Σκέρτσος στη Βουλή: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή για την προστασία παιδιών από ψηφιακούς κινδύνους – Εξαιρετική η συνεισφορά των φορέων

Με την κοινή παραδοχή όλων ότι «είναι ένα πρώτο αναγκαίο βήμα για την προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου», καθώς και με τις επισημάνσεις, τις παρατηρήσεις, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους, ολοκληρώθηκαν στις επιτροπές, Δημόσιας Διοίκησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής οι τοποθετήσεις των αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων επί του νομοσχεδίου που προβλέπει, από 1/12027 , την απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων κάτω των 15 στο διαδίκτυο.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος χαρακτήρισε «εξαιρετική τη συνεισφορά όλων των φορέων», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «νομίζω όλοι γίναμε σοφότεροι από τις παρεμβάσεις που έγιναν, τις ερωτήσεις και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν».

« Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό επίπεδο, με εξελίξεις οι οποίες τρέχουν ταυτόχρονα», σημείωσε ο κ. Σκέρτσος.

Υπεραμυνόμενος των νέων ρυθμίσεων, και απαντώντας στη κρητική που δέχθηκε από την Αντιπολίτευση, για τον χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου, ενώ είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της χρήσης της τεχνολογίας στις γνωστικές δεξιότητες των παιδιών μας», ο κ. Σκέρτσος τόνισε ότι «δεν χρειάζεται να καθυστερήσουμε άλλο, ούτε χρειάζεται άλλη μελέτη». «Μελέτη έχει γίνει, και τα αποτελέσματα της είναι μπροστά στα μάτια μας και μας υποχρεώνουν όλους μας, ως υπεύθυνη πολιτεία, να λάβουμε μέτρα. Τα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε είναι και πρόσφορα και αναλογικά και συμβαδίζουν απόλυτα με το ενωσιακό δίκαιο. Μάλιστα, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της υλοποίησης των τεχνολογικών λύσεων που υπακούουν στην αρχή της μηδενικής γνώσης, στην αρχή της αναλογικότητας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και ταυτόχρονα στην ανάγκη να έχουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ταυτοποίησης της ηλικίας των ανηλίκων», επεσήμανε ο υπουργός Επικρατείας και συμπλήρωσε:

«Είμαστε σε θέση να θεωρούμε ότι με τη χρήση αυτή, κάνουμε αυτό που μας υποχρεώνει η συνείδηση και ταυτόχρονα το καθήκον. Να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Και θα συμμορφωθούμε σε νεώτερες κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όταν αυτές προκύψουν σε κανονιστικό επίπεδο, που σήμερα όμως ακόμα δεν υπάρχουν. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, αυτή είναι η υποχρέωση όλων των κομμάτων σε αυτή την αίθουσα. Φυσικά είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται, το παρακολουθούμε με δυναμικό τρόπο, το αξιολογούμε, και όταν προκύψουν νεώτερα δεδομένα θα πράξουμε αναλόγως», διαβεβαίωσε.

Παράλληλα, ο κ. Σκέρτσος, απέρριψε τις αιτιάσεις περί μη διαβούλευσης με τα ίδια τα παιδιά που τους αφορούν τα νέα απαγορευτικά μέτρα, αντιτείνοντας ότι «έχουν ακουστεί και έχουν καταγράψει τα ίδια τα παιδιά -σε πολύ μεγάλα ποσοστά- το χρόνο, την κατάχρηση , τα προβλήματα, την ίδια την δική τους αντίληψη περί ενός εθισμού».

« Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν αξιολογηθεί από τους αρμόδιους φορείς. Έχουν γίνει όλες οι κατάλληλες έρευνες», κατέληξε στη σύντομη παρέμβαση του ο κ. Σκέρτσος.

Τι είπαν οι φορείς για φορείς για το νομοσχέδιο

Νωρίτερα, αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που είχαν κληθεί, κατέθεσαν τις δικές τους απόψεις.

Ο Αθανάσιος Θεοχάρης, πρόεδρος του ΔΣ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, εστίασε «στην ανάγκη λήψης μέτρων πρόληψης με στόχο τον περιορισμό τόσο του κινδύνου εθισμού, όσο και άλλων σημαντικών κινδύνων από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου».

«Η θέσπιση της απαγόρευσης πρόσβασης στο διαδίκτυο κάτω των 15 ετών δεν αποτελεί άρνηση, αλλά θεσμική ευθύνη της πολιτείας, η οποία οφείλει να παρέμβει, με στόχο οι ανήλικοι να αποκτήσουν την ωριμότητα που πρέπει για την ωφέλιμη χρήση και αξιοποίηση του», επεσήμανε.

Όπως είπε, σύμφωνα με ευρωπαϊκές έρευνες έχει μειωθεί η αποδοτικότητα των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί η χρήση του διαδικτύου, αλλά και οι κίνδυνοι μέσα από «πολύ επικίνδυνες και «σκοτεινές» πίστες που προσπαθούν να στρατολογήσουν εφήβους σε παράνομες ενέργειες, όπως στη διακίνηση ναρκωτικών».

Έμφαση στους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, έδωσε ο Βασίλης Μπερτάνος, διευθυντής Δίωξης του Κυβερνοεγκλήματος, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να δούμε την τεχνική καταλληλότητα και να εξετάσουμε πως οι μεγάλες πλατφόρμες λειτουργούν με ασφάλεια».

«Πρέπει να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τους υφιστάμενους λογαριασμούς, να προσδιοριστούν ποιες πλατφόρμες εμπίπτουν στον νόμο, πως θα ελέγχονται, καθώς και να ληφθεί υπόψη ότι ανήλικοι εμπλέκονται και ως δράστες και ως θύματα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά της, η Τζένιφερ Χωλ, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έκανε λόγο για «ποιότητα συνεργασίας που υπάρχει με την Ελλάδα και για εξαιρετικό πρόγραμμα που έχει, λαμβάνοντας μέτρα και κάνοντας βήματα μπροστά για την ψηφιακή προστασία και υγεία των παιδιών».

Όπως είπε, χρειάζονται αξιόπιστα δεδομένα, σημειώνοντας ότι, ο ΠΟΥ δεν διαθέτει ακόμα αρκετά λεπτομερή ευρήματα, ενώ τόνισε ότι «με σοβαρότητα υποστηρίζεται στην Ελλάδα η προστασία των παιδιών αναγνωρίζοντας τους ψηφιακούς παράγοντες για την ψυχική τους υγεία».

«Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος», είπε, ενώ έδωσε έμφαση και «στην στήριξη των νέων προσφέροντας τους εναλλακτικές λύσεις για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση τους».

«Είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνεται πρωτοβουλία και να προτάσσεται η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού των νέων, όπως και η προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και αυτό πρέπει να γίνεται οργανωμένα και με συνεχή παρακολούθηση», ανέφερε η Ευαγγελία Μήτρου, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.

Όπως είπε, «είναι σημαντικό να υπάρχουν μηχανισμοί επαλήθευσης της ηλικίας» και πρόσθεσε ότι, «πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλίες και έχει αναδείξει την ανάγκη λήψης μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τον εθισμό των νέων, αλλά και την ασφάλεια των δικαιωμάτων των παιδιών».

Ο Κωνσταντίνος Καρπούζης, εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, εξέφρασε την υποστήριξη του στο νομοσχέδιο, ενώ χαρακτήρισε «σημαντική την νομοθετική πρωτοβουλία κυρίως σε ότι αφορά την ψυχική υγεία των παιδιών», σημειώνοντας ότι «εξίσου σημαντικός είναι τόσο ο σεβασμός της αυτονομίας των παιδιών, όσο και η παροχή εναλλακτικών λύσεων και εγγυημένων ψηφιακών παροχών».

«Το νομοσχέδιο είναι ένα βήμα, δίνει μια κατεύθυνση στην ψηφιακή ανηλικότητα και στην προστασία της ψυχικής υγείας των εφήβων από την χρήση του διαδικτύου, σίγουρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό. Χρειάζεται συνολική προσέγγιση με την συμμετοχή μαθητών γονέων, εκπαιδευτικών, σχολείων και ειδικές υπηρεσίες» τόνισε η ‘Αρτεμης Τζίτζικα, Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας της Β’ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Παίδων, Αγλαϊα Κυριακού.

«Σίγουρα προσφέρει κάποια κατεύθυνση και δικλείδα ασφαλείας, ανοίγει ένα κεφάλαιο για την ευημερία και την ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά σίγουρα χρειάζονται και άλλα πράγματα και πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ενημέρωση της χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών. Είναι ένα θετικό βήμα που μπαίνει μπροστά αυτή η συζήτηση, χρειάζονται όμως μεγάλη επαγρύπνηση, ειδικές επιστημονικές υπηρεσίες για ανήλικους και έφηβους», επεσήμανε μεταξύ άλλων.

Από την πλευρά της, η Μαρία Ψάλλα, δικηγόρος και Αναπληρωματικό μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εστίασε κυρίως στον τρόπο εφαρμογής επαλήθευσης της ηλικίας, επισημαίνοντας την ανάγκη σαφούς κατανομής των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο της χρήσης από τις πλατφόρμες και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γεώργιος Ρουσσόπουλος, γενικός διευθυντής Εποπτικού Έργου της Αρχής, επισημαίνοντας την ανάγκη σαφέστερου ελέγχου των μεγάλων πλατφορμών, αλλά και την επαρκή στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών.

Ο Σωτήρης Μαρκάτος, Αντιπρόεδρος στον Τομέα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αναφέρθηκε, «στις ευρωπαϊκές οδηγίες που επιβάλλουν επιπρόσθετες υποχρεώσεις για παιδιά και ηλικιακά όρια, για την πρόσβαση τους στις ψηφιακές πλατφόρμες, και απαιτούν κατάλληλους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας από τις πλατφόρμες».

Πρόσθεσε δε, ότι η ΕΕΤΤ συμβάλει στην συμμόρφωση και συλλέγει καταγγελίες, τις οποίες εξετάζει, αναλύει και διαβιβάζει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Η Μάγια Αλιβιζάτου, επιστημονική διευθύντρια του «Μαζί για το Παιδί», στάθηκε «στην ανάγκη περισσότερων και ουσιαστικότερων μέτρων για την ψυχοεκπαίδευση των νέων από την ψηφιακή χειραγώγηση», και έδωσε έμφαση «στην επόμενη μέρα και στην πρόβλεψη μέτρων και υποστηρικτικού μεταβατικού πλαισίου για την πραγματική απεξάρτηση τους και την στήριξη των γονέων».

«Θετική καταρχήν», χαρακτήρισε την νομοθετική πρόταση για την προστασία των παιδιών από την ψηφιακή εκμετάλλευση, η Ισαβέλλα Πικρού, βοηθός του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού. Όπως είπε, «η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού είναι θεμελιώδης υποχρέωση της πολιτείας».

Οι παρατηρήσεις της εστιάστηκαν στο πεδίο εφαρμογής, προτείνοντας «σαφέστερη αποσαφήνιση για το ποιες είναι πλατφόρμες οι οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση στους ανήλικους, πως και από ποιες υπηρεσίες ελέγχονται για την τήρηση του νόμου».

Σημείωσε ακόμα ότι « το νομοσχέδιο δεν συμβαδίζει με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απαγόρευση κάτω των 13 ετών, ενώ όταν θεσπιστεί, θα πρέπει η ελληνική να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Ο Παναγιώτης Λιανός, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας, αναγνώρισε την αναγκαιότητα της προστασίας των ανήλικων παιδιών από τους ψηφιακούς κινδύνους, τον εθισμό και τα μη ρεαλιστικά πρότυπα που επιβάλουν, ωστόσο, όπως είπε, οι κίνδυνοι δεν εξαλείφονται και έδωσε έμφαση στη πρόληψη και την εκπαίδευση.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την λήψη μέτρων τόσο για τη διαρκή προστασία των δικαιωμάτων των προσωπικών δεδομένων, όσο και για τη συστηματική πρόληψη, εκπαίδευση και υποστήριξη, οικογενειών και σχολείων.

Η Κωνσταντίνα Μαγκλάρα, γενική γραμματέας Παιδοψυχιατρικής εταιρίας Ελλάδος, τόνισε μεταξύ άλλων, «την ανάγκη επαρκών μέτρων και ελέγχων για την τήρηση της νομιμότητας από τις πλατφόρμες, καθώς και να ενταχθεί η απαγόρευση πρόσβασης στα ανήλικα παιδιά σε ένα ευρύτερο πλέγμα, με ουσιαστική εκπαίδευση μαθητών και γονέων».

«Χαιρετίζουμε την προσπάθεια, αλλά θα χρειαστούν πολλά ακόμα να κάνουμε στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης», κατέληξε.

Ο Πελοπίδας Νικολόπουλος, υπεύθυνος Συνηγορίας του Δικτύου για τα δικαιώματα του Παιδιού, εστίασε την κριτική του «στην απουσία εκπροσώπησης των παιδιών κατά τη διαβούλευση του νομοσχεδίου», ενώ έδωσε έμφαση, στον τρόπο επαλήθευσης της ηλικίας των ανηλίκων και στην ενίσχυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία.

Η Φανή Πύρζα γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, σημείωσε την απουσία εκπροσώπησης του υπουργείου Παιδείας, ενώ τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών και της ουσιαστικής ψυχοκινητικής στήριξης των παιδιών.

Ο Ανδρέας Λάιχερ, διευθυντής Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων του ΟΟΣΑ, αναφέρθηκε στην πτώση της αναγνωστικής ικανότητα των παιδιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σημειώνοντας ότι το 50% δεν έχουν την ικανότητα κριτικής σκέψης και πρόσθεσε ότι «ενέχει υψηλό κίνδυνο η τεχνολογία, η οποία έχει τον τρόπο να επιβάλλεται».

Οι μαθητές όπως είπε, «περνούν περισσότερο χρόνο όχι για εκμάθηση, αλλά για αναψυχή μέσω της τεχνολογίας και τις ψηφιακές συσκευές».

Χαρακτήρισε δε, «αποτελεσματική την απαγόρευση στην Ελλάδα των κινητών σε παιδιά» σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις -σε σχέση με άλλες χώρες που χρησιμοποιούν περισσότερο τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης- αμβλύνονται.