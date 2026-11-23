Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια μυστική επιχείρηση στον Λευκό Οίκο, μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπος, καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ, πολιτικές συγκρούσεις και εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στη Wall Street. Αυτά είναι τα συστατικά της πρωτοφανούς υπόθεσης που οδήγησε στην παραίτηση και, μόλις 11 ημέρες αργότερα, στη θεαματική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia.

Ο 63χρονος συνιδρυτής του αμερικανικού τεχνολογικού κολοσσού επανήλθε τη Δευτέρα (23/11) στις θέσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η εξέλιξη προκάλεσε εκρηκτική άνοδο της μετοχής της Nvidia, που ξεπέρασε το 30% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρασύροντας προς τα πάνω ολόκληρο τον τεχνολογικό κλάδο.

Πίσω από την ανατροπή, ωστόσο, βρίσκεται μια ασυνήθιστη παρέμβαση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των New York Times, ο Τραμπ κινητοποίησε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους, προκειμένου να καθησυχάσει το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ότι ο Χουάνγκ δεν αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες και ότι η επιστροφή του δεν δημιουργεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η επιστροφή του, πάντως, δεν σημαίνει και το τέλος του σκανδάλου. Οι έρευνες για πιθανές παραβιάσεις των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές τεχνολογίας προς την Κίνα συνεχίζονται, ενώ το Κογκρέσο ζητά απαντήσεις για τις σχέσεις της Nvidia με εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομη διακίνηση προηγμένων επεξεργαστών.

Το μυστικό παρασκήνιο: Ο Τραμπ επιστράτευσε τον Βανς

Όπως αποκαλύπτουν οι δημοσιογράφοι Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν των New York Times, επικαλούμενοι δύο πρόσωπα με γνώση των γεγονότων, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας να κάνει ό,τι μπορούσε για να επαναφέρει τον Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας.

Παρά τις ανησυχίες υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας για τις σχέσεις του επιχειρηματία με γυναίκα που θεωρείται πιθανό πρόσωπο ενδιαφέροντος των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέθεσε στον αντιπρόεδρό του, Τζέι Ντι Βανς, να αναλάβει επαφές με τον Χουάνγκ και το διοικητικό συμβούλιο.

Ο Βανς συνομίλησε ιδιωτικά με τον επιχειρηματία το Σαββατοκύριακο και συνέβαλε στην εξασφάλιση των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων που ζητούσε η εταιρεία.

Για τις συγκεκριμένες κινήσεις φέρεται να γνώριζε μόνο ένας πολύ περιορισμένος κύκλος υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Το βράδυ της Κυριακής (22/11), η Nvidia ενημέρωσε την αμερικανική κυβέρνηση ότι θα ανακοίνωνε την επαναφορά του Χουάνγκ πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Wall Street τη Δευτέρα.

Κατά τους New York Times, ο Τραμπ ήταν ιδιαίτερα ικανοποιημένος που οι συνεννοήσεις είχαν ολοκληρωθεί χωρίς διαρροές.

Ο Βανς διατηρεί ισχυρές σχέσεις με παράγοντες της Σίλικον Βάλεϊ, μεταξύ των οποίων και ο Ντέιβιντ Σακς, επενδυτής και συμπρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, ο οποίος συγκαταλέγεται στους υποστηρικτές του Χουάνγκ.

«Εγώ τους έπεισα»: Ο Τραμπ πανηγυρίζει για την επιστροφή

Η εμπλοκή του Λευκού Οίκου δεν έμεινε μόνο στις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο CNBC, ο ίδιος ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είχε επικοινωνήσει άμεσα και έμμεσα με το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia.

«Τους μίλησα και τους έπεισα», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η παρέμβασή του υπήρξε καθοριστική.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση της εταιρείας σωστή και δίκαιη, επιμένοντας ότι ο Χουάνγκ δεν είχε διαπράξει κάτι παράνομο.

«Πρέπει να προστατεύουμε τις ιδιοφυΐες μας και εκείνος είναι σίγουρα μια ιδιοφυΐα», ανέφερε.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει λόγο να θεωρεί πως η επιστροφή του Χουάνγκ συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, οι αμερικανικές αρχές δεν διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο επιχειρηματίας έχει εμπλακεί σε παράνομη δραστηριότητα.

Ο Τραμπ συνέδεσε μάλιστα την επιστροφή του Χουάνγκ με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη Nvidia, αλλά και για την ευρύτερη οικονομική ευημερία των ΗΠΑ.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στους New York Times, ο πρόεδρος εμφανίστηκε ενθουσιασμένος με τη χρηματιστηριακή αντίδραση.

Ρώτησε μάλιστα τους δημοσιογράφους αν είχε κάνει καλή δουλειά το προηγούμενο βράδυ, προσθέτοντας ότι δεν περίμενε τόσο μεγάλη άνοδο της μετοχής.

Η Άλις Χουάνγκ και οι υποψίες για κινεζική κατασκοπεία

Στον πυρήνα του σκανδάλου βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματίας που είχε ερωτική σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia και συνδεόταν με την εταιρεία Megaspeed International, με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα των New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συγκεντρώσει στοιχεία που έδειχναν ότι η Άλις Χουάνγκ διατηρούσε επαφές με την κορυφαία υπηρεσία πληροφοριών της Κίνας για περισσότερο από έναν χρόνο, ενώ βρισκόταν σε σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia.

Οι αμερικανικές αρχές φέρονται να θεωρούσαν ότι η γυναίκα ενδέχεται να λειτουργούσε ως συνεργάτιδα κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Πρόκειται, ωστόσο, για υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών και όχι για δικαστικά αποδεδειγμένη εμπλοκή της σε κατασκοπεία.

Η Megaspeed, την οποία διηύθυνε η Άλις Χουάνγκ, ερευνάται από ομοσπονδιακές αρχές για ενδεχόμενη συμμετοχή σε παράνομη διοχέτευση προηγμένων επεξεργαστών της Nvidia προς κινεζικές επιχειρήσεις, κατά παράβαση των αμερικανικών ελέγχων στις εξαγωγές.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω του ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι προηγμένοι επεξεργαστές της Nvidia χρησιμοποιούνται σε συστήματα υψηλής υπολογιστικής ισχύος, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε συγκεκριμένες κατηγορίες τεχνολογίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί ότι ο Χουάνγκ γνώριζε ή συμμετείχε σε παράνομες εξαγωγές.

Οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών και τα ερωτήματα για τον Λευκό Οίκο

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις των New York Times αφορά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η αμερικανική κυβέρνηση τις πληροφορίες για τη σχέση του Χουάνγκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κυβέρνηση Τραμπ δεν είχε προειδοποιήσει προσωπικά τον επιχειρηματία ότι ενδέχεται να διατηρεί σχέση με γυναίκα που θεωρούνταν πιθανό πρόσωπο συνδεδεμένο με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Μια τέτοια ενημέρωση, γνωστή στις ΗΠΑ ως «defensive briefing», χρησιμοποιείται όταν οι αρχές εκτιμούν ότι κάποιο πρόσωπο ενδέχεται να αποτελεί στόχο ξένων υπηρεσιών.

Παράλληλα, οι New York Times αναφέρουν ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άλλοι σύμβουλοι είχαν ενημερώσει τον Τραμπ τουλάχιστον δύο φορές για τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που συνδέονταν με τη σχέση του Χουάνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως υποβαθμίσει το ζήτημα, υποστηρίζοντας ακόμη ότι δεν είχε ενημερωθεί για την υπόθεση.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα αν πιστεύει ότι η Άλις Χουάνγκ εργαζόταν για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, απέφυγε να απαντήσει.

Αντίθετα, δήλωσε ότι είχε επικοινωνήσει με ανώτατους κυβερνητικούς αξιωματούχους για να διαπιστώσει εάν υπήρχαν στοιχεία άμεσης εμπλοκής του Τζένσεν Χουάνγκ σε παράνομες εξαγωγές μικροτσίπ και είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι δεν υπήρχαν.

Οι εξωσυζυγικές σχέσεις και η παραίτηση που προκάλεσε αναταράξεις

Η κρίση στη Nvidia είχε κορυφωθεί στις αρχές Νοεμβρίου, όταν δημοσιεύματα αποκάλυψαν τις εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ.

Ο επιχειρηματίας παραδέχθηκε στις 8 Νοεμβρίου ότι είχε απατήσει τη σύζυγό του, ενώ ακολούθησαν πληροφορίες για σχέσεις του και με εργαζόμενες της Nvidia.

Η προσωπική διάσταση του σκανδάλου συνδέθηκε με τις ανησυχίες για πιθανή ξένη επιχείρηση πληροφοριών, οδηγώντας το διοικητικό συμβούλιο στην έναρξη ανεξάρτητης έρευνας.

Στις 12 Νοεμβρίου, η εταιρεία ανακοίνωσε την παραίτηση του Χουάνγκ από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου, του προέδρου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Η οικονομική διευθύντρια Κολέτ Κρες ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία της εταιρείας, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς ανέλαβε την προεδρία του διοικητικού συμβουλίου.

Ακόμη και στις 17 Νοεμβρίου, η διοίκηση της Nvidia ξεκαθάριζε ότι δεν σχεδίαζε να επαναφέρει τον Χουάνγκ. Έξι ημέρες αργότερα, ωστόσο, η απόφαση ανατράπηκε πλήρως.

