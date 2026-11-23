Τα σχεδιαγράμματα με τις διαδρομές στελέχους αμυντικής βιομηχανίας που βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων στα Σκόπια. Ο Ιρανός ναρκω-βαρόνος, η στρατολόγηση ποινικών και τα ταξίδια στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι συναντήσεις στην Τουρκία αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πρόδωσαν το σχέδιο των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών και των στρατολογημένων Σκοπιανών κακοποιών που σκόπευαν να δολοφονήσουν στέλεχος μεγάλης εταιρείας αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για εταιρεία που διατηρεί στενή συνεργασία με τον ισραηλινό κλάδο κατασκευής οπλικών συστημάτων.

Το σχέδιο είχε τεθεί σε εφαρμογή και οι δράστες, που είχαν στρατολογηθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης, είχαν προχωρήσει ακόμα και σε φυσικές παρακολουθήσεις, καθώς και σε χαρτογράφηση των διαδρομών του στόχου τους στην Αθήνα.

Στρατολογητής των πέντε Σκοπιανών κακοποιών είναι ένας γνωστός Ιρανός ναρκω-βαρόνος με το όνομα Νατσί Σαρίφι Ζιντάστι. Ο κακοποιός καταζητείται στις ΗΠΑ για εμπόριο ναρκωτικών και απόπειρες ανθρωποκτονιών στο Μέριλαντ, ενώ φέρεται, σύμφωνα με τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, να έχει δημιουργήσει «δεξαμενή» από κακοποιούς στη Γηραιά Ηπειρο, στη Μέση Ανατολή και στις ΗΠΑ, ώστε να τροφοδοτεί τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του με πρόσωπα διατεθειμένα να αναλάβουν δύσκολες αποστολές, έναντι βεβαίως μεγάλων χρηματικών αμοιβών. Αλλωστε, από τις έρευνες της ΕΥΠ προέκυψε πως οι Σκοπιανοί πιστολέρο θα αμείβονταν για τη δολοφονική ενέργεια στην Αθήνα με το ποσό των 300.000 δολαρίων.

Χειριστές των κακοποιών αλλά και του ναρκω-βαρόνου φέρεται να είναι ένα στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν και ένα πρόσωπο πολύ κοντά στην ιερατική ηγεσία της χώρας, με το όνομα Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος θεωρείται από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες άνθρωπος με υπόγειες διασυνδέσεις με εκατοντάδες πρόσωπα που διαβιούν σε χώρες που έχουν έντονο ενδιαφέρον για το Ιράν.

Η αποκάλυψη

Ολα ξεκίνησαν όταν τον Φεβρουάριο του 2026 τα ραντάρ μυστικών υπηρεσιών, ανάμεσά τους και η Μοσάντ, κατέγραψαν ένα περίεργο ταξίδι δύο Σκοπιανών κακοποιών στην Τουρκία. Εκεί φέρεται να συνάντησαν τον Μαβανέχ, τον άνθρωπο των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν. Τη συνάντηση είχε κανονίσει ο Ζιντάστι, ο οποίος άλλωστε γνωρίζει τα κατατόπια στην Τουρκία, καθώς πριν από περίπου μία πενταετία είχε συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη -μαζί με άλλους Ιρανούς- για ναρκωτικά και για τη δολοφονία Ιρανού αντιφρονούντα στην Αγκυρα. Ομως, ύστερα από έξι μήνες αφέθηκε ελεύθερος και έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.

Στη συνέχεια, η παρέα των τριών ταξίδεψε από την Τουρκία σε χώρα της Μέσης Ανατολής και έπειτα στο Ιράν. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες προερχόμενες από διαβαθμισμένες πηγές, φαίνεται πως δόθηκαν τα πρώτα χρηματικά ποσά στους Σκοπιανούς κακοποιούς, αλλά και ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός για την εγκληματική ενέργεια που θα έκαναν στην Αθήνα.

Υστερα από αυτό το ταξίδι τον περασμένο Φεβρουάριο, άρχισε να χτυπά συναγερμός στις δυτικές μυστικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και στην ΕΥΠ. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα στελέχη της είχαν ξεκάθαρη εικόνα για την ταυτότητα του στόχου: Ελληνας εβραϊκού θρησκεύματος, μάνατζερ και υψηλόβαθμο στέλεχος ελληνικής εταιρείας καινοτομίας στα αμυντικά συστήματα, η οποία έχει στενή εταιρική σχέση με ισραηλινή εταιρεία οπλικών συστημάτων.

Τον ενημέρωσαν

Στελέχη της ΕΥΠ συναντήθηκαν τον περασμένο Μάρτιο -ίσως και νωρίτερα και ενώ είχαν σχηματίσει ξεκάθαρη εικόνα για την υπόθεση- με τον μάνατζερ και τον ενημέρωσαν πως αποτελεί στόχο, ενώ μέσω της ΕΛ.ΑΣ. του παρείχαν υψηλή προστασία από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ίδιος αλλά και η σύζυγος του χρειάστηκε να μεταφερθούν σε «ασφαλές οίκημα». Η αλλαγή μυστικής κατοικίας για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα μηνύματα που έφταναν στην ΕΥΠ έκαναν λόγο για προχωρημένες ενέργειες από την πλευρά των στρατολογημένων από το Ιράν Σκοπιανών κακοποιών.

Από την πρώτη στιγμή που η ