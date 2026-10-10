Το μοιραίο μιλκσέικ: Πώς η αμέλεια στέρησε τη ζωή μιας 12χρονης με αλλεργία

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Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 12χρονο κορίτσι στο Λονδίνο, αφού ήπιε μιλκσέικ που είχε παρασκευαστεί σε μπλέντερ το οποίο δεν είχε πλυθεί μετά την προηγούμενη χρήση του. Η Μία Σέι Σεν Ιλέρ, η οποία είχε αλλεργία στα φουντούκια, υπέστη σοβαρή αναφυλαξία από υπολείμματα φουντουκιού που είχαν παραμείνει στη συσκευή.

Η υπόθεση εξετάστηκε την Πέμπτη από το Inner South London Coroner’s Court, με το πόρισμα να καταλήγει ότι το ρόφημα που ήπιε η 12χρονη στο Pop Inn Cafe, στην περιοχή Μπέρμοντσεϊ του Λονδίνου, είχε επιμολυνθεί με υπολείμματα φουντουκιού.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2023, όταν η Μία είχε επισκεφθεί το καφέ μαζί με τη θεία και την αδελφή της.

Το μπλέντερ δεν είχε πλυθεί από το προηγούμενο μιλκσέικ

Υλικό από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τον ιδιοκτήτη του καφέ, Μπάρις Γιουτζέλ, να παρασκευάζει το μιλκσέικ σε μπλέντερ που δεν είχε καθαριστεί μετά την προηγούμενη χρήση του.

Η βοηθός ιατροδικαστή Μπριόνι Μπάλαρντ κατέληξε ότι το ρόφημα είχε «επιμολυνθεί με υπολείμματα φουντουκιού» από προηγούμενο μιλκσέικ που είχε παρασκευαστεί στο ίδιο άπλυτο μπλέντερ.

Η Μία εμφάνισε ταχύτατα εξελισσόμενη αναφυλαξία και κατέρρευσε αργότερα στο σπίτι της θείας της.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και τη μεταφορά της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του παιδιατρικού νοσοκομείου Evelina London, το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Έξι παραβάσεις για την ασφάλεια τροφίμων

Ο ιδιοκτήτης του καφέ δήλωσε ένοχος τον Ιανουάριο του 2025 για έξι παραβάσεις της νομοθεσίας περί ασφάλειας τροφίμων, μετά την προσφυγή του δήμου Southwark.

Μεταξύ άλλων, οι παραβάσεις αφορούσαν:

τη μη παροχή και εμφανή ανάρτηση πληροφοριών για αλλεργιογόνα,

την αποτυχία αποτροπής επιμόλυνσης από αλλεργιογόνες ουσίες κατά την παρασκευή τροφίμων,

την πώληση προϊόντος που περιείχε αλλεργιογόνο συστατικό το οποίο δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυτό.

Ο Γιουτζέλ καταδικάστηκε σε πρόστιμο 18.000 λιρών και σε 100 ώρες κοινωφελούς εργασίας.

«Θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

Η αρμόδια δημοτική σύμβουλος Νατάσα Ένιν χαρακτήρισε τον θάνατο της Μία, τραγωδία και τόνισε ότι το περιστατικό ενδέχεται να είχε αποφευχθεί εάν είχαν τηρηθεί οι βασικοί κανόνες ασφάλειας τροφίμων.

Ο δικηγόρος του Γιουτζέλ ανέφερε ότι ο 47χρονος δεν είχε προηγούμενο ιστορικό παραβάσεων στα 22 χρόνια που εργαζόταν στον χώρο της εστίασης και ότι το καφέ είχε μέχρι τότε καλή εικόνα ως προς την υγιεινή.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, ο ίδιος εξέφρασε ειλικρινή μεταμέλεια, προχώρησε άμεσα σε επιπλέον εκπαίδευση μετά το περιστατικό και παραδέχθηκε την ενοχή του με την πρώτη ευκαιρία.

Δεν είναι πλέον ιδιοκτήτης ούτε διαχειριστής του καφέ, το οποίο σήμερα διαθέτει βαθμολογία πέντε αστέρων στην υγιεινή τροφίμων.

Οι γονείς ζητούν ξεχωριστή βαθμολογία για τη διαχείριση αλλεργιών

Οι γονείς της Μία, Άντριαν Σεν Ιλέρ και Σανέλ Σπενς, ζητούν πλέον αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα εστιατόρια και τα καφέ στη Βρετανία.

Όπως υποστηρίζουν, η σημερινή βαθμολογία υγιεινής δεν ενημερώνει τους καταναλωτές για το πόσο αποτελεσματικά μια επιχείρηση διαχειρίζεται τους κινδύνους από αλλεργιογόνα.

Ζητούν, λοιπόν, να θεσπιστεί ξεχωριστή και ευδιάκριτη βαθμολογία για τη διαχείριση αλλεργιών, αντίστοιχη με εκείνη της υγιεινής τροφίμων. «Για τις οικογένειες που ζουν με τροφικές αλλεργίες, το να τρώνε έξω δεν θα πρέπει να σημαίνει ότι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο», ανέφεραν.

Οι ίδιοι πρόσθεσαν ότι θέλουν ο θάνατος της κόρης τους να αποτελέσει αφορμή για αλλαγές που θα μπορούσαν να σώσουν άλλες ζωές στο μέλλον.