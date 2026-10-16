Γεωργιάδης για διαδηλωτές στα Ιωάννινα: «Η επανάσταση στην Ελλάδα γίνεται μόνο εντός ωραρίου»

Μία αιχμηρή ανάρτηση για τους διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο Χατζηκώστα στα Ιωάννινα, έκανε ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την επίσκεψή του στην Ήπειρο και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου νοσοκομείου.

Ο υπουργός Υγείας δημοσίευσε βίντεο στο Χ από την περιοδεία του, σχολιάζοντας την αποχώρηση των συγκεντρωμένων και κατηγορώντας τους, ότι το ενδιαφέρον τους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, συνδέεται με την πολιτική αντιπαράθεση.

«Η επανάσταση στην Ελλάδα γίνεται μόνο εντός ωραρίου»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με αιχμηρό τρόπο τη στάση των διαδηλωτών, τους οποίους αποκαλεί «συμμορία της μιζέριας».

Στην ανάρτησή του, ο υπουργός, περιγράφει ότι κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο, τον περίμεναν διαδηλωτές στην είσοδο. Όπως αναφέρει, επέλεξε αρχικά να μην ασχοληθεί μαζί τους και συνέχισε κανονικά το πρόγραμμά του.

Όποιος δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο ΕΣΥ τα τελευταία χρόνια είναι τουλάχιστον άδικος! Δείτε αυτό το βίντεο από μια ανάρτηση μίας άγνωστης σε μένα κυρίας. https://t.co/EYVHlCfryA — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

«Στην είσοδο (σ.σ. του νοσοκομείου Χατζηκώστα) με περίμενε η«γνωστή συμμορία της μιζέριας» και αποφάσισα να μην τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου», γράφει χαρακτηριστικά.

Όπως εξηγεί, είχε ενημερώσει τους συνεργάτες του ότι θα πλησίαζε τους διαδηλωτές κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, εφόσον εκείνοι παρέμεναν στο σημείο μετά την ολοκλήρωση των εγκαινίων.

«Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μο,υ θα πήγαινα να τους μιλήσω», σημειώνει.

«Τόσο πίστευαν στη μάχη για την υγεία»

Σύμφωνα με την περιγραφή του υπουργού, οι διαδηλωτές αποχώρησαν λίγα λεπτά έπειτα από την είσοδό του στο νοσοκομείο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι όταν βγήκε από το κτίριο, κατευθύνθηκε στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί προηγουμένως και έκανε δηλώσεις.

«Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζει με δηκτικό ύφος, την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, συνδέοντάς την με την κριτική που ασκούν για την κατάσταση της δημόσιας υγείας.

Χθες στην περιοδεία μας στο Νομό Ιωαννίνων κάναμε πολλά πράγματα. Ξεχωρίζω όμως την σκηνή αυτή που βλέπετε. Στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» πήγαμε για να εγκαινιάσουμε ένα υπέροχο έργο, τα νέα ΤΕΠ και την νέα Ακτινολογική Κλινική. Θα δείτε στο βίντεο πόσο υπέροχο έγινε και το Νοσοκομείο αυτό που χρόνια το είχαν παραμελήσει άπαντες και οι Γιαννιώτες πίστευαν ότι τελικά θα κλείσει. Και τελικά όχι μόνον δεν έκλεισε αλλά το κάναμε καινούργιο! Επίσης προσλάβαμε +30 ιατρούς από το 2019 και τώρα προσλάβαμε άλλους 30 νοσηλευτές. Στην είσοδο με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας και αποφάσισα να μήν τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου. Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μου θα πήγαινα να τους μιλήσω. Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου. Κοινώς μήν σας παρασύρουν κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση. Κατά τα άλλα εγκαινιάσαμε και το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, υπέροχο και τον σταθμό ΕΚΑΒ που φτιάξαμε στα Ζαγόρια, αίτημα της τοπικής κοινωνίας 30 ετών. Εκεί στα Ζαγόρια μας υποδέχθηκαν οι κάτοικοι με λουλούδια και αγκαλιές, από την συμμορία της μιζέριας το πρωί στην συμμορία της χαράς το απόγευμα! Ο κόσμος τελικά και βλέπει και καταλαβαίνει! — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 16, 2026

«Μόλις μπήκα έφυγαν οι επαναστάτες της συμφοράς»

«Η επανάσταση στην Ελλάδα γίνεται μόνο εντός ωραρίου και όχι εκτός χρόνου. Τόσο πίστευαν τη μάχη για την υγεία μόλις με είδαν να μπαίνω μέσα σηκώθηκαν και έφυγαν οι επαναστάτες της συμφοράς», λέει χαρακτηριστικά.

«Μέσα φτιάξαμε ένα παλάτι»

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην κατάσταση του ανακαινισμένου νοσοκομείου Χατζηκώστα, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τις εγκαταστάσεις του.

Από τα σημερινά εγκαίνια στο Γενικό Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα. https://t.co/KbrvfJafm2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 15, 2026



Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση στους διαδηλωτές, αμφισβητώντας τα κίνητρά τους και υποστηρίζοντας ότι η κριτική τους δεν αφορά ουσιαστικά τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Μην τους πιστεύετε, δεν τους νοιάζει το ΕΣΥ και τα νσοκομεία, μέσα φτιάξαμε ένα παλάτι και όποιος το είδε έτριβε τα μάτια του. Όσο και να φωνάζει η συμμορία της μιζέριας εμείς προχωράμε για να χτίσουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», αναφέρει στο βίντεο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέρχεται στην πολιτική διάσταση της αντιπαράθεσης, καλώντας τους πολίτες να μην επηρεάζονται από τις αντιδράσεις των συγκεντρωμένων.

«Μήν σας παρασύγουν, κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση», γράφει χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Χθες στην περιοδεία μας στο Νομό Ιωαννίνων κάναμε πολλά πράγματα. Ξεχωρίζω όμως την σκηνή αυτή που βλέπετε. Στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» πήγαμε για να εγκαινιάσουμε ένα υπέροχο έργο, τα νέα ΤΕΠ και την νέα Ακτινολογική Κλινική. Θα δείτε στο βίντεο πόσο υπέροχο έγινε και το Νοσοκομείο αυτό που χρόνια το είχαν παραμελήσει άπαντες και οι Γιαννιώτες πίστευαν ότι τελικά θα κλείσει. Και τελικά όχι μόνον δεν έκλεισε αλλά το κάναμε καινούργιο! Επίσης προσλάβαμε +30 ιατρούς από το 2019 και τώρα προσλάβαμε άλλους 30 νοσηλευτές.

Στην είσοδο με περίμενε η γνωστή συμμορία της μιζέριας και αποφάσισα να μην τους δώσω σημασία. Δεν πήγα αλλά συνέχισα το πρόγραμμα μου. Είπα στους συνεργάτες μου ότι εάν θα ήταν εκεί και μετά τα εγκαίνια κατά την έξοδο μου θα πήγαινα να τους μιλήσω. Τόσο μεγάλο «πάθος» είχαν και «αγωνιστικότητα» που φυσικά μετά από λίγα λεπτά έφυγαν. Όταν βγήκα να φύγω πήγα εκεί που στέκονταν και έκανα δηλώσεις μόνος μου.

Κοινώς μην σας παρασύρουν κανένας από αυτούς δεν ενδιαφέρεται για το ΕΣΥ. Μόνον η πολιτική τους νοιάζει και η βλάβη στην Κυβέρνηση. Κατά τα άλλα εγκαινιάσαμε και το Κέντρο Υγείας Μετσόβου, υπέροχο και τον σταθμό ΕΚΑΒ που φτιάξαμε στα Ζαγόρια, αίτημα της τοπικής κοινωνίας 30 ετών. Εκεί στα Ζαγόρια μας υποδέχθηκαν οι κάτοικοι με λουλούδια και αγκαλιές, από την συμμορία της μιζέριας το πρωί στην συμμορία της χαράς το απόγευμα! Ο κόσμος τελικά και βλέπει και καταλαβαίνει»!