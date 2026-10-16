Βούλα: Σε αυτοδίκαιη αργία ο καθηγητής που κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – «Είναι χρόνια αυτή η κολώνια» λέει η μητέρα της ανήλικης

Σε αυτοδίκαιη αργία τέθηκε ο καθηγητής γυμνασίου στη Βούλα, σε βάρος του οποίου έχουν γίνει καταγγελίες για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκων.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, ενώ παράλληλα κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης, όπως επισημαίνεται σε άτυπη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, αμέσως μετά την ενημέρωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Γιάννη Παπαδομαρκάκη για το περιστατικό, δόθηκε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με στόχο την πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο, αντιμετωπίζει με απόλυτη σοβαρότητα κάθε υπόθεση που αφορά την ασφάλεια, την προστασία και την αξιοπρέπεια των μαθητών, τονίζοντας ότι οι διοικητικές διαδικασίες εξελίσσονται παράλληλα με την έρευνα των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Την Δευτέρα η δίκη του καθηγητή

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του καθηγητή Φυσικής Αγωγής, ο οποίος συνελήφθη χθες, ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η δίκη του εκπαιδευτικού στο Αυτόφωρο Μονομελές αναβλήθηκε για την Δευτέρα, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και με την υποχρέωση να μην προσεγγίζει τη μαθήτρια που προχώρησε στην καταγγελία, καθώς και τον χώρο του σχολείου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η σύλληψή του έγινε ύστερα από την καταγγελία που έκανε η μητέρα μίας 13χρονης μαθήτριας, η οποία υποστήριξε ότι ο γυμναστής έπιασε στον μηρό το κορίτσι την ώρα της γυμναστικής.

Ακολούθησαν άλλοι δύο μαθητές, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο ίδιος καθηγητής τους είχε πιάσει στα γεννητικά τους όργανα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Για παρεξήγηση μιλά ο εκπαιδευτικός

Από την πλευρά του, ο καθηγητής απέδωσε τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος του σε παρεξήγηση και αρνήθηκε ότι είχε πονηρές προθέσεις απέναντι στους μαθητές.

Η μητέρα της ανήλικης: Είναι χρόνια αυτή η κολώνια

Μιλώντας στο ERTnews, η μητέρα της ανήλικης περιέγραψε τα όσα της μετέφερε η κόρη της για την συμπεριφορά του καθηγητή.

«Να πιάνει την κόρη μου από τη μέση και από τα μπούτια για να κάνει πιο έντονα την άσκηση. Να την δείχνει σε όλη την τάξη. Να τη βάζει αυτή και τη συμμαθήτριά της να του κάνουν μασάζ και νυχάκια για να χαλαρώσει. Και να βάζει κάμψεις κοιτώντας στον τοίχο τα κορίτσια για να κλείνει το μάτι στα αγόρια, να βλέπει το πίσω μέρος του σώματος τους», λέει η μητέρα του κοριτσιού.

«Από ό,τι μάθαμε αφού έγινε αυτό που έγινε, άνοιξαν τα στόματα και είναι χρόνια αυτή η κολώνια, που ήταν και στο λύκειο πριν από μας», πρόσθεσε η ίδια.