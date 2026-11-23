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Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κλινική ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος διανύει μία δύσκολη περίοδο στη ζωή του.

Το Σαββατοκύριακο ωστόσο, ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ήταν ενεργός στα social media κάνοντας αναρτήσεις και πολλοί πίστεψαν ότι ίσως είχε λάβει εξιτήριο.

Και ο ίδιος, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό», σε όποιον του τηλεφωνούσε, έλεγε ότι βρίσκεται στο σπίτι του πλέον.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής του ΑΝΤ1, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ εξακολουθεί να βρίσκεται στην κλινική.

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή, εκτός από τις απειλές που δέχτηκε ο ίδιος, αντίστοιχα μηνύματα φέρεται να έστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και σε πολύ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο.

«Δεν ήθελα να στείλω το παιδί στη φυλακή, θέλω να γιατρευτεί και να βγει πιο υγιής από ό, τι μπήκε», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: