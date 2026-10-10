Αιγάλεω: Προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες που τυλίχθηκαν στις φλόγες

Σε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται σε ακτίνα 400 μέτρων από τις δύο βιοτεχνίες που τυλίχθηκαν στις φλόγες, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω, προχωρούν οι Αρχές, καθώς τα κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εξαιτίας της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι εκτεταμένες φθορές που έχουν προκληθεί στα κτίρια λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου κατέστησαν αναγκαία τη λήψη προληπτικών μέτρων. Η απομάκρυνση των ατόμων που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για τη φωτιά τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (10/10), ενώ στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Αιγάλεω, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου της κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ η επιχείρηση υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η φωτιά παρουσίαζε αναζωπυρώσεις ακόμη και μετά τις 03:30 τα ξημερώματα.

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Δυσκολίες στην κατάσβεση λόγω των εύφλεκτων υλικών

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν τα υφάσματα και τα υπόλοιπα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν στον χώρο, καθώς προκαλούσαν ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών και περιόριζαν τη δυνατότητα προσέγγισης των εστιών.

Παράλληλα, η διαμόρφωση του χώρου δεν επέτρεπε την πλήρη ανάπτυξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ για την αντιμετώπιση της φωτιάς χρησιμοποιήθηκε και βραχιονοφόρο όχημα.

Παρά τις δυσκολίες, η φωτιά είχε περιοριστεί στον χώρο της επιχείρησης και δεν διαφαινόταν κίνδυνος επέκτασής της στα παρακείμενα κτίρια.

Την ίδια ώρα, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να εκλύεται από το σημείο και κινούνταν νότια, προς την περιοχή του Πειραιά, δημιουργώντας επιβαρυμένη ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή.

«Ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ και είδαμε φλόγες και καπνούς»

Κάτοικος της οδού Αγίου Παντελεήμονος, ο οποίος βρισκόταν μπροστά από την επιχείρηση, περιέγραψε όσα αντιλήφθηκε την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά.

«Γύρω στις δωδεκάμιση έγινε. Ήμασταν εδώ. Εγώ, δηλαδή, είχα πέσει να ξαπλώσω, γιατί έπιανα δουλειά από το πρωί, και ακούσαμε ένα μεγάλο μπαμ. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα, στο εργοστάσιο, χαμός. Φλόγες, καπνοί», δήλωσε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι εργοστάσιο υφασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, απ’ ό,τι κατάλαβα, και μπουκάλες που έσκαγαν, αρκετές. Πολλές, πολλές μπουκάλες. Πρώτη φορά είναι που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουν και ασφάλειες οι άνθρωποι μέσα. Τώρα δεν ξέρουμε, είμαστε κι εμείς σε ένα σοκ».

Λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών, η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, από το ύψος της Ιεράς Οδού, στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Δήμο Αιγάλεω.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμεναν στο σημείο, συνεχίζοντας την επιχείρηση μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.