Την βελτίωση των υποδομών και την αποκατάσταση της θέρμανσης ζητούν οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης, οι οποίοι προχώρησαν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, σε συμβολική κατάληψη.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που απέστειλε στο enikos.gr, μαθήτρια του σχολείου αποτυπώνεται η φθορά σε σημεία της τοιχοποιίας του κτιρίου, όπου φαίνονται οι μεταλλικές βέργες, οι οποίες λειτουργούν για αντιστήριξη. Όπως ανέφερε η ίδια, «οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης αναγκάστηκαν σήμερα να διακόψουν τη λειτουργία του χώρου λόγω κινητοποίησης». Εξηγεί πως «οι μαθητές καθημερινά αναγκάζονται να κάνουν μάθημα σε μη λειτουργικές τάξεις με υποσχέσεις για αλλαγές αλλά ποτέ δεν τελούνται», αναφέρουν.

«Βασικά δικαιώματα καταπατούνται από τον Δήμο και την πλήρη αδιαφορία προς τις σχολικές μας εγκαταστάσεις. Η έλλειψη θέρμανσης είναι το κύριο ζήτημα καθώς οι μαθητές κάνουν μάθημα 7 ώρες σε τάξεις με ανεπαρκές θέρμανση με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι αρρώστιες λόγω κρύου και τα παιδιά να φεύγουν από το σχολικό συγκρότημα», επισημαίνει.

Η μαθήτρια κάνει λόγο για «επικίνδυνες σχολικές εγκαταστάσεις με γεγονότα του τελευταίου μήνα: Πτώση σοβάδων, καλώδια που κρέμονται από τα ταβάνια και γενικότερη κάκιστη κατάσταση των εγκαταστάσεων» και «χαλασμένες τουαλέτες, καθώς υπάρχουν φθορές και προβλήματα όπως ανεπάρκεια στα καζανάκια και έλλειψη χαρτιού: Γεγονότα που εμποδίζουν την καθημερινή χρήση αλλά και την υγιεινή».

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

«Έληξε η κατάληψη – Τις επόμενες ημέρες θα αποκατασταθεί η θέρμανση»

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών, Σίμο Δανιηλίδη, με τον οποίο επικοινώνησε το enikos.gr, η κατάληψη έληξε και πως τις επόμενες ημέρες πρόκειται να επιδιορθωθεί ο κυκλοφορητής του καλοριφέρ και με αυτό τον τρόπο θα λειτουργήσει κανονικά η θέρμανση. Στα αιτήματα των μαθητών για επιμέρους επισκευές της σχολικής εγκατάστασης, ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης είπε ότι «είναι δρομολογημένες».