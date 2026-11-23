Νωρίτερα από το αναμενόμενο έκανε την εμφάνισή της φέτος η εποχική γρίπη στην Ελλάδα, με τη χώρα να καταγράφει εντονότερη έξαρση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, ενώ σε ορισμένα φαρμακεία έχουν ήδη παρατηρηθεί ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων.

Για την πρόωρη κυκλοφορία του ιού, την εικόνα που διαμορφώνεται φέτος αλλά και τη σημασία του εμβολιασμού μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο ΕΡΤnews ο καθηγητής Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Τσάκρης.

Ο καθηγητής εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η γρίπη εμφανίστηκε νωρίτερα, αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει στη σύνθεση των φετινών αντιγριπικών εμβολίων και τόνισε ότι ο εμβολιασμός δεν αφορά αποκλειστικά τις ευπαθείς ομάδες, αλλά μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός και για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμπτωματολογία της γρίπης, σημειώνοντας ότι πλέον προκαλεί εντονότερα συμπτώματα και μεγαλύτερη σωματική καταβολή σε σύγκριση με τον κορονοϊό, ενώ την ίδια στιγμή σημαντική έξαρση της Covid-19 βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη του καλοκαιριού.

Η γρίπη ήρθε νωρίτερα – Ο ρόλος του τουρισμού

Όπως εξήγησε ο κ. Τσάκρης, η φετινή επιδημιολογική εικόνα της γρίπης παρουσιάζει μια ασυνήθιστη διαφοροποίηση, καθώς η Ελλάδα εμφανίζει αυξημένη δραστηριότητα του ιού νωρίτερα από άλλες χώρες της Ευρώπης.

«Η γρίπη ήρθε νωρίτερα. Είναι ένα χαρακτηριστικό που είδαμε στην Ελλάδα, να προηγείται από την Ευρώπη, κάτι που είναι παράδοξο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι συνήθως η εποχική γρίπη εμφανίζεται πρώτα στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες και στη συνέχεια εξαπλώνεται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, τα προηγούμενα χρόνια το επιδημικό κύμα στη χώρα μας ξεκινούσε κατά κανόνα την περίοδο των Χριστουγέννων, με την εξάπλωση της γρίπης να σημειώνεται κυρίως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Ένας από τους παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στη φετινή πρόωρη εμφάνιση της γρίπης είναι ο τουρισμός, καθώς η αυξημένη μετακίνηση πληθυσμών διευκολύνει τη διασπορά των αναπνευστικών ιών.

«Είδαμε φέτος το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά να επιστρέφει κόσμος με γρίπη, καλοκαιριάτικα, κάτι που είναι τελείως παράδοξο», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ανάλογη εικόνα είχε παρατηρηθεί και το 2023.

Ο ίδιος συνέκρινε την αλλαγή στην εποχικότητα της γρίπης με όσα είχαν παρατηρηθεί κατά την πανδημία του 2009, όταν η εμφάνιση του νέου τότε ιού Η1Ν1 είχε μεταβάλει την επιδημιολογική συμπεριφορά της νόσου.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν αυτή την περίοδο μεγαλύτερη έξαρση γρίπης σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης.

Γιατί καθυστέρησαν τα αντιγριπικά εμβόλια – Τι άλλαξε φέτος

Στις ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων που παρατηρούνται σε ορισμένα φαρμακεία αναφέρθηκε ο καθηγητής Μικροβιολογίας, εξηγώντας ότι οι καθυστερήσεις στην παραγωγή συνδέονται με τις αλλαγές στη σύνθεση των φετινών εμβολίων.

Όπως επισήμανε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχώρησε φέτος σε αλλαγή και των τριών στελεχών του ιού της γρίπης που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο, προκειμένου να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη του ιού.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το αντιγριπικό εμβόλιο είναι πλέον τριδύναμο αντί τετραδύναμου, με τη συγκεκριμένη αλλαγή, σε συνδυασμό με την ανανέωση των στελεχών, να επηρεάζει τη διαδικασία παραγωγής.

«Όλο αυτό δημιούργησε μια σημαντική καθυστέρηση στη διαδικασία παραγωγής του εμβολίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής διευκρίνισε επίσης ότι το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο περιλαμβάνει τρία στελέχη του ιού, διαφορετικά από εκείνα του περσινού εμβολίου.

Από την πλευρά του, μιλώντας νωρίτερα στην εκπομπή «Συνδέσεις», ο φαρμακοποιός Βαγγέλης Tσικνάκος, ανέφερε ότι τις τελευταίες 15 ημέρες παρατηρούνται ελλείψεις αντιγριπικών εμβολίων σε ορισμένα φαρμακεία, με το πρόβλημα να έχει επεκταθεί σε περισσότερα σημεία τις τελευταίες ημέρες. Όπως εξήγησε, οι ελλείψεις οφείλονται στην καθυστέρηση εισαγωγής μιας παρτίδας 800.000 έως 900.000 εμβολίων, λόγω καθυστερήσεων στην παραγωγή τους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει από την εταιρεία διακίνησης, η εισαγωγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την Τετάρτη, οπότε και εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί η επάρκεια στα φαρμακεία, ενδεχομένως και νωρίτερα.

Απλό και ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο – Ποιες είναι οι διαφορές

Ο κ. Τσάκρης εξήγησε ότι το ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο αποσκοπεί στην ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, των οποίων το ανοσοποιητικό σύστημα δεν ανταποκρίνεται με την ίδια αποτελεσματικότητα στον εμβολιασμό.

«Όσο μεγαλώνουμε, το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν ανταποκρίνεται το ίδιο καλά στο ανοσολογικό ερέθισμα που παίρνουμε από το εμβόλιο», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το ενισχυμένο αντιγριπικό εμβόλιο συστήνεται συνήθως σε άτομα άνω των 65 ετών, καθώς στις μεγαλύτερες ηλικίες η ανοσολογική απόκριση στον εμβολιασμό είναι συχνά μειωμένη.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, ο εμβολιασμός όσων αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας. Στις ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, άτομα με καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, καθώς και ασθενείς με ανοσοανεπάρκειες.

Καλό είναι να εμβολιάζονται και όσοι δεν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο καθηγητής στη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού, επισημαίνοντας ότι η γρίπη μπορεί να προκαλέσει έντονη συμπτωματολογία και παρατεταμένη καταβολή, ακόμη και σε άτομα που δεν αντιμετωπίζουν υποκείμενα νοσήματα.

«Ακόμα και αν δεν είναι κάποιος στις ευπαθείς ομάδες, καλό είναι να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά για το αντιγριπικό εμβόλιο.

Όπως εξήγησε, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα έντονα συμπτώματα, με την αδυναμία και την καταβολή να διαρκούν ακόμη και δύο εβδομάδες.

«Όποιοι έχουν περάσει γρίπη γνωρίζουν ότι δημιουργεί πολύ έντονα συμπτώματα για δύο εβδομάδες. Ειδικά η καταβολή είναι πολύ έντονη», σημείωσε.

Πέρα από τον εμβολιασμό, ο κ. Τσάκρης υπογράμμισε την ανάγκη τήρησης των μέτρων ατομικής υγιεινής και προστασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης κυκλοφορίας των αναπνευστικών ιών.

Συγκεκριμένα, συνέστησε τη χρήση μάσκας όταν εμφανίζονται συμπτώματα και είναι απαραίτητη η παρουσία σε χώρους με άλλους ανθρώπους, προκειμένου να περιορίζεται η μετάδοση, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα με πολλές κοινωνικές επαφές.

Κορονοϊός: Σε εξέλιξη σημαντική έξαρση από το τέλος του καλοκαιριού

Αναφερόμενος στην Covid-19, ο καθηγητής Μικροβιολογίας επισήμανε ότι ο κορονοϊός δεν ακολουθεί πλέον την κλασική εποχικότητα των αναπνευστικών ιών, καθώς μπορεί να προκαλέσει επιδημικά κύματα οποιαδήποτε περίοδο του έτους.

Όπως εξήγησε, από το 2022 και μετά έχει διαμορφωθεί μια διαφορετική επιδημιολογική εικόνα, με εξάρσεις που δεν περιορίζονται στους χειμερινούς μήνες.

«Μπορεί να κάνει επιδημικό κύμα σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο μέσα στη χρονιά, μπορεί να είναι και το καλοκαίρι», ανέφερε.

Μάλιστα, σημείωσε ότι από το τέλος του καλοκαιριού βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντική έξαρση της Covid-19, επιβεβαιώνοντας ότι η κυκλοφορία του ιού δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες.

Ο καθηγητής επισήμανε, ωστόσο, ότι η κλινική εικόνα του κορονοϊού έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Covid-19 εμφανίζεται πλέον κατά κανόνα ως ηπιότερο νόσημα, με τον μεγαλύτερο κίνδυνο να εντοπίζεται κυρίως στις πολύ μεγάλες ηλικίες, όπου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και απορρύθμιση υποκείμενων προβλημάτων υγείας.

Τι είπε για τον εμβολιασμό κατά της Covid-19

Σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, ο κ. Τσάκρης υπογράμμισε ότι η ανάγκη προστασίας αφορά κυρίως τους ηλικιωμένους και ιδιαίτερα όσους αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υγείας.

Όπως ανέφερε, τα άτομα άνω των 70 ετών είναι σκόπιμο να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους σχετικά με τον εμβολιασμό, ώστε να αξιολογείται εξατομικευμένα η ανάγκη χορήγησης του εμβολίου.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο κορονοϊός εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συνεχώς νέα στελέχη, γεγονός που δημιουργεί προκλήσεις στην προσαρμογή των εμβολίων.

Ο καθηγητής επανέλαβε ότι η γρίπη παρουσιάζει εντονότερη συμπτωματολογία και μεγαλύτερη καταβολή σε όλες τις ηλικίες σε σχέση με την τρέχουσα εικόνα της Covid-19, υπογραμμίζοντας τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού και της τήρησης των βασικών μέτρων προστασίας.