Προβληματισμός επικρατεί στην ελληνική κοινωνία από την υπόθεση του 14χρονου στην Ήπειρο, ο οποίος αναζήτησε όπλα μέσω εφαρμογών στο διαδίκτυο για να εκδικηθεί συνομήλικους του, οι οποίοι του έκαναν bullying.

Όπως εκτιμούν οι αρμόδιες Αρχές, από τις έρευνες προκύπτει ότι δεν θα προχωρούσε στην απόκτηση όπλων και δεν πραγματοποιούσε κάποια επίθεση. Τα ψηφιακά ίχνη του 14χρονου εντοπίστηκαν έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία με ξένες υπηρεσίες.

«Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό γιατί μας δείχνει πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί, τι μπορεί να σκέφτεται ένα παιδί το οποίο μπορεί να δέχεται bullying και εκφοβισμό», τόνισε μιλώντας στο Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου. «Κατά κύριο λόγο αυτό το περιστατικό έγινε πιο έντονο τους θερινούς μήνες σε μια περιοχή που βρισκόταν αυτό το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση ήρθε με τη συνδρομή ξένων Αρχών, υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχει αντιληφθεί η Ελληνική Αστυνομία».

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος ήταν επηρεασμένος από την κακή συμπεριφορά συμμαθητών του και έτσι άρχισε να κάνει σκέψεις για εκδίκηση. Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έγιναν όλες οι ενέργειες για στήριξη από παιδοψυχολόγο.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. «υπάρχουν εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιεί η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και άλλες υπηρεσίες όπως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, με τις οποίες αντιλαμβάνονται ότι ανήλικοι κινούνται σε τέτοιες εφαρμογές και αναζητούν θέματα τα οποία προφανώς εμπίπτουν σε εγκληματικές ενέργειες».

Ο ανήλικος, όπως τόνισε η Κωνσταντία Δημογλίδου. δεν είχε παραγγείλει κάτι, αναζητούσε όμως υλικό. Δεν συνελήφθη αλλά ο εισαγγελέας διέταξε -επειδή ακριβώς αναφέρθηκε περιστατικό εκφοβισμού- τη συλλογή προανακριτικού υλικού.

«Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν, τον έβριζαν και τον έσπρωχναν»

«Τον κορόιδευαν και του έκαναν bullying. Αυτή η ομάδα ήταν περίπου 13 άτομα. Τον έφτυναν, τον κορόιδευαν , τον έβριζαν, τον έσπρωχναν. Μας έλεγε ότι χτύπησε μόνος του και έπεσε. Είχε σπάσει την κλείδα του και μας είπε ότι το έπαθε μόνος του. Δεν πιστεύω ότι ήθελε να κάνει την επίθεση, πιστεύω ήθελε να τους τρομάξει. Πίστευε ότι είναι μόνος του και κανένας δεν μπορεί να βοηθήσει» ανέφερε η μητέρα του 14χρονου, μιλώντας στο Mega.

«Είχε αλλάξει πάρα πολύ. Λες και είναι άλλο άτομο. Και ξεκινήσαμε σιγά σιγά να ψάχνουμε. Ένας γονέας πολύ δύσκολα να ελέγξει κινητό του παιδιού. Βάζουν κωδικούς. Δεν μπορείς. Τα παιδιά πλέον έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά, τα οποία είναι απαγορευτικά μέχρι τέτοια ηλικία και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εγώ θεωρώ κάτι πρέπει να γίνει. Εκεί πρέπει να βοηθήσει το κράτος και κάτι να κάνει» πρόσθεσε.

«Δεν έχει ηρεμήσει με όλα αυτά. Εγώ πιστεύω θα ηρεμήσει μέχρι να το λύσουμε το θέμα εντελώς.Είναι πολύ ήσυχος, έχει πολύ καλή καρδιά, είναι πολύ ευαίσθητος» κατέληξε.