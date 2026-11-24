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Τη μεταφορά τουλάχιστον 6.500 μεταναστών στη Μιανμάρ, διά θαλάσσης και αεροπορικώς, προγραμματίζουν οι αρχές της Μαλαισίας, στο πλαίσιο νέου κύματος επαναπατρισμών, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Σε ομιλία του στο κοινοβούλιο, ο Ιμπραχίμ γνωστοποίησε ότι το υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε τη συμμετοχή τριών πλοίων του πολεμικού ναυτικού στην επιχείρηση, τα οποία θα αναλάβουν τη μεταφορά 1.500 πολιτών της Μιανμάρ στις 6 και 7 Δεκεμβρίου.

Περισσότεροι από 5.000 μετανάστες αναμένεται να επιστρέψουν αεροπορικώς, με τη Μιανμάρ να αναλαμβάνει την κάλυψη του κόστους μεταφοράς τους.

Η απόφαση των αρχών της Μαλαισίας έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και την ασφάλεια των υπό επαναπατρισμό μεταναστών.