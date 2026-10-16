Ελένη Μενεγάκη: Το τρυφερό σχόλιο στις φωτογραφίες των παιδιών της από το Εδιμβούργο

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Άγγελος Λάτσιος και η αδελφή του, Λάουρα Λάτσιου, βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο Εδιμβούργο, με τον 23χρονο γιο της Ελένης Μενεγάκη να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

Την Τρίτη (13.10.2026), ο Άγγελος Λάτσιος δημοσίευσε για πρώτη φορά στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή τους στην πόλη. Την Παρασκευή ακολούθησε νέα ανάρτηση, με στιγμιότυπα από την περιοχή Dean Village, η οποία βρίσκεται λίγο βορειοδυτικά από το κέντρο του Εδιμβούργου.

Στη νέα δημοσίευση αντέδρασε και η Ελένη Μενεγάκη, αφήνοντας ένα τρυφερό σχόλιο για τα δύο παιδιά της.

«Είναι όνειρο! Πόσο σας χαίρομαι, καλά να περνάτε παιδάκια μου», έγραψε στην ανάρτηση του γιου της.

Η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη

Ο Άγγελος Λάτσιος είναι ο μοναχογιός της παρουσιάστριας και διατηρεί στενή σχέση τόσο με τη μητέρα του όσο και με τις μικρότερες αδελφές του.

Η Λάουρα Λάτσιου είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες της Ελένης Μενεγάκη. Η Λάουρα και η Βαλέρια Λάτσιου είναι παιδιά από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο, ενώ η μικρότερη κόρη της οικογένειας είναι η Μαρίνα Παντζοπούλου, την οποία έχει αποκτήσει με τον Μάκη Παντζόπουλο.

Πρόσφατα, η Ελένη Μενεγάκη πραγματοποίησε και ένα ταξίδι για δύο με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στη Νότια Γαλλία.