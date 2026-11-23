Δεν έχει προηγούμενο στα ελληνικά χρονικά, η υπόθεση με πρωταγωνιστή έναν 13χρονο από την Ήπειρο, ο οποίος φέρεται να σχεδίαζε να εκδικηθεί τους συμμαθητές του που τον εκφόβιζαν συστηματικά στο σχολείο και η οποία αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Αντιτρομοκρατικής. Το παιδί, θύμα bullying, αποκαλύφθηκε ότι αναζητούσε μέσω διαδικτυακών εφαρμογών τρόπο να προμηθευτεί όπλα, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήθελε να καταγράψει σε βίντεο την επίθεση που σχεδίαζε, με τις Αρχές να κινητοποιούνται εγκαίρως και να αποτρέπουν το «μακελειό».

Η υπόθεση που κινητοποίησε την Αντιτρομοκρατική

Η υπόθεση κινητοποίησε την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία εντόπισε τις διαδικτυακές αναζητήσεις του ανηλίκου, σε συνεργασία με ξένες διωκτικές αρχές. Η πληροφορία είχε φτάσει στις υπηρεσίες την περασμένη άνοιξη, ενώ το παιδί ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε τον Σεπτέμβριο, έπειτα από έρευνα.

Σύμφωνα με όσα προέκυψαν, ο 13χρονος φέρεται να αναζητούσε επαφές μέσω Telegram για την εξασφάλιση οπλισμού, εκφράζοντας σε διαδικτυακές συνομιλίες σκέψεις εκδίκησης απέναντι σε παιδιά που τον παρενοχλούσαν. Μάλιστα, φέρεται να έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, καθώς επιτήδειος τού απέσπασε περίπου 100 με 150 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα μπορούσε να του βρει όπλο.

Στην πορεία της έρευνας, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ένα παιδί χωρίς προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά, το οποίο ζούσε σε ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Η εικόνα που σχημάτισαν οι Αρχές ήταν πως ο ανήλικος είχε επιβαρυνθεί ψυχολογικά από τη συστηματική κοροϊδία και τις προσβολές που δεχόταν, ακόμη και για την καταγωγή της μητέρας του.

«Έψαχνα όντως να βρω όπλα» – Τι είπε στους αστυνομικούς

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, χαρακτήρισε το πρωί της Δευτέρας (23/11) ιδιαίτερα σοβαρό το περιστατικό, επισημαίνοντας πως αναδεικνύει τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο σχολικός εκφοβισμός στην ψυχολογία ενός παιδιού.

Μιλώντας στο MEGA είπε χαρακτηριστικά:

«Είναι πολύ σοβαρό περιστατικό γιατί μας δείχνει πού μπορεί να φτάσει ένα παιδί, τι μπορεί να σκέφτεται ένα παιδί το οποίο μπορεί να δέχεται bullying και εκφοβισμό. Βέβαια, η ενημέρωση που είχαμε εμείς ήταν ότι κατά κύριο λόγο αυτό το περιστατικό έγινε πιο έντονο τους θερινούς μήνες σε μια περιοχή που βρισκόταν αυτό το παιδί. Σε αυτή την περίπτωση ήρθε με τη συνδρομή ξένων αρχών. Υπάρχουν και περιπτώσεις που το έχει αντιληφθεί η ίδια η υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπάρχουν εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιεί και η Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος και άλλες υπηρεσίες, όπως η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, ώστε να αντιλαμβάνονται ότι κινούνται ανήλικοι σε τέτοιες εφαρμογές και αναζητούν θέματα τα οποία προφανώς εμπίπτουν σε εγκληματικές ενέργειες. Δεν είχε παραγγείλει κάτι ο ανήλικος αυτός. Αναζητούσε όμως υλικό, οπλισμό. Δεν συνελήφθη ακριβώς. Ο εισαγγελέας διέταξε επειδή ακριβώς αναφέρθηκε αυτό το περιστατικό του εκφοβισμού, διέταξε τη συλλογή προανακριτικού υλικού. Όπως καταλαβαίνετε και εκεί επεμβαίνουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες για να συνδράμουν. Εδώ πρέπει να υπάρξει κοινωνική μέριμνα, ψυχολογική υποστήριξη στο παιδί για να δούμε γιατί έφτασε σε αυτό το σημείο».

Και συνέχισε: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εξετάστηκε με τη διαδικασία που προβλέπεται, με παρουσία παιδοψυχολόγου και αντιλήφθηκαν όντως ότι είχε σκεφτεί να προκαλέσει κακό χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες. Ο εντοπισμός των ατόμων που έκαναν bullying είναι μια διαδικασία που θα γίνει στη συνέχεια. Έτσι και αλλιώς υπάρχει εγκληματική πράξη. Ο ανήλικος προφανώς έχει αναφέρει συγκεκριμένα περιστατικά και συγκεκριμένες καταστάσεις κάτω από τις οποίες ένιωσε εκφοβισμένος. Εμάς, μας αναφέρθηκε ότι συνέβαινε τους θερινούς μήνες. Υπάρχει όμως περίπτωση να συνέβαινε και σε παλαιότερο χρόνο. Και φαίνεται πολύ σημαντικό κατά πόσο έχουμε έλεγχο το πώς κινείται ένα ανήλικο παιδί στο διαδίκτυο. Οι γονείς εννοώ. Και οι καθηγητές μπορεί να αντιληφθούν κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει μέσα σε μια σχολική μονάδα, αλλά και οι γονείς. Όχι ελεύθερη χρήση του διαδικτύου. Είναι πολύ σημαντικό».

