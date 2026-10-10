Άδωνις Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και άσκηση επαγγέλματος μέσω social media

Έντεκα μηνύσεις για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου κατατέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι δύο από αυτές τις μηνύσεις αφορούν παράνομα γραφεία, ενώ οι υπόλοιπες 9 σχετίζονται με παράνομη άσκηση του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας
«Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.
Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://hdna.gr/anafores/
Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό».
Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.
Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://t.co/HtRZhzhFUJ
Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό.
— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 10, 2026