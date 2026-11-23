Η ΕΥΔΑΠ προχωρά σε εκτεταμένη αντικατάσταση τμήματος αγωγού αποχέτευσης, μήκους 63 μέτρων, στην περιοχή του Περάματος και μετά την κατάρρευση παλαιού τσιμεντένιου αγωγού ηλικίας άνω των 50 ετών. Όπως εξήγησε σε εκπομπή της ΕΡΤ, ο γενικός διευθυντής Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, Κώστας Βουγιουκλάκης, η βλάβη προκλήθηκε από τη διάβρωση του τσιμέντου λόγω των αερίων που παράγονται από τα λύματα.

Όπως υπογράμμισε η ΕΥΔΑΠ ξεκινά ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του δικτύου αποχέτευσης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εσωτερικής επένδυσης των παλαιών αγωγών, χωρίς να απαιτείται η πλήρης αντικατάστασή τους. Για τον εντοπισμό των φθορών θα πραγματοποιούνται τηλεοπτικές επιθεωρήσεις με ειδικές κάμερες.

«Ουσιαστικά είναι μία φθορά ενός τσιμεντένιου αγωγού, ο οποίος βέβαια έχει μία ηλικία πάνω από 50 χρόνια, οπότε είχαμε μία κατάρρευση. Τώρα αυτό οφείλεται μάλλον σε φθορά λόγω αερίων. Τα λύματα είναι επιθετικά προς το τσιμέντο και δυστυχώς είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιούνταν έντονα στο παρελθόν, πράγμα το οποίο το έχουμε σταματήσει πλέον να το χρησιμοποιούμε διότι το τσιμέντο είναι ένα υλικό το οποίο δεν αντέχει στα λύματα και παρουσιάζει τέτοιου είδους βλάβες και φθορές σε διάφορα σημεία, είτε στην ροή του, είτε εκεί που εκπέμπονται τα αέρια και δημιουργούν φθορές και διαβρώσεις. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Είναι 63 μέτρα. Ενώ ήταν τοπικού χαρακτήρα έδινε ότι είναι 11 μέτρα.

Εν τέλει αποφασίσαμε να αλλάξουμε όλο το άνοιγμα από φρεάτιο σε φρεάτιο 63 μέτρα του αγωγού αυτού και από εκεί και πέρα για το ανάντη κομμάτι και το κατάντη, το οποίο θα το ελέγξουμε τηλεοπτικά πλέον – θα μπει ειδική κάμερα από τον αγωγό αποχέτευσης όπου θα καταγράψει πλήρως την ποιότητα του (…)», είπε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε, «ακόμα δεν έχουμε την εικόνα της διάβρωσης του αγωγού μέχρι ποιο σημείο φτάνει, αλλά από κει και πέρα θα είμαστε σίγουρα τα κομμάτια ανάντη και κατάντη, δηλαδή άλλα 120 με 150 μέτρα σίγουρα. Τώρα θα δούμε από την τηλεοπτική επιθεώρηση σε πόσο μήκος εκτείνεται αυτή η διάβρωση και το πρόβλημα».

Σύμφωνα με τον κ. Βουγιουκλάκη, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για το 2027 προβλέπει κονδύλια ύψους περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις σε παλαιούς αγωγούς αποχέτευσης.

Όπως τόνισε «σε όλες τις περιπτώσεις αυτές αρχίζουμε με ένα πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε τέτοιες μεθόδους επισκευής. Πρώτη αρχή γίνεται από αμίαντο – τσιμεντένιους σωλήνες, οι οποίοι είναι κυριότερα στην αποχέτευση. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε αγωγούς υποπίεσης, δηλαδή είναι αγωγοί οι οποίοι είναι στα αντλιοστάσια μας. Ξεκινάμε από εκεί και μετά περνάμε στους αγωγούς βαρύτητας. Αυτός ο αγωγός βαρύτητας ο συγκεκριμένος. Παράλληλα, γίνονται και το ένα και το άλλο, δηλαδή και στη Σαλαμίνα κάνουμε μία τέτοια επέμβαση τώρα με άλλου τύπου υλικό, αλλά πάλι με την ίδια φιλοσοφία. Είμαστε σε μία φάση όπου το πρόγραμμά μας στο 2027 περιλαμβάνει γύρω στα 20 εκατομμύρια επενδύσεις σε αγωγούς αυτού του τύπου».

Αν και οι πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι οι εργασίες αποκατάστασης ενδεχομένως ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη, αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας προς το παρόν διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση, γεγονός που προκαλεί κυκλοφοριακό έμφραγμα. Σημειώνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό έχει επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις. Η διέλευση πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ενώ η συγκεκριμένη λύση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των κατοίκων και των εργαζομένων που χρειάζεται να μετακινηθούν από και προς την περιοχή.

Πρόκειται για ένα προσωρινό μέτρο ανακούφισης, που δεν επιλύει το ευρύτερο πρόβλημα της περιορισμένης οδικής πρόσβασης στο Πέραμα, με την κατάσταση στην είσοδο της πόλης να παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Πώς γίνεται η διέλευση μέσω του Ναυστάθμου

Σύμφωνα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που έχουν ανακοινωθεί, η διέλευση Ι.Χ. μέσω του Ναυστάθμου επιτρέπεται από τις 05:00 έως τις 18:00, με είσοδο από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά για όσους κατευθύνονται προς Πέραμα και Σαλαμίνα. Για την αντίθετη κατεύθυνση προβλέπεται διέλευση από την πύλη Φ3 προς την πύλη Φ1.

Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας και περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών της COSCO. Οι ρυθμίσεις έχουν ανακοινωθεί για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.