«Το παιδί ζούσε έναν εφιάλτη κάθε καλοκαίρι»

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης σημείωσε: «Αυτό το παιδί είναι δίγλωσσο, έχει τη μητρική του γλώσσα γιατί η μητέρα του είναι από άλλη χώρα, ο πατέρας του Έλληνας και δεχόταν bullying. Δηλαδή αυτό που είπε στους αστυνομικούς ήταν ότι κάθε καλοκαίρι ήταν ανυπόφορο αυτό που του έκαναν τα άλλα παιδιά. Μέσα λοιπόν από το Telegram είπε σε κάποια παιδιά σε μια ομαδική συνομιλία ότι «εγώ θα βρω όπλα και θα τους καθαρίσω». Η αστυνομία όταν ενημερώθηκε, αμέσως πήγε κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής. Το παιδί αυτό φαίνεται ότι ζούσε τον εφιάλτη κάθε καλοκαίρι. Και μάλιστα τι είπε στους αστυνομικούς κατόπιν; Είπε ότι «έψαχνα να βρω όντως όπλα. Δε θα χτύπαγα κανέναν». Στην αρχή είπε ότι θα τους σημάδευα στα πόδια. Κατόπιν είπε ότι τα όπλα που αναζητούσα ήταν για να κάνω σκοποβολή. Στην προκειμένη περίπτωση το παιδί δεν έλεγε, δεν απειλούσε ότι θα πάει στο σχολείο. Έλεγε εκεί στην περιοχή του που ήταν, που ήταν για διακοπές».

Βέρα Αθανασίου: «Όταν ένα παιδί δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνεται, κάνει τον φόβο του πράξη»

Η Ψυχολόγος Βέρα Αθανασίου υπογράμμισε: «Συνήθως βλέπουμε μια αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, σε αυτό που γνωρίζαμε μέχρι πρότινος για το ίδιο το παιδί μας. Είτε να εντείνονται συμπεριφορές που ήταν κάπως έτσι δυσκολεμένες. Για παράδειγμα, ένα παιδί το οποίο είναι πιο εσωστρεφές γίνεται ακόμη πιο εσωστρεφές, αποσύρεται περισσότερο. Μπορεί να δούμε θυμό, μπορεί να δούμε μια σχολική άρνηση, να αρνείται δηλαδή να πηγαίνει στο σχολείο. Βλέπουμε μια ανησυχία πολλές φορές. Από εκεί και πέρα όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι προφανώς ένα παιδί δε γεννιέται με φόβο. Προφανώς όλοι οι φόβοι είναι επίκτητοι. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί τοποθετείται μέσα σε ένα περιβάλλον στο οποίο εξωτερικοί παράγοντες του δημιουργούν φόβο, τον οποίο τον εσωτερικεύει. Όταν αυτό το παιδί μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να του προσφέρει εκείνες τις δυνατότητες, ώστε να μπορεί να εκφράζεται, τότε έχει λύσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του προβλήματος. Γιατί μπορεί να πάρει πίσω την επούλωση, την ανακούφιση που θα χρειαστεί»,

»Ένα παιδί όμως που δεν έχει μάθει πρώτον, να αναγνωρίζει το συναίσθημά του, να συμβολοποιεί αυτό που αισθάνεται, να το λεκτικοποιεί, να πει φοβάμαι γιατί πηγαίνω στο σχολείο και αντιμετωπίζω αυτό. Αυτό ένα παιδί μπορεί να μην το έχει μάθει. Μπορεί να το αντιλαμβάνεται, αλλά να μη θέλει να το κάνει γιατί φοβάται ότι η μαμά ή ο μπαμπάς θα καταρρακωθούν από αυτό. Άρα μπαίνει στο ρόλο του προστάτη για να μην τους στενοχωρήσει. Μπορεί να μην μπορεί να διαχωρίσει τα συναισθήματά του, να υπάρχει μια συγχώνευση μεταξύ αυτού που το ίδιο αισθάνεται και μεταξύ αυτού που το ίδιο το άλλο το παιδί του προβάλλει. Δηλαδή «είσαι ανίκανος, είσαι άχρηστος, δεν αξίζεις τίποτα και γι’ αυτό θα σε σκοτώσω». Αυτό να το πιστέψει και να το κάνει δικό του. Και έτσι φτάνουμε πολλές φορές στο παιδί που δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνεται. Και τι κάνει; Αυτό που λέμε εκδραματίζει. Δηλαδή το φόβο του τον κάνει πράξη».