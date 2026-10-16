Βούλα: Συνελήφθη καθηγητής γυμναστικής σε Γυμνάσιο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας – Οδηγείται στον εισαγγελέα

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Μια σοβαρή καταγγελία ερευνούν οι Αρχές καθώς ένας 58χρονος καθηγητής γυμναστικής σε Γυμνάσιο στην Βούλα, συνελήφθη στις 12.45, το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Η σύλληψη έγινε έπειτα από καταγγελία στο ΤΔΕΕ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης που έκανε η μητέρας μιας 13χρονης μαθήτριας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο καθηγητής έπιασε τον μηρό της ανήλικης στις μεσημβρινές ώρες της 14ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια άσκησης.

Στην υπόθεση προστέθηκαν και άλλες καταθέσεις. Δύο ανήλικοι μαθητές, αγόρια, κατέθεσαν ότι σε προγενέστερο χρόνο ο καθηγητής τούς ακουμπούσε στα γεννητικά όργανα.

Οδηγείται στον εισαγγελέα ο καθηγητής

Ο συλληφθείς, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα.