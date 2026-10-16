Θάνατος Μαζωνάκη: Τι δείχνουν οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του τραγουδιστή – Το νέο πρόσωπο που «δίνουν» τα φιαλίδια και η «θεραπεύτρια κακάο»

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Σχεδόν ενάμιση μήνα αργότερα, η έρευνα επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στις ουσίες που εντοπίστηκαν στο αίμα του τραγουδιστή, στα φιαλίδια που κατασχέθηκαν από το ιατρείο, σε ηλεκτρονικά μηνύματα εργαζομένων και στη χρήση μέθης κατά την πλασμαφαίρεση.

Σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποίησε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας του τραγουδιστή, Γιώργος Φιτσιάλος, στο αίμα του καλλιτέχνη ανιχνεύθηκαν συνολικά οκτώ ουσίες: κοκαΐνη, βενζοϋλεκγονίνη, ολανζαπίνη, αριπιπραζόλη, λιδοκαΐνη, προποφόλη, μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη.

Οι οκτώ ουσίες που εντοπίστηκαν

Ολανζαπίνη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο. Αριπιπραζόλη: Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο.

Άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο. Λιδοκαΐνη: Τοπικό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία.

Τοπικό αναισθητικό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τοπική αναισθησία. Κοκαΐνη: Ισχυρή διεγερτική ουσία.

Ισχυρή διεγερτική ουσία. Βενζοϋλεκγονίνη: Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης.

Κύριος μεταβολίτης της κοκαΐνης. Προποφόλη: Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων.

Ισχυρό ενδοφλέβιο ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο ταχείας δράσης και βραχείας διάρκειας. Χρησιμοποιείται για την πρόκληση και τη διατήρηση γενικής αναισθησίας ή για καταστολή κατά τη διάρκεια ιατρικών επεμβάσεων. Μιδαζολάμη: Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων.

Ισχυρό ηρεμιστικό και υπνωτικό φάρμακο της κατηγορίας των βενζοδιαζεπινών. Χρησιμοποιείται για καταστολή, αναισθησία και αντιμετώπιση επιληπτικών κρίσεων. Φλουμαζενίλη: Αντίδοτο των βενζοδιαζεπινών, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναστροφή της κατασταλτικής δράσης φαρμάκων όπως η μιδαζολάμη.

Η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη συνδέονται, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, με την ιατρική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο. Η φλουμαζενίλη κυκλοφορεί και με την εμπορική ονομασία Anexate.

Παράλληλα, δείγματα εξετάζονται σε δημόσια εργαστήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να προστεθούν στη δικογραφία.

Ο Γιώργος Φιτσιάλος, μιλώντας στο Star ανέφερε: «Έχουμε το παζλ για το τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο. Χορηγήθηκαν ισχυρά κατασταλτικά, κατέρρευσε ο οργανισμός, η κλινική εικόνα, δηλαδή, ήταν άσχημη και έγινε προσπάθεια να δοθεί αντίδοτο. Το αντίδοτο, όμως, δεν ήταν αρκετό και είχαμε τα αποτελέσματα που είδαμε όλοι».

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, δήλωσε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1: «Οι ουσίες που μας ενδιαφέρουν άμεσα, διότι συνδέονται άμεσα με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι η προποφόλη και η μιδαζολάμη. Πρόκειται για ισχυρά ναρκωτικά ταχείας δράσης. Αυτές οι δύο ουσίες οδήγησαν στον θάνατο τον Γιώργο Μαζωνάκη».

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«Κλαίω συνέχεια»

Η οικογένεια του τραγουδιστή, εν μέσω πένθους, καλείται να διαχειριστεί τις νέες αποκαλύψεις που έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση. Για τις τελευταίες εξελίξεις μίλησε η μητέρα του τραγουδιστή στο Star

«Δεν ακούω τίποτα απ’ όσα λέγονται. Δεν θέλω, κλαίω συνέχεια. Δικαίωση. Τι να σας πω τώρα μόνο δικαίωση, δικαίωση, δικαίωση τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας».

Νέο πρόσωπο «δίνουν» τα φιαλίδια

Σημαντικό σκέλος της έρευνας αφορά τα φιαλίδια που εντοπίστηκαν κατά τον νέο αιφνιδιαστικό έλεγχο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Μεταξύ των ευρημάτων ήταν δύο φιαλίδια Anexate, του αντίδοτου της μιδαζολάμης.

