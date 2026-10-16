ΣΥΡΙΖΑ: Διαφωνίες στην Πολιτική Γραμματεία έπειτα από το αίτημα Πολάκη για την εκλογή αρχηγού

Διαφωνίες στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε το αίτημα του Παύλου Πολάκη να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκλογή αρχηγού μέχρι τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι η εκλογή αρχηγού είναι η μόνη και η τελευταία ευκαιρία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρότεινε να συγκληθεί συνέδριο που θα ανακηρύξει υποψηφιότητες και να ακολουθήσει εκλογή αρχηγού και Κεντρικής Επιτροπής από την βάση. Η πλειονότητα των μελών της Πολιτικής Γραμματείας πάντως δεν συμφώνησαν μαζί του.

Η πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνους την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ρένα Δούρου, και τον γραμματέα του κόμματος, Νίκο Παππά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Ρένα Δούρου εξέφρασε την αμφιβολία για το αν όλοι υπηρετούν με την ίδια αποτελεσματικότητα τη συλλογική ηγεσία. Ο Νίκος Παππάς φέρεται να ανέφερε ότι ότι δεν προτίθεται να υπηρετήσει, ούτε νερόβραστα αφηγήματα, ούτε την εσωστρέφεια εσωκομματικών διαδικασιών.

Ο Παύλος Πολάκης πάντως, άσκησε κριτική και για την δημοσκοπική και πολιτική εικόνα του κόμματος και ανέφερε ότι «δεν πάμε καλά». Πρόσθεσε ότι «η εικόνα που πάμε να παρουσιάσουμε στην Κ.Ε. ως Π.Γ., είναι επίπλαστη», μίλησε ακόμη για «θολό πολιτικό μήνυμα» και είπε ότι «η λεγόμενη συλλογική ηγεσία δεν κολλάει με την ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Προσωπικά αρνούμαι να κάνω ότι δεν τρέχει τίποτα».