Έλον Μασκ: Παρουσιάσε το πρώτο «ιπτάμενο» αυτοκίνητο της Tesla – Εντυπωσιακά βίντεο από την απογείωση και τις… τούμπες στον άερα

Για δεκαετίες, το ιπτάμενο αυτοκίνητο αποτελούσε το απόλυτο σύμβολο του μέλλοντος – μια υπόσχεση που γαλουχήθηκε από ταινίες επιστημονικής φαντασίας, πείθοντάς μας ότι μέχρι τώρα θα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Αν και η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο πεζή και η συγκεκριμένη ιδέα έμοιαζε μέχρι σήμερα με ανέφικτη, ο Έλον Μασκ επιχειρεί να επαναφέρει το «όνειρο» στο προσκήνιο, παρουσιάζοντας ένα όχημα που, όπως ισχυρίζεται, μπορεί πράγματι να πετάξει.

Η εντυπωσιακή επίδειξη στο Τέξας

Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας, ο διευθύνων σύμβουλος της Τesla αποκάλυψε το νέο Roadster, ένα διθέσιο σπορ ηλεκτρικό αυτοκίνητο.



Σύμφωνα με τον Μασκ, το όχημα δεν επιτυγχάνει απλώς επιτάχυνση από τα 0-96 χλμ./ώρα σε χρόνο-ρεκόρ κάτω του ενός δευτερολέπτου, αλλά χρησιμοποιεί σύστημα αναρρόφησης στο κάτω μέρος του, επιτρέποντάς του να σκαρφαλώνει σε απότομη ράμπα, να κρέμεται ανάποδα και στη συνέχεια να περιστρέφεται στον αέρα, κάνοντας ελιγμούς και χρησιμοποιώντας εκτοξευτήρες αέρα για να προσγειωθεί.

Το όχημα δεν διέθετε πραγματικό οδηγό κατά τη διάρκεια της επίδειξης.



«Για να βεβαιωθούμε ότι δεν θα σκοτώσουμε κανέναν. Η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη. Το εννοώ αυτό. Πιθανότατα θα λειτουργήσει, αλλά αν δεν λειτουργήσει, βρισκόμαστε σε ασφαλή απόσταση», δήλωσε ο ίδιος ο Μασκ.

Στη συνέχεια της παρουσίασης, το Roadster χρησιμοποίησε τους ίδιους εκτοξευτήρες αέρα για να πραγματοποιήσει άλμα πάνω από μια σειρά σταθμευμένων μοντέλων της Tesla, ενώ στη συνέχεια ενεργοποίησε τους πίσω εκτοξευτήρες για να επιταχύνει στα 96 χιλιόμετρα την ώρα.

0-60 mph in 0.81 seconds https://t.co/7Pp4oqJVzq — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Τεχνολογία από πυραύλους

Το αυτοκίνητο διαθέτει 10 ακροφύσια και αυτό που ο Μασκ περιέγραψε ως «δεξαμενές αέρα εξαιρετικά υψηλής πίεσης» για να προωθείται, τόσο στον αέρα όσο και για να επιταχύνει ραγδαία στο έδαφος.

JUST IN: Elon Musk unveils the Tesla Roadster by launching it off a ramp before the car flipped in midair and safely landed on the ground. The car is a collaboration between Tesla and SpaceX. One of the most insane things I’ve ever seen. https://t.co/4tME4yavIh — Collin Rugg (@CollinRugg) October 16, 2026



Ο ισχυρός άνδρας της Tesla χαρακτήρισε την τεχνολογία αυτή ως «Το αποτέλεσμα αυτού που συμβαίνει όταν υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στην καλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στον κόσμο και την καλύτερη εταιρεία πυραύλων στον κόσμο».

Αμφιβολίες για την παραγωγή

Παρά τον ενθουσιασμό, δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το αυτοκίνητο θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην υπόσχεση και να προσφέρει στους ιδιοκτήτες του τη δυνατότητα να πετούν πραγματικά —και όχι απλώς να πραγματοποιούν άλματα— ενώ ταυτόχρονα θα οδηγείται με υψηλές ταχύτητες στους δρόμους.

Ο Μασκ ανέφερε ότι το όχημα θα μπει στην παραγωγή το 2028.

EPIC: Elon Musk debuts the new Tesla Roadster that literally flies off the ramp and lands back on the ground. “Flying cars are real.” “Well, it worked.” https://t.co/bgFgevI3Da — RedWave Press (@RedWavePress) October 16, 2026



Ωστόσο, το παρελθόν της Tesla έχει αποδείξει ότι, ο επικεφαλής της έχει επανειλημμένα δώσει υποσχέσεις για χρονοδιαγράμματα επιτευγμάτων, τα οποία τελικά καθυστέρησαν κατά αρκετά χρόνια.

Απευθυνόμενος στο ενθουσιώδες κοινό των θαυμαστών της εταιρείας, ο Μασκ τόνισε: «Χρειαζόμαστε ένα κοινό για να αποδείξουμε ότι δεν πρόκειται για AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) ή SI (Υπερ-Νοημοσύνη). Επομένως, μπορείτε να πείτε στον κόσμο ότι το είδατε με τα ίδια σας τα μάτια, γιατί αυτό που βλέπετε με τα μάτια σας, δεν θα το πιστεύετε».

Interior

– Ultrawhite interior w/ gray microsuede detailing & seat bolsters for added grip – Manual controls & a fixed seat position reduce overall vehicle mass – Lightweight, high-strength materials throughout, including magnesium, titanium & carbon fiber help reduce it further This allows Roadster to respond to driver inputs almost instantly — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

Πτήση ή απλά… άλματα;

Παρά την εντυπωσιακή επίδειξη, είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταστεί σαφές εάν το αυτοκίνητο μπορεί να πετάξει πραγματικά, καθώς δεν έγινε καμία επίδειξη πτήσης μεγάλης εμβέλειας.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στα ηλεκτρικά αεροσκάφη κατακόρυφης προσγείωσης και απογείωσης (eVTOL).

Αν και υπάρχουν ορισμένα λειτουργικά μοντέλα, τα μηχανικά εμπόδια για την κατασκευή ενός αυτοκινήτου κατάλληλου για τον δρόμο που θα μπορεί ταυτόχρονα να πετάξει παραμένουν τεράστια.

Ο Ρότζερ Κόνερ, επιμελητής κατακόρυφων πτήσεων στο Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος Smithsonian, δήλωσε στο CNN πριν από την εκδήλωση: «Τα αεροσκάφη είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο βάρος, ενώ στα επίγεια οχήματα θέλεις να υπάρχουν προφυλακτήρες, ζώνες και όλα αυτά. Αναπόφευκτα, κάτι που αποτελεί υβρίδιο μεταξύ των δύο πρόκειται να είναι ένα αεροσκάφος χαμηλών επιδόσεων, ένα όχημα χαμηλών επιδόσεων και ταυτόχρονα εξαιρετικά ακριβό».

Παράλληλα, εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για το αν ένα νόμιμο για τον δρόμο αυτοκίνητο όπως το Roadster θα μπορούσε να πετάξει οπουδήποτε επιθυμεί ο ιδιοκτήτης του.

«Δεν μιλάμε για παρατεταμένη πτήση. Μιλάμε κυριολεκτικά για άλματα».

Ο ανταγωνισμός και η πρόκληση της μετάβασης

Στον τομέα αυτό δραστηριοποιούνται κι άλλες εταιρείες, όπως η startup Alef από την Καλιφόρνια, η οποία αναπτύσσει ένα όχημα που καταφέρνει να απογειώνεται χρησιμοποιώντας οκτώ έλικες (τέσσερις μπροστά και τέσσερις πίσω).

Ωστόσο, το εν λόγω όχημα ζυγίζει μόλις περίπου 115 κιλά —ασύγκριτα ελαφρύτερο από το Tesla Roadster— και μπορεί να μεταφέρει μόνο ένα άτομο, το οποίο πρέπει να ζυγίζει λιγότερο από το ίδιο το όχημα.

Πριν από την παρουσίαση της Tesla, ο διευθύνων σύμβουλος της Alef, Τζιμ Ντουχόβνι, δήλωσε στο CNN ότι δεν θα εκπλησσόταν αν η Tesla καταφέρει να σηκώσει το Roadster από το έδαφος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, υπογραμμίζοντας όμως ότι αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί πραγματικά να «πετάξει».

«Είναι απολύτως 100% εφικτό. Τούτου λεχθέντος, το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλα τα eVTOL, αλλά και για εμάς, είναι η μετάβαση από την κατακόρυφη ανύψωση στην κίνηση προς τα εμπρός. Πρέπει να γίνει με εξαιρετική προσοχή, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν χάνεται η άνωση και ότι το όχημα παραμένει πολύ σταθερό».

Το αν η επίδειξη του Μασκ αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής στις μεταφορές ή απλώς ένα εντυπωσιακό σόου θα φανεί τα επόμενα χρόνια, όταν το Roadster κληθεί να αποδείξει τις δυνατότητές του εκτός των ελεγχόμενων δοκιμαστικών πιστών.