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Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 17χρονος ύστερα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, ενώ βρισκόταν με την 24χρονη αδελφή του, στο σπίτι τους, στο Ρέθυμνο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τον 17χρονο, ο οποίος δεν ένιωθε καλά, και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου προκειμένου να λάβει ιατρική περίθαλψη.

Συνελήφθη η αδελφή του ανήλικου

Η αδελφή του ανήλικου, που είχε την προσωρινή του εποπτεία καθώς η 42χρονη μητέρα απουσίαζε από το σπίτι, συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 17χρονος είναι πλέον καλά στην υγεία του.