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Εντυπωσιακή άνοδο καταγράφει η μετοχή της Nvidia στη Wall Street τη Δευτέρα (23/11), μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του αμερικανικού κολοσσού των ημιαγωγών, μόλις 11 ημέρες μετά την παραίτησή του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου προκάλεσε κύμα αγορών στις μετοχές τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης, οδηγώντας σε ισχυρή άνοδο τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες της Νέας Υόρκης, έπειτα από μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας.

Στις πρώτες συναλλαγές, περίπου στις 16:35 ώρα Ελλάδας, η μετοχή της Nvidia σημείωνε άνοδο 27,88%, φτάνοντας τα 160,53 δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq ενισχυόταν κατά 5,39%, ο S&P 500 κατέγραφε κέρδη 3,64%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωνε άνοδο 1,88%.

Σύμφωνα με το Reuters, το κύμα αγορών επεκτάθηκε και σε άλλες εταιρείες ημιαγωγών, καθώς η επιστροφή του Χουάνγκ συνέβαλε στην αποκατάσταση μέρους της εμπιστοσύνης των επενδυτών προς τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ομόφωνη απόφαση για την επιστροφή του Χουάνγκ

Η Nvidia ανακοίνωσε επισήμως ότι το διοικητικό συμβούλιό της αποφάσισε ομόφωνα την επαναφορά του Τζένσεν Χουάνγκ στις θέσεις του προέδρου, του διευθύνοντος συμβούλου και του μέλους του διοικητικού συμβουλίου, με άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, προηγήθηκε σειρά συναντήσεων και συζητήσεων με τον Χουάνγκ, έπειτα από τις οποίες τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δήλωσαν ικανοποιημένα από την ειλικρίνειά του και την ικανότητά του να ηγηθεί εκ νέου της Nvidia.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι έλαβε πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ δεν δημιουργεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος Κολέτ Κρες επιστρέφει στα προηγούμενα καθήκοντά της ως οικονομική διευθύντρια, ενώ ο Χάρβεϊ Τζόουνς παραμένει πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Η παραίτηση και οι έρευνες που συνεχίζονται

Ο 63χρονος συνιδρυτής της Nvidia είχε παραιτηθεί στις 12 Νοεμβρίου, μετά τη δημοσιοποίηση καταγγελιών για την προσωπική του ζωή, μεταξύ των οποίων ισχυρισμοί για σχέση με γυναίκα την οποία αμερικανικές αρχές φέρονται να υποπτεύονται για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί δικαστικά, ενώ το Πεκίνο αρνείται την κατηγορία περί κατασκοπείας.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής του Χουάνγκ, ασκώντας δημόσια πίεση στη διοίκηση της εταιρείας.

Παρά την επαναφορά του, η Nvidia διευκρίνισε ότι η ανεξάρτητη εσωτερική έρευνα για ενδεχόμενη προσπάθεια ξένης υπηρεσίας πληροφοριών να προσεγγίσει τον Χουάνγκ θα συνεχιστεί.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει συγκροτήσει ειδική επιτροπή για την εποπτεία ζητημάτων εθνικής ασφάλειας και ελέγχου εξαγωγών, ενώ αναζητά νέο επικεφαλής κανονιστικής συμμόρφωσης.

Ισχυρά κέρδη και για άλλες εταιρείες τεχνολογίας

Η επιστροφή του Χουάνγκ προκάλεσε ευρύτερη ανάκαμψη στις εταιρείες που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Reuters, η μετοχή της AMD ενισχυόταν κατά περίπου 6%, ενώ η Micron Technology κατέγραφε άνοδο 13,7%. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor σημείωνε κέρδη 12,5%.

Ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονταν σε επιχειρήσεις υποδομών υπολογιστικού νέφους και κέντρων δεδομένων, με την CoreWeave να ενισχύεται κατά περίπου 25% και την IREN κατά 28%.

Η Nvidia αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές επεξεργαστών για συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις στη διοίκησή της ιδιαίτερα σημαντικές για τις διεθνείς αγορές.

Η επιστροφή του Χουάνγκ επαναφέρει στο προσκήνιο τον καθοριστικό ρόλο του στη στρατηγική και την ανάπτυξη της εταιρείας, ενώ οι επενδυτές παρακολουθούν πλέον τόσο την πορεία των εσωτερικών ερευνών όσο και τις επόμενες επιχειρηματικές αποφάσεις της Nvidia.