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Στην παρουσία της στο φετινό MadWalk, αλλά και στα όσα γράφονται για την προσωπική της ζωή, αναφέρθηκε η Μαρίνα Σάττι, σε δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η τραγουδίστρια θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του MadWalk και φαίνεται πως ανυπομονεί για τη συγκεκριμένη εμφάνιση. Όπως αποκάλυψε, επέλεξε να παρουσιάσει μια μπαλάντα.

«Είναι η πρώτη μου φορά που είμαι στα MadWalk, θα πω μια ωραία μπαλάντα. Υπάρχει κάτι πολύ σπουδαίο για εμένα. Η σχέση μου με τη μόδα ελπίζω να είναι καλή», τόνισε η Μαρίνα Σάττι.

Σχετικά με τα δημοσιεύματα για τα αισθηματικά της, απάντησε: «Δεν με ενοχλεί ό,τι γράφεται για την προσωπική μου ζωή, με άλλα πράγματα ασχολούμαι στην καθημερινότητά μου».