Άδωνις Γεωργιάδης: 11 μηνύσεις για παράνομα γραφεία διαιτολόγων και άσκηση επαγγέλματος μέσω social media

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης έντεκα μηνύσεις και επιπλέον 36 αναφορές που εξετάζονται, σχετικά με παράνομα γραφεία διαιτολόγων-διατροφολόγων και μη εξουσιοδοτημένη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Οι ενέργειες αυτές ακολουθούν τη θέσπιση επίσημου φορέα και νομικών εργαλείων τον Μάιο του 2025, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έντεκα μηνύσεις για γραφεία διαιτολόγων – διατροφολόγων και ακόμη 36 αναφορές εξετάζονται, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.
  • Οι μηνύσεις, που κατατέθηκαν από τον Σύλλογο, αφορούν 2 παράνομα γραφεία και 9 περιπτώσεις παράνομης άσκησης επαγγέλματος μέσω social media, μετά τη θέσπιση νομικών εργαλείων το 2025.
  • Επίσης, εξετάζονται 36 αναφορές μέσω της πλατφόρμας του Συλλόγου, με τον υπουργό να τονίζει ότι «Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έντεκα μηνύσεις για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του διαιτολόγου – διατροφολόγου κατατέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα από τον Σύλλογο Διαιτολόγων – Διατροφολόγων, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Άδωνις Γεωργιάδης: Προανήγγειλε νέο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία – «Γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος»

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι δύο από αυτές τις μηνύσεις αφορούν παράνομα γραφεία, ενώ οι υπόλοιπες 9 σχετίζονται με παράνομη άσκηση του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Το 2025 τον Μάιο ψηφίσαμε τη δημιουργία του επίσημου φορέα των Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, και μαζί τα νομικά εργαλεία για την παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Ε, δεν είμαι και ο Μέγας Αλέξανδρος, ένας απλός υπουργός είμαι» – Τι είπε για το Medwatch

Την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν από το Σύλλογο 11 μηνύσεις, 2 για παράνομα γραφεία και 9 για παράνομη άσκηση επαγγέλματος μέσω social media. Εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές μέσα από τη πλατφόρμα αναφορών του Συλλόγου https://hdna.gr/anafores/

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι η απόλυτη προτεραιότητα μας και όλα τα εργαλεία που δημιουργούμε έχουν μόνο γνώμονα αυτό».

Άδωνις Γεωργιάδης: Καταγγέλλει προπαγάνδα με ΑΙ φωτογραφία για το Βενιζέλειο νοσοκομείο – «Η ιδεολογική και κομματική τύφλωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