Τα φιαλίδια φέρουν ετικέτες και μοναδικούς αριθμούς παρτίδας, στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στη φαρμακαποθήκη, καθώς και στο νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που τα παρήγγειλε. Η διερεύνηση της διαδρομής τους θεωρείται κρίσιμη για να εξακριβωθεί πώς βρέθηκαν στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Σύμφωνα με το Star, δύο αναισθησιολόγοι είχαν σχέση με τη γιατρό του ιατρείου: η Χ.Μ., η οποία είχε παραιτηθεί, και η Μ.Σ., η οποία επικοινωνούσε κατά περιόδους μαζί της. Η δεύτερη φέρεται να δέχθηκε τηλεφώνημα την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή σχετικά με την ύπαρξη αντίδοτου.

Από την ανάκτηση μηνυμάτων στο κινητό της κατηγορούμενης γιατρού φέρεται, επίσης, να έχει εντοπιστεί διαγραμμένο μήνυμα με τη δεύτερη αναισθησιολόγο, στην οποία γίνεται αναφορά σε αίτημα για τις συγκεκριμένες ουσίες. Δεν είναι γνωστό ποια απάντηση δόθηκε.

Η έρευνα εξετάζει εάν κάποια από τις δύο αναισθησιολόγους είχε σχέση με το νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική που είχε παραγγείλει τις ουσίες. Εφόσον προκύψει σχετική σύνδεση, αναμένεται να ζητηθούν εξηγήσεις στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Τα φιαλίδια της προποφόλης και της μιδαζολάμης δεν έχουν εντοπιστεί στο ιατρείο.

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Τα μηνύματα εργαζομένων για τη μέθη

Στο υλικό που έχει έρθει στο φως περιλαμβάνονται και συνομιλίες εργαζομένων μετά τα γεγονότα στο ιατρείο.

Σε συνομιλία μέσω WhatsApp αναφέρονται τα εξής:

16:25, 28χρονη γραμματέας: «Δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη».

«Δεν υπάρχει αντίδοτο στην προποφόλη». Χρήστης WhatsApp: «Τι του έκανε;»

«Τι του έκανε;» 28χρονη γραμματέας: «Αυτό με το αίμα που σου έχω πει».

«Αυτό με το αίμα που σου έχω πει». Χρήστης WhatsApp: «Του έβαλε ηρεμιστικό;»

«Του έβαλε ηρεμιστικό;» 28χρονη γραμματέας: «Μέθη. Δεν είπαν στους τραυματιοφορείς ότι του έκαναν μέθη».

Παράλληλα, σε ομαδική συνομιλία νοσηλευτριών στις 26 Αυγούστου αναφέρονταν:

«Και στην (ΚΟΡΗ) μέθη».

«Ε, είναι για δέσιμο η γυναίκα».

Σε άλλη συνομιλία, στις 3 Σεπτεμβρίου, στις 7:45 π.μ., καταγράφονται τα εξής:

Νοσηλεύτρια: «Κορίτσια, χθες έσπασαν οι φλέβες 3 φορές. Τελειώσαμε 12:15. Μετά τη μέθη κουνιόταν πολύ. Θα έρθω πιο αργά».

«Κορίτσια, χθες έσπασαν οι φλέβες 3 φορές. Τελειώσαμε 12:15. Μετά τη μέθη κουνιόταν πολύ. Θα έρθω πιο αργά». Νοσηλεύτρια: «Ή και καθόλου, ε;»

«Ή και καθόλου, ε;» Νοσηλεύτρια: «Τι θα τραβήξουμε πάλι την Παρασκευή».

Η κόρη των γιατρών φέρεται επίσης να κατέθεσε ότι ο πατέρας της γνώριζε πως εκείνη είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση με μέθη.

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Η κατάσταση του οργανισμού πριν από την πλασμαφαίρεση

Στην έρευνα εξετάζεται και η κατάσταση του οργανισμού του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από την πλασμαφαίρεση. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν αναφορές σε λήψη διουρητικών, αλλά και σε υδροθεραπεία εντέρου που είχε προηγηθεί και φέρεται να είχε προκαλέσει αφυδάτωση.

Ερωτήματα προκάλεσε επίσης το γεγονός ότι στις τοξικολογικές εξετάσεις δεν εντοπίστηκε αδρεναλίνη, παρότι οι προφυλακισμένοι γιατροί έχουν υποστηρίξει ότι τη χορήγησαν κατά την προσπάθεια ανάνηψης.

Η καθηγήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Χρύσα Σαρδέλη, μιλώντας στο Star εξήγησε: «Η αδρεναλίνη έχει μικρό χρόνο ζωής, δηλαδή φεύγει και μεταβολίζεται πολύ γρήγορα από το ανθρώπινο σώμα. Οπότε, ανάλογα με το πότε δίνεται, ακόμη και αν έχει χορηγηθεί, είναι πολύ πιθανό, αν περάσει επαρκής χρόνος μέχρι τη λήψη του βιολογικού δείγματος, να μην ανιχνευθεί δόση αδρεναλίνης που έχει χορηγηθεί».

Η στάση του προφυλακισμένου γιατρού και οι καταθέσεις εργαζομένων

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, ο προφυλακισμένος γιατρός παίρνει αποστάσεις από τη σύζυγό του και προετοιμάζεται για συμπληρωματική απολογία, πιθανότατα την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στη συνέχεια αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης, ενώ εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Παράλληλα, πρώην εργαζόμενη του ιατρείου ανέφερε στην κατάθεσή της: «Και ο γιατρός γνώριζε αυτά που γίνονταν στην πλασμαφαίρεση. Κάποιοι ασθενείς λιποθυμούσαν και τότε η γιατρός φώναζε τον σύζυγό της να σώσει την κατάσταση. Το τελευταίο διάστημα τα ραντεβού για πλασμαφαίρεση αυξάνονταν. Μπορεί να υπήρχαν και τρία ραντεβού την ημέρα. Οπότε είχαμε λιποθυμικά επεισόδια όλο και πιο συχνά. Βέβαια, μετά συνέρχονταν οι ασθενείς».

Ξεκινά η εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών

Οι Αρχές προχωρούν και στην εξέταση των ηλεκτρονικών συσκευών του Γιώργου Μαζωνάκη. Όταν εντοπίστηκε το κινητό τηλέφωνο του τραγουδιστή, οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση, καθώς η συσκευή ξεκλείδωνε μέσω βιομετρικών χαρακτηριστικών.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου κατασχέθηκαν λάπτοπ και υπολογιστές, προκειμένου να διερευνηθεί εάν σε κάποια από τις συσκευές μπορεί να εντοπιστεί ο κωδικός του κινητού ή σύνδεση μέσω iCloud. Η εξέταση των συσκευών αναμένεται να ξεκινήσει μετά την έγκριση που δόθηκε από τη Δικαιοσύνη.

Η 38χρονη από την Ελβετία που βρισκόταν στο ιατρείο

Την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο για πλασμαφαίρεση, μία 38χρονη από την Ελβετία φέρεται να υποβαλλόταν στην ίδια ιατρική πράξη σε διπλανή αίθουσα.

Η 38χρονη είχε ταξιδέψει από την Ελβετία στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία. Ακολουθεί ολιστική προσέγγιση και αυτοπροσδιορίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «θεραπεύτρια κακάο».

Σε ανάρτησή της αναφέρει: «Το κακάο αντιπροσωπεύει το αίμα των ανθρώπων μας, ένα ιερό φυτό που ανοίγει τις καρδιές μας και αφυπνίζει το πνεύμα μας».

Μέσω των αναρτήσεών της προβάλλει έναν τρόπο ζωής κοντά στη φύση και καλεί άλλους εναλλακτικούς θεραπευτές να συνεργαστούν για την παροχή «θεραπειών πέραν της ιατρικής».

Την Κυριακή το μνημόσυνο των 40 ημερών

Την Κυριακή, στις 9:30, θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας το μνημόσυνο για τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία, παρουσία της οικογένειας, στενών συνεργατών και φίλων του τραγουδιστή.

Στον προαύλιο χώρο θα βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να είναι ανάλογα με εκείνα που είχαν εφαρμοστεί κατά την κηδεία.

Μετά το μνημόσυνο θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο του καλλιτέχνη, στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας.