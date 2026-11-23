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Το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με νέους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό και ενεργειακό τομέα, στα κρυπτονομίσματα, στον αθλητισμό και στις θεωρήσεις εισόδου, παρουσίασε τη Δευτέρα (23/11) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και διπλωματικής πίεσης προς τη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το νέο πακέτο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την επέκταση των περιορισμών σε περίπου 60 ρωσικές τράπεζες, τον αποκλεισμό τους από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών μηνυμάτων SWIFT, την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας και την απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών ομάδων και αθλητών υπό τη ρωσική σημαία σε αθλητικές διοργανώσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την 22η δέσμη κυρώσεων που προτείνει η Κομισιόν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Για την υιοθέτηση των νέων περιοριστικών μέτρων απαιτείται η ομόφωνη έγκριση των 27 κρατών-μελών.

Η φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προτείνει νέες κυρώσεις έως ότου η Ρωσία επιδείξει πραγματική πρόθεση για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης.

Αποκλεισμός 60 ρωσικών τραπεζών και περιορισμοί στα κρυπτονομίσματα

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επέκταση της απαγόρευσης συναλλαγών σε περίπου 60 ρωσικές τράπεζες, οι οποίες προβλέπεται να αποκλειστούν από το σύστημα SWIFT.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να περιορίσουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων και εναλλακτικών δικτύων πληρωμών, μέσω των οποίων η Ρωσία φέρεται να επιχειρεί να παρακάμψει τις υφιστάμενες οικονομικές κυρώσεις.

Τα μέτρα δεν θα περιορίζονται στη ρωσική επικράτεια, αλλά θα επεκτείνονται και σε επιχειρήσεις ή χρηματοπιστωτικούς φορείς τρίτων χωρών που διευκολύνουν την παράκαμψη των περιορισμών.

Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών, η Κομισιόν ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικής Ομάδας Δράσης για τις Κυρώσεις στα Κρυπτονομίσματα, η οποία θα συντονίζει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

Νέοι περιορισμοί στην ενέργεια και περισσότερα από 70 πλοία στη λίστα κυρώσεων

Σημαντικό μέρος του νέου πακέτου αφορά τον ρωσικό ενεργειακό τομέα, ο οποίος αποτελεί βασική πηγή εσόδων για τη Μόσχα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επέκταση της απαγόρευσης παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, ώστε ευρωπαϊκές εταιρείες να μην μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκευή, λειτουργία ή επισκευή ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων.

Για πρώτη φορά, οι προτεινόμενοι περιορισμοί επεκτείνονται και στις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η Κομισιόν προτείνει να προστεθούν περισσότερα από 70 ακόμη πλοία στον κατάλογο των κυρώσεων που αφορούν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας.

Πρόκειται για δίκτυο πλοίων που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, συχνά μέσω σύνθετων ιδιοκτησιακών σχημάτων και πρακτικών που δυσχεραίνουν τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις διεθνείς κυρώσεις.

Επιπλέον, προτείνεται η απαγόρευση των δεξαμενόπλοιων που διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη στη Ρωσία.

Απαγόρευση εισόδου στην ΕΕ για Ρώσους πρώην μαχητές

Η Κομισιόν επαναφέρει επίσης την πρόταση για απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων εισόδου σε Ρώσους πρώην μαχητές που συμμετείχαν στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι πρώην στρατιωτικοί ενδέχεται να αποτελούν απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, συνδέοντας την πρωτοβουλία με την αύξηση των καταγγελλόμενων επιχειρήσεων δολιοφθοράς και άλλων εχθρικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε η φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπιστώσει πρόσφατα κλιμάκωση μη συμβατικών επιχειρήσεων από Ρώσους πράκτορες σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η πρόταση έρχεται να εξειδικεύσει προηγούμενη πολιτική συμφωνία των κρατών-μελών για περιορισμούς στην είσοδο προσώπων που έχουν υπηρετήσει στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Απαγόρευση συμμετοχής Ρώσων αθλητών υπό τη ρωσική σημαία

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδιώκει τον περαιτέρω περιορισμό της επίσημης ρωσικής παρουσίας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Οι προτάσεις προβλέπουν απαγόρευση συμμετοχής ρωσικών ομάδων και αθλητών υπό τη ρωσική σημαία σε αθλητικές εκδηλώσεις που διεξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και περιορισμούς στην προβολή επίσημων ρωσικών συμβόλων.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Κομισιόν καλεί επίσης τα κράτη-μέλη να εξετάζουν την άρνηση χορήγησης θεωρήσεων Σένγκεν σε Ρώσους αθλητές που πρόκειται να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις όπου χρησιμοποιούνται εθνικά σύμβολα, όπως η σημαία, ο ύμνος ή οι επίσημες εμφανίσεις της χώρας.

Παράλληλα, προτείνονται περιορισμοί στη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών αθλητικών και πολιτιστικών οργανισμών από Ρώσους χορηγούς.

Η Κομισιόν επιδιώκει ακόμη να περιορίσει τη συμμετοχή Ρώσων υπηκόων στα διοικητικά όργανα ευρωπαϊκών αθλητικών ομοσπονδιών, ενώ οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες αφορούν και καλλιτέχνες που χρηματοδοτούνται από τις ρωσικές αρχές.

Περιορισμοί και για Ευρωπαίους σε διοικητικές θέσεις ρωσικών εταιρειών

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει και πρόταση απαγόρευσης στους Ευρωπαίους πολίτες να εξακολουθούν να κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία.

Η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα δεν μπορούν να συνεχίζονται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω περιορισμού των θεσμικών και επιχειρηματικών δεσμών.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, οι νέες πρωτοβουλίες στηρίζονται σε τρεις βασικούς στόχους: την αποδυνάμωση της δυνατότητας της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, την ενίσχυση της διεθνούς απομόνωσής της και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων κυρώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται πλέον να παρουσιάσει τις προτάσεις στα κράτη-μέλη, τα οποία θα αποφασίσουν για την τελική μορφή και την έγκρισή τους.

Η φον ντερ Λάιεν ολοκλήρωσε την παρουσίασή της επισημαίνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τη δυνατότητα της Ουκρανίας να εξασφαλίσει ειρήνη, αυξάνοντας παράλληλα την πίεση προς τη Ρωσία ώστε να επιλέξει τη διπλωματική οδό.