Γιατί το διοικητικό συμβούλιο άλλαξε στάση

Στην επίσημη ανακοίνωση της Δευτέρας, η Nvidia ανέφερε ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επιστροφή του Χουάνγκ, αφού προηγήθηκαν συναντήσεις και συζητήσεις μαζί του.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, δήλωσε ότι η εταιρεία θεωρεί τον Χουάνγκ το καταλληλότερο πρόσωπο για να την οδηγήσει στην επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η παραδοχή της Nvidia ότι, προτού λάβει την απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο είχε λάβει πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, η διοίκηση κατέληξε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν δημιουργεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ο ίδιος ο επιχειρηματίας δήλωσε ότι επιστρέφει με ανανεωμένη δέσμευση απέναντι στην εταιρεία, ευχαριστώντας το διοικητικό συμβούλιο, τους εργαζομένους και την οικογένειά του για την υποστήριξή τους.

Η Κολέτ Κρες επιστρέφει στα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια, ενώ ο Τζόουνς παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η επιστροφή του Χουάνγκ συνοδεύτηκε από θερμή υποδοχή στα κεντρικά γραφεία της Nvidia, όπου δεκάδες εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στους ορόφους και στο αίθριο του κτιρίου για να τον υποδεχθούν, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε στο X ο επενδυτής Γκάβιν Μπέικερ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι εργαζόμενοι επιθυμούσαν διακαώς την επάνοδό του.

Scenes from Nvidia headquarters as Jensen comes back. The Nvidia employees wanted him back more than anything. Grateful to the President, everyone in the administration, everyone who signed the petition, everyone who supported Jensen publicly, everyone who called the board, everyone on the board who fought for him, everyone. This is why America is the greatest country on earth. Every part of Jensen’s story would have only been possible in America. And remember that Gandalf the White was even better than Gandalf the Grey in every way. “Let’s get to work.” 🇺🇸 — Gavin Baker (@GavinSBaker) November 23, 2026

Οι έρευνες συνεχίζονται παρά την επιστροφή

Η επάνοδος του Χουάνγκ δεν τερματίζει τις έρευνες για τις σχέσεις της Nvidia με τη Megaspeed και τη διακίνηση προηγμένων μικροτσίπ προς την Κίνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλαπλές έρευνες, μεταξύ άλλων από την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, μέτοχοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, κατηγορώντας τη Nvidia και τον Χουάνγκ ότι απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Άλλη αγωγή στρέφεται κατά του διοικητικού συμβουλίου για ενδεχόμενες παραλείψεις στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των σχέσεών της με τη Megaspeed.

Η Nvidia έχει συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή για να ερευνήσει εάν ο Χουάνγκ αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών. Η έρευνα θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή της, με τη συνδρομή εξωτερικών νομικών συμβούλων.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ειδική επιτροπή για την εθνική ασφάλεια και τους ελέγχους εξαγωγών, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Η εταιρεία αναζητά επίσης νέο επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης.

Στην Καλιφόρνια, ο γενικός εισαγγελέας Ρομπ Μπόντα ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν μεταβάλλει την ανάγκη διερεύνησης όσων συνέβησαν. Η σχετική έρευνα των πολιτειακών αρχών παραμένει σε εξέλιξη.

Αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα – Ο Χουάνγκ στο Κογκρέσο τον Δεκέμβριο

Η πρωτοβουλία του Τραμπ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε τον πρόεδρο ότι βάζει τα οικονομικά συμφέροντά του και εκείνα των δισεκατομμυριούχων συμμάχων του πάνω από την εθνική ασφάλεια.

Προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί θα αξιοποιήσουν τις κοινοβουλευτικές τους δυνατότητες για να εξετάσουν ενδεχόμενες παραβάσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους και στελέχη της Nvidia.

Η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν ζήτησε από την κυβέρνηση να αποκαλύψει ποιες πληροφορίες παρείχε στο διοικητικό συμβούλιο και ποιοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στις σχετικές επαφές.

Αντίστοιχες ανησυχίες έχουν εκφράσει και Ρεπουμπλικάνοι, μεταξύ των οποίων ο γερουσιαστής Κέβιν Κρέιμερ, ο οποίος είχε ζητήσει προηγουμένως την παραίτηση του Χουάνγκ.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπι Πρίτσκερ, κατήγγειλε επίσης την απόφαση, κάνοντας λόγο για απουσία λογοδοσίας.

Οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες συνεχίζονται ανεξάρτητα από την επιστροφή του επιχειρηματία.

Την 1η Δεκεμβρίου, ο Χουάνγκ αναμένεται να συμμετάσχει σε κεκλεισμένων των θυρών εξέταση ενώπιον επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ στις 3 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί δημόσια ακρόασή του στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας, με αντικείμενο την εποπτεία των αμερικανικών ελέγχων στις εξαγωγές τεχνολογίας.

President Donald Trump on the future of Nvidia now that Jensen Huang has returned as CEO: “Sex sells.” https://t.co/MhCuoeFepc https://t.co/M6OTExLWSm — CNBC (@CNBC) November 23, 2026

«Το σεξ πουλάει»: Η ασυνήθιστη αντίδραση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση του Χουάνγκ σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, υποστήριξε ότι το σκάνδαλο ενδέχεται τελικά να έχει θετικό αντίκτυπο για τη Nvidia, επειδή έστρεψε την προσοχή του κοινού στη σημασία της εταιρείας.

«Το σεξ πουλάει, παιδιά!», είπε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη συνέντευξη, στους New York Times, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη σύζυγο του επιχειρηματία, Λόρι Χουάνγκ, η οποία κατέχει σημαντικό μερίδιο μετοχών της Nvidia.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το ζευγάρι έχει επιλύσει τις προσωπικές του διαφορές, χωρίς η ίδια να έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση.

Η ασυνήθιστη επικοινωνιακή διαχείριση συνεχίστηκε και στο Truth Social, όπου ο Τραμπ αναδημοσίευσε επεξεργασμένη εικόνα από τη φωτογραφία της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του το 2024.

Στο φωτομοντάζ, ο Χουάνγκ εμφανίζεται στη θέση του Αμερικανού προέδρου, με αίμα στο πρόσωπο και κρατώντας ψηλά ένα κόκκινο σουτιέν, ενώ στο φόντο υπάρχει σημαία της Nvidia.

Ράλι στη Wall Street – Έως και 900 δισ. δολάρια στην κεφαλαιοποίηση

Η επιστροφή του Χουάνγκ είχε άμεσο αντίκτυπο στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η μετοχή της Nvidia εκτοξεύθηκε περισσότερο από 30% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Δευτέρας, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε κέρδη που προσέγγισαν το 7% και ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου κατά 4,7%, σύμφωνα με ενδοσυνεδριακά στοιχεία του Reuters.

Η άνοδος της Nvidia θα μπορούσε να προσθέσει περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της, με βάση τις τιμές εκείνης της στιγμής.

Ισχυρά κέρδη κατέγραψαν και εταιρείες που συνδέονται με τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η CoreWeave και η Nebius.

Η αντίδραση υπογραμμίζει πόσο στενά συνδεδεμένη παραμένει η πορεία της Nvidia με τον συνιδρυτή της, ο οποίος διευθύνει την εταιρεία από το 1993 και διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη μετατροπή της από κατασκευαστή επεξεργαστών γραφικών σε κυρίαρχο προμηθευτή τεχνολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Reuters, η αποχώρησή του είχε προκαλέσει ανησυχία ακόμη και μεταξύ πελατών στην Κίνα, ορισμένοι από τους οποίους είχαν αναβάλει ή επανεξετάσει παραγγελίες.

Η εκστρατεία υπέρ της επιστροφής του είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 180.000 υπογραφές, ενώ ο Έλον Μασκ υποδέχθηκε την επάνοδό του γράφοντας στο X ότι το λάθος διορθώθηκε.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Παρά το χρηματιστηριακό ράλι και την επιστροφή του Χουάνγκ, η υπόθεση εξακολουθεί να αφήνει κρίσιμα ερωτήματα.

Το πρώτο αφορά τη σχέση της Άλις Χουάνγκ με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών και το κατά πόσον οι επαφές της επηρέασαν δραστηριότητες της Megaspeed που ελέγχονται από τις αμερικανικές αρχές.

Το δεύτερο συνδέεται με τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους ο Χουάνγκ, η διοίκηση της Nvidia και η αμερικανική κυβέρνηση σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων επεξεργαστών.

Το τρίτο αφορά τον ίδιο τον Λευκό Οίκο: ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο των κυβερνητικών διαβεβαιώσεων που δόθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο και κατά πόσον επηρέασαν την ανεξαρτησία της απόφασής του.

Η Nvidia υποστηρίζει ότι η επιστροφή του Χουάνγκ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων της. Η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία παράνομης δραστηριότητας από τον επιχειρηματία.

Όμως οι έρευνες για την ενδεχόμενη κατασκοπευτική επιχείρηση, τη διακίνηση μικροτσίπ προς την Κίνα και την εταιρική εποπτεία δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ επέστρεψε στην κορυφή της Nvidia. Το ερώτημα πλέον είναι αν η επιστροφή του θα κλείσει την κρίση ή αν οι αποκαλύψεις που ακολουθούν θα ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση της Ουάσινγκτον με την αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία.