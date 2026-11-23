Γενικά καλός θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας, όμως, το σκηνικό αλλάζει και η εικόνα μεταβάλλεται ριζικά, ειδικά από την Παρασκευή. Μετεωρολόγοι ενημερώνουν για οργανωμένο σύστημα κακοκαιρίας με ένα 48ωρο με καταιγίδες και μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη για τον καιρό, μια ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάσει τη χώρα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο οργανωμένη κακοκαιρία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει έως και το Σαββατοκύριακο.

Πριν από τη μεταβολή αυτή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά το πρωί της Δευτέρας στο Open ο γνωστός μετεωρολόγος, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή υποχώρηση, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο υδράργυρος στη βόρεια Ελλάδα δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις κεντρικές περιοχές θα φτάσει περίπου τους 16 βαθμούς.

Στα νοτιότερα τμήματα η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στους 20 βαθμούς, με το κρύο να γίνεται πιο αισθητό κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ο υδράργυρος θα υποχωρεί ακόμη και στους 8 βαθμούς.

Προς την Πέμπτη, η ψυχρή αέρια μάζα θα αρχίσει να απομακρύνεται και οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους. Ωστόσο, Παρασκευή και Σάββατο θα ακολουθήσει ένα πιο άστατο σκηνικό, με την κακοκαιρία να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα σημαντικότερα φαινόμενα αναμένονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, όπου προβλέπονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις, οι οποίες κατά τόπους ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρές.

Στα δυτικά και βορειοδυτικά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες, ενώ πιο περιορισμένα αναμένονται τα φαινόμενα στη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, οι νότιοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας ακόμη και σε θυελλώδεις εντάσεις στο Ιόνιο και το Αιγαίο.

Χιονοπτώσεις αναμένονται επίσης στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα.

«Καμπανάκι» και από Κολυδά για πολλές βροχές

Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολυδά, οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Ήπειρος και ευρύτερα τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, αιτία της νέας μεταβολής του καιρού θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα σχηματιστεί στον Κόλπο του Λέοντα, στη δυτική Μεσόγειο, και στη συνέχεια θα κινηθεί ανατολικότερα. Τα χαμηλά που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο τόσο στον Κόλπο του Λέοντα όσο και στον Κόλπο της Γένοβας έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες υγρασίας προς τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για παρατεταμένες και κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις.

Για την Ελλάδα, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η διάρκεια της νοτιοδυτικής ροής προς την Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Εφόσον διατηρηθεί η σημερινή εικόνα των προγνωστικών μοντέλων, οι βροχοπτώσεις δεν αποκλείεται να έχουν όχι μόνο μεγάλη ένταση αλλά και σημαντική διάρκεια, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων υετού. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει ακόμη οριστική εκτίμηση για τα τοπικά ύψη βροχής. Η ακριβής θέση του βαρομετρικού χαμηλού, η ταχύτητα μετακίνησής του και η διάρκεια της τροφοδοσίας του συστήματος με υγρές αέριες μάζες θα καθορίσουν τις περιοχές που θα δεχθούν τα μεγαλύτερα ποσά βροχόπτωσης.

🎯ΔΙΑΤΗΡΕΙΤAΙ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

✅Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του καιρού προς την Πέμπτη 26 και κυρίως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, καθώς τα προγνωστικά δεδομένα εμφανίζουν πλέον σαφές σήμα για πολλές βροχές στη Βορειοδυτική Ελλάδα.

✅Η περιοχή της Ηπείρου και γενικότερα τα δυτικά και βορειοδυτικά τμήματα της χώρας φαίνεται ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο μιας νέας περιόδου έντονων βροχοπτώσεων, με τις ποσότητες υετού να χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή όπου η ροή παραμένει επίμονα νοτιοδυτική και ενισχύεται από την ορογραφία της Πίνδου.

✅ Το αίτιο της νέας μεταβολής θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που αναμένεται να ξεκινήσει την πορεία του από τον Κόλπο του Λέοντα, στη δυτική Μεσόγειο, και στη συνέχεια να κινηθεί ανατολικότερα. Τα χαμηλά που οργανώνονται αυτή την εποχή στον Κόλπο του Λέοντα, όπως και εκείνα που σχηματίζονται στον Κόλπο της Γένοβας, μπορούν να τροφοδοτήσουν τη δυτική και κεντρική Μεσόγειο με πολύ υγρές αέριες μάζες και να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για παρατεταμένες και κατά τόπους ραγδαίες βροχοπτώσεις.

✅ Για την Ελλάδα, το σημείο που χρειάζεται να παρακολουθήσουμε περισσότερο είναι η διάρκεια της νοτιοδυτικής ροής προς την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία. Εάν η σημερινή εικόνα των προγνωστικών μοντέλων διατηρηθεί, οι βροχές δεν θα έχουν μόνο ένταση αλλά και διάρκεια, στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά αθροιστικά ύψη υετού.

✅Προς το παρόν μιλάμε για ένα ισχυρό προγνωστικό σήμα και όχι ακόμη για οριστική εκτίμηση των τοπικών υψών βροχής. Η ακριβής θέση του χαμηλού, η ταχύτητα μετακίνησής του και η διάρκεια της τροφοδοσίας με υγρές αέριες μάζες θα καθορίσουν πού θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ποσά. Η ουσιαστική αξιολόγηση το μεσημέρι ✅Η εικόνα θα επανεκτιμηθεί αναλυτικά το μεσημέρι, όταν θα έχουμε εξετάσει παράλληλα τα δεδομένα από τα #FLOODS και #SOIL_V8. Τότε θα μπορούμε να συνδυάσουμε όχι μόνο την πρόγνωση του συνολικού υετού, αλλά και τη χρονική κατανομή των βροχοπτώσεων, τις λεκάνες που ενδέχεται να δεχθούν τα μεγαλύτερα ύψη και την υδρολογική κατάσταση του εδάφους.

✅Το βασικό μήνυμα αυτή την ώρα είναι ένα: Πέμπτη και Παρασκευή χρειάζεται αυξημένη προσοχή στη Βορειοδυτική Ελλάδα, καθώς τα προγνωστικά σήματα για πολλές και κατά τόπους έντονες βροχές είναι πλέον αξιόλογα.

@newsbombgr — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 23, 2026

Σάκης Αρναούτογλου: Τσουχτερό κρύο με αξιόλογα χιόνια

Ο Σάκης Αρναούτογλου, κάνει λόγο για τσουχτερό κρύο από την Τρίτη σε αρκετές περιοχές της χώρας μας, καθώς και με χιόνια το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το πρωί της Δευτέρας, θα έχουμε βροχές στη δυτική Ελλάδα με αξιόλογες καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής Θεσσαλίας. Μπόρες θα έχουμε και μετά το μεσημέρι στα ορεινά από τη ΒΔ Πελοπόννησο μέχρι και την Ήπειρο, αλλά και χιόνια στις κορυφές των βουνών. Επίσης φαινόμενα θα έχουμε κατά μήκος των βόρειων συνόρων της Ελλάδας, αλλά και στα νησιά του αν. Αιγαίου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά τους 22 και 23 βαθμούς, στα βόρεια από 14 έως και 22 και στα νότια στους 23 βαθμούς. Στα ανατολικά από 20 έως 21 βαθμούς και στα δυτικά στους 21 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη δεν θα έχουμε φαινόμενα, αλλά την Πέμπτη στα ΒΔ σε Κέρκυρα και Ήπειρο θα έχουμε πολύ δυνατές βροχές και προς το βράδυ θα επηρεάσουν τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, αλλά και τη Μακεδονία.

Την Παρασκευή θα έχουμε επίσης μια ζώνη βροχών στα δυτικά και το Σαββατοκύριακο 28/11 – 29/11 οι βροχές θα γίνουν πιο έντονες. Επίσης θα έχουμε αξιόλογες χιονοπτώσεις σε αρκετές ορεινές περιοχές ακόμη και σε ημιορεινές της βόρειας Ελλάδας και στη δυτική Μακεδονία.