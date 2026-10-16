Ελένη Μενεγάκη: Το τρυφερό σχόλιο στις φωτογραφίες των παιδιών της από το Εδιμβούργο

Ο Άγγελος Λάτσιος και η αδελφή του, Λάουρα Λάτσιου, βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στο Εδιμβούργο, με τον 23χρονο γιο της Ελένης Μενεγάκη να μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.
Την Τρίτη (13.10.2026), ο Άγγελος Λάτσιος δημοσίευσε για πρώτη φορά στο Instagram φωτογραφίες από την παραμονή τους στην πόλη. Την Παρασκευή ακολούθησε νέα ανάρτηση, με στιγμιότυπα από την περιοχή Dean Village, η οποία βρίσκεται λίγο βορειοδυτικά από το κέντρο του Εδιμβούργου.
Στη νέα δημοσίευση αντέδρασε και η Ελένη Μενεγάκη, αφήνοντας ένα τρυφερό σχόλιο για τα δύο παιδιά της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Είναι όνειρο! Πόσο σας χαίρομαι, καλά να περνάτε παιδάκια μου», έγραψε στην ανάρτηση του γιου της.
Η οικογένεια της Ελένης Μενεγάκη
Ο Άγγελος Λάτσιος είναι ο μοναχογιός της παρουσιάστριας και διατηρεί στενή σχέση τόσο με τη μητέρα του όσο και με τις μικρότερες αδελφές του.
Η Λάουρα Λάτσιου είναι η μεγαλύτερη από τις τρεις κόρες της Ελένης Μενεγάκη. Η Λάουρα και η Βαλέρια Λάτσιου είναι παιδιά από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο, ενώ η μικρότερη κόρη της οικογένειας είναι η Μαρίνα Παντζοπούλου, την οποία έχει αποκτήσει με τον Μάκη Παντζόπουλο.
Πρόσφατα, η Ελένη Μενεγάκη πραγματοποίησε και ένα ταξίδι για δύο με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο, στη Νότια Γαλλία.