Ζάκυνθος: Σώα εντοπίστηκε η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο στη θάλασσα

Παραπλέον φορτηγό πλοίο εντόπισε την 44χρονη περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού την περισυνέλεξε και τη μετέφερε στο λιμάνι του Κατακόλου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή που αγνοούνταν από την Παρασκευή, μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.
  • Παραπλέον φορτηγό πλοίο εντόπισε τη γυναίκα περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του νησιού, ενώ στη συνέχεια ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού την περισυνέλεξε και τη μετέφερε στο λιμάνι του Κατακόλου.
  • Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε αρχίσει την Παρασκευή.

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Σώα και έχοντας τις αισθήσεις της εντοπίστηκε η 44χρονη αλλοδαπή που αγνοούνταν από την Παρασκευή, μετά την πτώση της στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο υπό σημαία Μπαχαμών, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, παραπλέον φορτηγό πλοίο εντόπισε τη γυναίκα σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά του νησιού. Στη συνέχεια, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού την περισυνέλεξε και τη μετέφερε στο λιμάνι του Κατακόλου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η 44χρονη έπεσε στη θάλασσα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε αρχίσει την Παρασκευή, όταν έγινε αναφορά για την πτώση της γυναίκας στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 72 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης συντόνισε τις έρευνες, στις οποίες συμμετείχαν ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

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