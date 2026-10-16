Θάνατος Μαζωνάκη: Ποιες ουσίες εντοπίστηκαν στο αίμα του τραγουδιστή

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στο αίμα του τραγουδιστή εντοπίστηκαν συνολικά 8 ουσίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του πραγματογνώμονα την οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Γιώργος Φιτσιάλος στο αίμα του καλλιτέχνη εντοπίστηκαν κοκαΐνη, βενζοϋλεκγονίνη, ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, λιδοκαΐνη, προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη.

Υπενθυμίζεται ότι οι 3 τελευταίες ουσίες χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή κατά την επίμαχη ιατρική διαδικασία στο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Οι 8 ουσίες

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία.

Τοπικό αναισθητικό φάρμακο, που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία

Ισχυρή διεγερτική ουσία Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης

Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων

Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση της γενικής αναισθησίας ή για την παροχή καταστολής κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Λυκούδης: «Η προποφόλη και η μιδαζολάμη οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο»

«Οι ουσίες που μας ενδιαφέρουν άμεσα, διότι συνδέονται άμεσα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι η προποφόλη και η μιδαζολάμη. Πρόκειται για ισχυρά ναρκωτικά ταχείας δράσης. Αυτές οι δύο ουσίες οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη» ανέφερε στην εκπομπή Αποκαλύψεις του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης.