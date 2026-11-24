Ορισμένα συμπτώματα που φαίνονται συνηθισμένα μπορεί να κρύβουν προβλήματα υγείας που χρειάζονται άμεση διερεύνηση. Αυτό διαπίστωσε με τον πιο δύσκολο τρόπο μια 43χρονη Charlotte Moffatt, η οποία απέδωσε αρχικά ένα σύμπτωμα σε αιμορροΐδες. Οι εξετάσεις, ωστόσο, έδειξαν καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3, οδηγώντας την σε μια δύσκολη μάχη για την υγεία της.

Μητέρα δύο παιδιών διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου – Το σημάδι που αρχικά θεώρησε αθώο

Η Charlotte Moffatt είχε παρατηρήσει μόλις ένα σύμπτωμα πριν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, χωρίς αρχικά να υποψιαστεί ότι μπορεί να σχετίζεται με κάτι σοβαρό. Η 43χρονη μητέρα από τη Βρετανία αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία της, περιγράφοντας πώς ένα σημάδι που αρχικά θεώρησε ακίνδυνο οδήγησε τελικά στην αποκάλυψη της νόσου.

Συγκεκριμένα, η Charlotte, από το Σέιλ του Τράφορντ, παρατήρησε αίμα στο χαρτί υγείας. Αφού αναζήτησε πληροφορίες στο διαδίκτυο, θεώρησε ότι επρόκειτο για αιμορροΐδες. Όταν, όμως, παρουσίασε ένα επεισόδιο έντονης αιμορραγίας, απευθύνθηκε στον γιατρό της, ο οποίος την παρέπεμψε για περαιτέρω εξετάσεις. Τελικά, η κολονοσκόπηση αποκάλυψε έναν μεγάλο πολύποδα. Οι βιοψίες και οι απεικονιστικές εξετάσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν τη συγκλονιστική διάγνωση: καρκίνος του παχέος εντέρου σταδίου 3.

«Ακούς απλώς τη λέξη καρκίνος και όλα τα υπόλοιπα σβήνουν. Θυμάμαι μόνο να ακούω αυτή τη λέξη και να ξεσπάω σε κλάματα, παρόλο που κατά κάποιον τρόπο είχα προετοιμάσει τον εαυτό μου για το τι έψαχναν», αναφέρει η ίδια.

Ευτυχώς, οι γιατροί καθησύχασαν τη γυναίκα λέγοντάς της ότι είχαν εντοπίσει τη νόσο εγκαίρως και καταρτίστηκε αμέσως ένα πλάνο θεραπείας στο ογκολογικό νοσοκομείο The Christie στο Μάντσεστερ. «Στην πραγματικότητα, έφυγα από εκείνο το ραντεβού νιώθοντας αρκετά αισιόδοξη που υπήρχε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Νομίζω ότι το χειρότερο πράγμα με κάθε μορφή καρκίνου είναι η αβεβαιότητα», πρόσθεσε.

Η μάχη με τον καρκίνο και η επιστροφή στη ζωή

Σήμερα, έχοντας νικήσει τον καρκίνο, η Charlotte συγκεντρώνει χρήματα συμμετέχοντας στον φιλανθρωπικό αγώνα Festive Dash του ιδρύματος The Christie Charity, ενώ μοιράζεται την ιστορία της για να στηρίξει την εκστρατεία δημιουργίας ενός νέου διαγνωστικού κέντρου στο νοσοκομείο του Μάντσεστερ.

Από τη διάγνωσή της και μετά, η γυναίκα υποβλήθηκε σε τέσσερις κύκλους χημειοθεραπείας, σε ένα μεγάλο χειρουργείο για την αφαίρεση του ορθού και μέρους του παχέος εντέρου, καθώς και σε μια δεύτερη επέμβαση για την αποκατάσταση μιας προσωρινής στομίας.

Τον Μάιο, η 43χρονη έλαβε τα ευχάριστα νέα ότι η θεραπεία απέδωσε και είναι πλέον ελεύθερη νόσου, ενώ τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε η σύγκλειση της στομίας. Παρά την ολοκλήρωση των θεραπειών, θα συνεχίσει να επισκέπτεται το νοσοκομείο για τακτικούς επανελέγχους.

«Ένα από τα πράγματα που παρατηρώ πηγαίνοντας στο The Christie είναι πόσο σε προσγειώνει αυτή η εμπειρία, γιατί συνειδητοποιείς πόσοι άνθρωποι δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Έχει πάντα τόσο πολύ κόσμο», αναφέρει η ίδια. «Το προσωπικό είναι εξαιρετικό, αλλά υπάρχουν αναμονές και όταν είσαι ήδη αγχωμένος, αυτή η αναμονή και η άγνοια μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα ψυχοφθόρες».

Η Charlotte προετοιμάζεται τώρα να λάβει μέρος στον χριστουγεννιάτικο αγώνα δρόμου στο πάρκο Wythenshawe, ακριβώς έναν χρόνο μετά την πρώτη της συμμετοχή, λίγο πριν ξεκινήσει τις χημειοθεραπείες. Θα τρέξει τη διαδρομή των 5 χιλιομέτρων στις 29 Νοεμβρίου — ημέρα των 44ων γενεθλίων της — έχοντας στο πλευρό της τη συννυφάδα της, Beth Taylor, η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο και τη στήριξε σε όλη τη διαδρομή.

«Είμαι σίγουρα πιο αδύναμη απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο, οπότε θα είναι πραγματική πρόκληση. Αλλά είμαι αποφασισμένη να το κάνω για να δείξω ότι αυτή η ασθένεια δεν με νίκησε. Και το γεγονός ότι πέφτει στα γενέθλιά μου το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Είναι γενέθλια που δεν ήμουν σίγουρη αν θα προλάβαινα να ζήσω, οπότε το να τα γιορτάσω τρέχοντας για αυτόν τον σκοπό είναι πραγματικά υπέροχο», εξομολογείται η γυναίκα.