Βούλα: Ασκήθηκε δίωξη στον γυμναστή για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Σε βάρος του καθηγητή στο γυμνάσιο της Βούλας που συνελήφθη χτες Πέμπτη μετά τις καταγγελίες, ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

O καθηγητής παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο μονομελές έπειτα από καταγγελία μητέρας μίας 13χρονης μαθήτριας η οποία υποστήριξε ότι ο γυμναστής έπιασε στον μηρό το κορίτσι την ώρα της γυμναστικής.

Ακολούθησαν άλλοι δύο μαθητές, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο ίδιος καθηγητής τους είχε πιάσει στα γεννητικά τους όργανα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στις αρχές, το σχολείο τόνισε ότι δεν είχε γνώση για όλα αυτά. Σε βάρος του καθηγητή σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, ενώ παράλληλα ερευνάται αν υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.

Ο καθηγητής απέδωσε τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος του σε παρεξήγηση και αρνήθηκε ότι είχε πονηρές προθέσεις για τα παιδιά.

Σημειώνεται ότι ο καθηγητής έχει απομακρυνθεί από το σχολείο αμέσως μόλις έγιναν γνωστές οι καταγγελίες και διενεργείται ΕΔΕ από το υπουργείο Παιδείας.