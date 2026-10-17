Θάνατος Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα ευρήματα των τοξικολογικών – Γιατί επισπεύσθηκε η τρίτη έρευνα στο  ιατρείο της Καρνεάδου

Tα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ήδη στο δείγμα του ολικού αίματος της τοξικολογικής εξέτασης από τον πραγματογνώμονα της οικογένειας έχουν εντοπιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες, 8 διαφορετικές ουσίες και συγκεκριμένα προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη, η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο στις επιδράσεις των βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη. Παράλληλα, αναφέρεται η παρουσία ακόμη πέντε ουσιών.

Οι τελικές εργαστηριακές αναλύσεις εκτιμάται ότι θα αποσαφηνίσουν και τις ποσότητες των ουσιών που εντοπίστηκαν, προκειμένου να προσδιοριστούν οι συγκεντρώσεις στο αίμα και εάν και κατά πόσο οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 56χρονος γιατρός που είναι προφυλακισμένος, είχε αρνηθεί ότι χορηγήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες. Οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων και τα εργαστηριακά ευρήματα εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι στην αξιολόγηση των στοιχείων συμμετέχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ειδικός πραγματογνώμονας που έχει ορίσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η παρουσία των συγκεκριμένων ουσιών αποτελεί βασικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Οι 8 ουσίες που εντοπίστηκαν

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία.

Τοπικό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία.

Ισχυρή διεγερτική ουσία. Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης.

Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων. Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Κατασχέθηκαν δύο φιαλίδια από το ιατρείο της Καρνεάδου

Στο πλαίσιο των ερευνών, η τρίτη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν δύο φιαλίδια που φέρεται να περιείχαν ουσία η οποία έχει εντοπιστεί και στον οργανισμό του καλλιτέχνη.

Η έρευνα διενεργήθηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών και των συνηγόρων των δύο κατηγορούμενων γιατρών, έπειτα από εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι των δύο γιατρών φέρονται να υποστηρίζουν ότι η έρευνα επισπεύστηκε λόγω των εξελίξεων που αφορούν στο ακίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης του χώρου είχε καταγγείλει το μισθωτήριο συμβόλαιο και αναμενόταν η επιστροφή του ακινήτου σε αυτόν.