε πολλές γαλλικές πόλεις, όπως το Παρίσι, τη Μασσαλία, Τουλούζη, την Ανζέρ και τη Λυών, με τη συμμετοχή κουκουλοφόρων. Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι μέχρι το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί 272 συλλήψεις, αποδίδοντας την ευθύνη για τις ταραχές σε ακροαριστερές ομάδες. Οι Αρχές έκαναν λόγο για επιθέσεις κατά αστυνομικών, λεηλασίες ή απόπειρες εισβολής σε καταστήματα, καθώς και για φθορές σε δημόσια κτίρια.

Violent protests over the cost of living are spreading across France. Looting and fires have been reported in Paris, Marseille, and Lyon. https://t.co/VrDaPesXaR — Anonymous (@YourAnonOne) October 17, 2026

Scary scenes across #France …

Cars torched, shops looted: Violent protests erupt across the country over rising cost of living . https://t.co/jqf3BIoJ67 — Sucherita Kukreti (@sucherita_k) October 17, 2026

Η αστυνομική καταστολή υπήρξε σφοδρή, ιδιαίτερα στο Παρίσι, όπου έγινε ευρεία χρήση χημικών. Μάλιστα, κοντά στην Όπερα, τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε σύννεφα δακρυγόνων παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ τα γύρω καταστήματα έκλεισαν εσπευσμένα.

Στη νοτιοανατολική Γαλλία, καταγράφηκε ο σοβαρός τραυματισμός ενός διαδηλωτή, ο οποίος έχασε το χέρι του όταν επιχείρησε να πιάσει χειροβομβίδα που εκτοξεύτηκε από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης.

🇫🇷 Apocalyptic scenes in central Lyon as violent clashes continue during France’s nationwide protests. https://t.co/S5yrlDrtxC — Europa.com (@europa) October 17, 2026

Καταστροφές σε ιστορικά κτίρια και οργή της τοπικής αυτοδιοίκησης

Οι καταστροφές επεκτάθηκαν σε υποδομές και ιστορικά μνημεία:

Λιμόζ: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης, ένα κτίριο 143 ετών, όταν ομάδα διαδηλωτών εισέβαλε στο εσωτερικό του.

Λυών: Διαδηλωτές πυρπόλησαν το γραφείο τουρισμού της πόλης.

Παρίσι: Στους δρόμους της πρωτεύουσας κάηκαν αυτοκίνητα και κάδοι απορριμμάτων, ενώ καταστράφηκαν οι βιτρίνες δεκάδων εστιατορίων και εμπορικών καταστημάτων.

Ο δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, μιλώντας στο Franceinfo TV, εξέφρασε την οργή του για τις εικόνες χάους, κάνοντας λόγο για ζημιές «τεράστιας έκτασης» και για δρόμους που «καταστράφηκαν μεθοδικά».

Ο ίδιος διαχωρίζει σαφώς το νόμιμο κοινωνικό κίνημα από τους ταραξίες, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα υπάρχει καμία επιείκεια απέναντι στους υπαίτιους των καταστροφών.