Θάνατος Μαζωνάκη: Τι ρόλο έπαιξαν η προποφόλη και η μιδαζολάμη – Όσα λέει ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας – ΒΙΝΤΕΟ

Τα νέα στοιχεία ως προς τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη δείχνουν ότι κάποιες από τις συνολικά οκτώ ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του καλλιτέχνη, φαίνεται να έπαιξαν ρόλο στον θάνατό του.

Συγχρόνως, δύο φιαλίδια τα οποία κατασχέθηκαν από το ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, θεωρείται ότι εμπεριέχουν αντίδοτο της μιδαζολάμης, αφού στην ετικέτα αναγράφεται η ουσία φλουμαζενίλη.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, μίλησε ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Μαζωνάκη. Υποστήριξε ότι η προποφόλη και η μιδαζολάμη έπαιξαν σημαντικό ρόλο στον θάνατο.

«Η χορήγηση αυτών των δύο ισχυρών καταστατικών ουσιών που δρούνε σε συνέργεια (οδηγούν) σε εικόνα κατάρρευσης του Γιώργου».

Ο Γιώργος Φίτσιαλος, διευθυντής του Dnalogy σημειώνει ότι μείγμα ουσιών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και είναι ικανές να οδηγήσουν σε θάνατο εντοπίστηκαν στις τοξικολογικές εξετάσεις του καλλιτέχνη.

«Από τα 1.600 μόρια που εξετάστηκαν, ανιχνεύθηκαν οκτώ. Από αυτές τις οκτώ ουσίες υπάρχουν αυτές που ονομάζουμε μείζονος σημασίας για τα γεγονότα τα οποία ερευνάμε και κάποιες άλλες δευτερευούσης».

Ο δικηγόρος της οικογένειας αναφέρει στον ANT1 πως οι ουσίες οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου είναι δύο, η μιδαζολάμη και η προποφόλη.

Οι 8 ουσίες που εντοπίστηκαν

Οι συνολικά οκτώ ουσίες που ανιχνεύθηκαν είναι:

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία.

Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία.

Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης.

Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Δεν ανιχνεύθηκε αδρεναλίνη

Άγνωστο παραμένει το εάν χορηγήθηκε αδρεναλίνη στον Μαζωνάκη και πότε. Κι αυτό διότι αν και οι κατηγορούμενοι γιατροί έχουν ισχυριστεί στις καταθέσεις τους ότι έδωσαν, δεν έχει ανιχνευθεί η συγκεκριμένη ουσία στις τοξικολογικές.

«Δύο πράγματα μπορούν να συμβαίνουν. Είτε είναι κάτω από τα κατώτατα όρια ανίχνευσης, δηλαδή πάρα πολύ μικρή ποσότητα ή καθόλου είτε μπορεί να χορηγήθηκε μετά θάνατον», τονίζει ο κ. Φίτσιαλος.

Αύριο το μνημόσυνο του τραγουδιστή

Αύριο θα τελεστεί το μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από το μεσημέρι που ο αγαπημένος καλλιτέχνης κατέρρευσε και έχασε τη ζωή του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Το μνημόσυνο θα τελεστεί στον ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, παρουσία της οικογένειας, συνεργατών και των θαυμαστών του καλλιτέχνη. Η είσοδος στον ναό θα αφορά κυρίως στο συγγενικό περιβάλλον του.

Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού θα αναπτυχθούν αστυνομικές δυνάμεις για την επίβλεψη της παρουσίας των πολιτών, ενώ τα μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν θα είναι αντίστοιχα με εκείνα στην κηδεία του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Αμέσως μετά, οι παρευρισκόμενοι θα μεταβούν στο Γ΄ Νεκροταφείο Νίκαιας, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο.