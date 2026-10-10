Άδωνις Γεωργιάδης: Προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία – «Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος»

Νέο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέσα στις επόμενες ημέρες, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τις βασικές προβλέψεις του σε ανάρτησή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη σύσταση του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων (ΠΑΣΥΨΥ) και τη δημιουργία δύο νέων επιστημονικών οργάνων: του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας και του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ψυχιατροδικαστικής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Ψυχολόγων θα έχει ως σκοπό τη θωράκιση, την προαγωγή και την ανάπτυξη του επαγγέλματος του ψυχολόγου, καθώς και την οργάνωση και τη βελτίωση των όρων άσκησής του. Στους στόχους περιλαμβάνεται επίσης η διασφάλιση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας προς το κοινωνικό σύνολο.

Τα δύο νέα εθνικά παρατηρητήρια θα λειτουργούν ως επιστημονικά όργανα υποστήριξης του υπουργείου Υγείας, με στόχο να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων βάσει επιστημονικών δεδομένων. Όπως ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, οι συγκεκριμένοι τομείς χαρακτηρίζονται από σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού και σύνθετες προκλήσεις ως προς τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Η συμμετοχή των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία ψυχικών δυσκολιών στον σχεδιασμό των πολιτικών ψυχικής υγείας.

Επικαλούμενος το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, «Lived experiences heard: real voices, real change» («Αληθινές φωνές, αληθινή αλλαγή»), υπογράμμισε ότι οι εμπειρίες των ανθρώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των σχετικών πολιτικών.

Όπως ανέφερε, με την ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης θεσμοθετήθηκαν μηχανισμοί συμμετοχής των ληπτών υπηρεσιών, ώστε να έχουν λόγο στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια αποϊδρυματοποίησης, με στόχο οι άνθρωποι με ψυχικές δυσκολίες να διαβιούν στην κοινότητα με αξιοπρέπεια.

Νέες δομές και η Γραμμή 10306

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε ακόμη στην ανάπτυξη νέων δομών και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα μέσω του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (ΕΔΥΨΥ), με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στη φροντίδα ψυχικής υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306, η οποία, σύμφωνα με την ανάρτησή του, παρέχει δωρεάν και ανώνυμη υποστήριξη σε πολίτες που την έχουν ανάγκη, όλο το 24ωρο και επτά ημέρες την εβδομάδα.

«Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η ψυχική υγεία πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.