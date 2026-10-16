Reuters: Από τον Λευκό Οίκο η εντολή για μπλόκο στο Starshield της Ουκρανίας – Πώς παρέλυσαν τα drones του Κιέβου

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Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατούν πλέον οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Κιέβου, καθώς νέες αποκαλύψεις φέρνουν στο φως απευθείας παρεμβάσεις από την αμερικανική προεδρία στο πεδίο των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Εντολή για την επιβολή περιορισμών στο δορυφορικό σύστημα Starshield, το οποίο αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των στρατιωτικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με drones των ουκρανικών δυνάμεων, προήλθε απευθείας από το εσωτερικό του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν στο Reuters δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και ένας Δυτικός αξιωματούχος με γνώση του θέματος.

Όπως ανέφεραν οι εν λόγω πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, η ηγεσία του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ έλαβε σήμα ότι η υπηρεσία Starshield της SpaceX που χρησιμοποιεί ο ουκρανικός στρατός έπρεπε να επιβραδυνθεί.

Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν ποιο συγκεκριμένο πρόσωπο στον Λευκό Οίκο έλαβε τη σχετική απόφαση ή ποιος ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή της.

Σημειώνεται ότι το Πεντάγωνο αποτελεί τον μεγαλύτερο πελάτη του Starshield, το οποίο αποτελεί τη στρατιωτική εκδοχή της ευρέως γνωστής υπηρεσίας Starlink.

Το πλήγμα στις επιχειρήσεις drones

Την προηγούμενη εβδομάδα, Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι οι δέκτες Starlink στρατιωτικής προδιαγραφής σταμάτησαν να λειτουργούν εντός της ουκρανικής επικράτειας όταν τοποθετούνταν πάνω σε αντικείμενα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Η εξέλιξη αυτή παρέλυσε τα ουκρανικά drones που βασίζονται στους συγκεκριμένους δέκτες για τα συστήματα πλοήγησής τους.

SpaceX temporarily restricted Starshield access on Ukrainian drones flying above a certain speed, disrupting a key part of Ukraine’s military operations, Ukrainian officials told CBS News’ @aidan_stretch. The restrictions were imposed without prior consultation with Kyiv, officials said, before Ukrainian authorities announced Thursday that access had been restored. The technology connects not only attack drones but also sensors and weapons systems across the battlefield. The episode comes amid tensions over Ukraine’s strikes on Russian energy infrastructure and questions over continued U.S. support. — CBS News (@CBSNews) October 15, 2026



Πηγή από το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ανέφερε την Πέμπτη ότι οι δέκτες άρχισαν εκ νέου να λειτουργούν εν κινήσει, αλλά πλέον μόνο με ταχύτητες έως 160 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι περιορισμοί αυτοί δυσχέραναν σημαντικά τις αποστολές πληγμάτων κατά των ρωσικών δυνάμεων και των γραμμών ανεφοδιασμού στα κατεχόμενα εδάφη, ενώ επιβράδυναν και τα αναχαιτιστικά drones που χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη των ρωσικών Shahed.

Ukraine’s access to SpaceX’s military-grade satellite service Starshield has been restored for now, according to two sources with knowledge of the matter. The U.S. government-owned satellite infrastructure is used by Ukraine’s military for drone navigation and air defense. https://t.co/Egr90OXUXO — ABC News (@ABC) October 15, 2026

Οι πιέσεις Τραμπ

Η κίνηση για τον προσωρινό περιορισμό του ζωτικού αυτού συστήματος επικοινωνιών εκδηλώθηκε την ίδια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί έντονες πιέσεις στο Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα κατά των ρωσικών διυλιστηρίων.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποδίδει στις ουκρανικές επιθέσεις την κατακόρυφη αύξηση των τιμών της ενέργειας, η οποία απειλεί τις προοπτικές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ωστόσο, αναλυτές και ειδικοί επισημαίνουν ότι η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους οφείλεται κυρίως στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος πυροδότησε ιρανικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και οδήγησε στο ουσιαστικό κλείσιμο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Κληθείς να σχολιάσει τις πληροφορίες για την εντολή περιορισμού του Starshield, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε: «Ουδέποτε υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα από τον Πρόεδρο».

President Trump didn’t order any limitations on Ukraine’s access to SpaceX’s Starshield satellite technology, according to a senior US official https://t.co/NdukrBG5Bt — Bloomberg (@business) October 15, 2026



Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το αν το αίτημα ενδέχεται να υπέβαλαν άλλοι αξιωματούχοι της αμερικανικής διοίκησης.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, τοποθετήθηκε την Τετάρτη μέσω της πλατφόρμας X, ξεκαθαρίζοντας: «Καθώς τα συστήματα Starshield ανήκουν και ελέγχονται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, οποιοσδήποτε περιορισμός στην ταχύτητα ή τη χρήση αποφασίζεται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ή τον Πρόεδρο».

Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS. Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities and cannot be used for offensive military action, as doing so would be inappropriate for a commercial company. — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2026



Η SpaceX, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η πρεσβεία της Ουκρανίας στην Ουάσινγκτον δεν ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το Starshield αναπτύχθηκε από τη SpaceX ειδικά για κυβερνητικούς πελάτες και φορείς εθνικής ασφάλειας, με κύριο χρήστη το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, χρησιμοποιώντας ως κορμό τον αστερισμό δορυφόρων του Starlink.

Το Πεντάγωνο έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια για τις υπηρεσίες Starlink και Starshield, ενώ έχει αγοράσει και αποκλειστικούς δορυφόρους Starshield, συμπεριλαμβανομένων σκαφών επικοινωνίας για αποστολές προειδοποίησης πυραύλων και ενός αστερισμού κατασκοπευτικών δορυφόρων για την Εθνική Υπηρεσία Αναγνώρισης (NRO).