Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας με πρωταγωνιστές δύο αδέλφια, βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Aρχών στο Ηράκλειο.

Τα δύο αδέλφια, που συγκατοικούν, φαίνεται πως έχουν συχνούς καβγάδες μεταξύ τους. Ωστόσο, η κατάσταση δείχνει να ξέφυγε από τις λεκτικές αντιπαραθέσεις, με την 20χρονη να καταγγέλλει ότι ο 26χρονος αδελφός της άσκησε σωματική βία σε βάρος της.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 20χρονη κατήγγειλε ότι ο αδελφός της έπιασε τα χέρια της και τα στριφογύρισε με αποτέλεσμα να της κάνει μελανιές. Ο 26χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η 20χρονη θα εξεταστεί από ιατροδικαστή.