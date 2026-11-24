Στο μικροσκόπιο του ΝΑΤΟ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων βρίσκονται πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζει την εκτόξευση ενός δορυφόρου με πυρηνική κεφαλή εντός των επόμενων 60 ημερών, με τη Μόσχα να απορρίπτει τις αναφορές ως «προπαγάνδα» και τον Μαρκ Ρούτε να διαβεβαιώνει ότι η Συμμαχία θα αμυνθεί απέναντι σε κάθε διαστημική απειλή.

Η δέσμευση Ρούτε

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι η Συμμαχία θα αμυνθεί απέναντι σε κάθε απειλή στο διάστημα, μετά τις αναφορές ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εκτοξεύσει έναν πυρηνικά εξοπλισμένο δορυφόρο.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, εκθέσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με μια πιθανή εκτόξευση εντός των επόμενων 60 ημερών διαμοιράστηκαν μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ αυτόν τον μήνα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποια χώρα είχε συντάξει τις συγκεκριμένες εκθέσεις.

Η κίνηση αυτή -εφόσον επιβεβαιωθεί- θα συνιστούσε παραβίαση της Συνθήκης για το Εξώτερο Διάστημα του 1967, την οποία έχει υπογράψει και η Μόσχα, καθώς και της Συνθήκης Μερικής Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών του 1963, οι οποίες απαγορεύουν την τοποθέτηση πυρηνικών όπλων σε τροχιά γύρω από τη Γη και τις δοκιμαστικές εκρήξεις στο διάστημα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις αναφορές, ο Ρούτε τόνισε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Βερολίνο: «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα φροντίζουμε πάντα να υπερασπιζόμαστε κάθε σπιθαμή του εδάφους του ΝΑΤΟ. Και αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση ότι είμαστε ασφαλείς όσον αφορά τη διαστημική διάσταση».

Από την πλευρά της, η Μόσχα απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

«Όχι, δεν έχουμε δει την έκθεση. Υπάρχουν όμως τόσοι πολλοί “φερόμενοι” και “πιθανοί” ισχυρισμοί σε αυτήν, αποδιδόμενοι σε ποιος ξέρει ποιον, ώστε σίγουρα δύσκολα αξίζει να τους πάρει κανείς στα σοβαρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο ανέφερε ότι δεν γνωρίζει για τέτοια σχέδια, χαρακτηρίζοντας τις αναφορές «αβάσιμους ισχυρισμούς σχετικά με τις διαστημικές δραστηριότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας» και κάνοντας λόγο για «μέρος μιας εκστρατείας προπαγάνδας».

Πρόσθεσε δε ότι τα διαστημικά μέτρα της Μόσχας προχωρούν «σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις» και εξυπηρετούν «αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς».

Ο Ρούτε επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο ότι το ΝΑΤΟ διαθέτει ποικιλία επιλογών αντίδρασης.

«Όταν πρόκειται για τον στρατιωτικό τομέα, θα προβαίνουμε πάντα σε αξιολογήσεις της αποτροπής και της άμυνάς μας και θα κάνουμε επικαιροποιήσεις όπου είναι απαραίτητο», ανέφερε.

Ο δορυφόρος «Sputnik-S»

Επικαλούμενα ανώνυμες γερμανικές στρατιωτικές πηγές και πηγές πληροφοριών, τα ρεπορτάζ των ραδιοτηλεοπτικών δικτύων NDR και WDR, καθώς και της εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, ανέφεραν ότι ο ρωσικός δορυφόρος φέρει την ονομασία «Sputnik-S» και είναι εξοπλισμένος με πυρηνική κεφαλή.

Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαταράξει ή να καταστρέψει άλλους δορυφόρους, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών δορυφόρων επικοινωνιών και παρατήρησης.

Στεκόμενος δίπλα στον Ρούτε, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις αναφορές για τα σχέδια της Ρωσίας, δήλωσε όμως ότι «αποκαλύπτουν το επίπεδο κλιμάκωσης που η Ρωσία είναι προφανώς διατεθειμένη να επιδιώξει».

«Οι αναφορές ότι η Ρωσία σχεδιάζει να εισαγάγει πυρηνικά όπλα στο διάστημα δεν είναι καινούργιες, ωστόσο παραμένουν εξίσου σοκαριστικές», είπε.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επίσης δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες, αλλά ανέφερε ότι η κυβέρνηση τις λαμβάνει «πολύ σοβαρά», σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), προειδοποιώντας παράλληλα να μην προκληθεί «υπερβολική νευρικότητα σχετικά με υποθετικούς κινδύνους».

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), Γιόζεφ Άσμπαχερ, δήλωσε ότι η ύπαρξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα αποτελεί «το απόλυτο εφιαλτικό σενάριο», όπως μετέδωσε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

Κίνδυνος ηλεκτρομαγνητικού παλμού

Η Ρωσία έχει υπογράψει τη Συνθήκη για το Εξώτερο Διάστημα του 1967, η οποία απαγορεύει τα όπλα μαζικής καταστροφής σε τροχιά.

Άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Κίνας, έχουν αναπτύξει ή σχεδιάζουν να αναπτύξουν άλλα όπλα στο διάστημα, διερευνώντας δυνατότητες εκτός της συνθήκης, όπως η στόχευση δορυφόρων αντιπάλων, οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τις στρατιωτικές επικοινωνίες, την επιτήρηση και την πλοήγηση.

Το 2024, οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι η Ρωσία ανέπτυσσε ένα «διαστημικό» αντιδορυφορικό όπλο οπλισμένο με πυρηνική κεφαλή, κατηγορία που η Ρωσία είχε αρνηθεί.

«Η θέση μας είναι σαφής και διαφανής. Ήμασταν πάντα κατηγορηματικά αντίθετοι στην ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο διάστημα και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι», είχε δηλώσει τότε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τον Σεπτέμβριο, ο υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Τρόι Μέινκ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «όπλα ελέγχου του διαστήματος σε τροχιά» γύρω από τον πλανήτη, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Απαντώντας στην ανακοίνωση, ο Πεσκόφ δήλωσε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ότι το διάστημα «πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε όπλο».

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η ανησυχία στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ότι η Ρωσία επιδιώκει να αναπτύξει ένα αντιδορυφορικό οπλικό σύστημα το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, πιθανότατα θα χρησιμοποιούσε κύμα ηλεκτρομαγνητικού παλμού (EMP).

Πριν από δύο χρόνια, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε διαψεύσει τον ισχυρισμό αφότου ο τότε εκπρόσωπος εθνικής ασφάλειας του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, Τζον Κίρμπι, επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία ανέπτυσσε ένα «ανησυχητικό» αντιδορυφορικό όπλο.

«Δεν μιλάμε για ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επίθεση εναντίον ανθρώπων ή για να προκαλέσει υλικές καταστροφές εδώ στη Γη», είχε δηλώσει ο Κίρμπι.

Ο Μπάιντεν είχε πει στους δημοσιογράφους το 2024 ότι πίστευε πως η Ρωσία ανέπτυσσε την «ικανότητα να εκτοξεύσει ένα σύστημα στο διάστημα που θεωρητικά θα μπορούσε να κάνει κάτι επιζήμιο… η ελπίδα μου είναι ότι δεν θα το κάνει».

Αν και οι ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί μπορούν να προκύψουν και φυσικά, είναι εδώ και καιρό γνωστό ότι μια πυρηνική έκρηξη έχει την ικανότητα να βλάψει ηλεκτρονικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών δικτύων, με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να έχουν πραγματοποιήσει δοκιμές σε μεγάλο υψόμετρο στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Οι προειδοποιήσεις και ο «Kosmos 2553»

Οι συζητήσεις γύρω από τους φόβους ότι η Ρωσία ενδέχεται να σχεδιάζει την τοποθέτηση πυρηνικού όπλου στο διάστημα έχουν ενταθεί.

Νωρίτερα φέτος, ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής διαστημικών δυνάμεων της Γερμανίας δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η Ρωσία να εργάζεται πάνω σε τεχνολογία για την τοποθέτηση πυρηνικής κεφαλής στο διάστημα, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να παραλύσει τις δορυφορικές υπηρεσίες και να καταστήσει τμήματα της τροχιάς μη χρησιμοποιήσιμα για δεκαετίες.

«Στο ανώτατο άκρο της κλιμάκωσης, υπάρχει η υποψία ότι η Ρωσία ενδέχεται να εργάζεται πάνω σε τεχνολογία για την τοποθέτηση πυρηνικού εκρηκτικού μηχανισμού σε τροχιά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Politico ο υποστράτηγος Μίχαελ Τράουτ, διοικητής της Γερμανικής Διαστημικής Διοίκησης.

Ερωτηθείς αν θεωρούσε κάτι τέτοιο ρεαλιστικό, ο Τράουτ απάντησε: «Δεν μπορώ να το αποκλείσω», προσθέτοντας ότι μια πυρηνική έκρηξη στο διάστημα θα μπορούσε να επηρεάσει έως και το ένα τρίτο των δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά με τεράστιες παγκόσμιες συνέπειες.

Οι υποψίες σχετικά με τις φιλοδοξίες της Ρωσίας να τοποθετήσει όπλα στο διάστημα είχαν μπει εκ νέου στο μικροσκόπιο το 2022 με την εκτόξευση του δοκιμαστικού δορυφόρου Kosmos 2553, για τον οποίο αμερικανικές πηγές και πηγές πληροφοριών εκτίμησαν ότι θα μπορούσε να αποτελεί δοκιμαστική πρόβα για την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου στο διάστημα.