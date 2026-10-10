Αιγάλεω: Ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονται κοντά στις 2 βιοτεχνίες που καίγονται στον Ελαιώνα – Συνεχίζεται η κατάσβεσ

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Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/10) σε δύο βιοτεχνίες στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στον Ελαιώνα.

Το υψηλό πυροθερμικό φορτίο προκάλεσε σοβαρές ζημιές στα κτίρια, ενώ τμήματα των οροφών κατέρρευσαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το πυροθερμικό φορτίο έχει πλέον μειωθεί.

Με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ. ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονταν κοντά στις εγκαταστάσεις και ειδικότερα σε ακτίνα 400 μέτρων από τα κτίρια.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ ο Δήμος Αιγάλεω συνδράμει με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

«Ακούσαμε ένα μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς»

Κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος βρισκόταν μπροστά από τη βιοτεχνία, περιέγραψε όσα αντιλήφθηκε την ώρα που ξέσπασε η φωτιά.

«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ, δηλαδή, είχα πέσει να ξαπλώσω, γιατί έπιανα δουλειά από το πρωί, και ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα, στο εργοστάσιο, χαμός. Φλόγες, καπνοί», δήλωσε.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, «είναι εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, απ’ ό,τι κατάλαβα, και μπουκάλες που έσκαγαν αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε. Είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».

Οι πυκνοί καπνοί επεκτάθηκαν στη γύρω περιοχή, ενώ η Τροχαία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Δήμο Αιγάλεω.

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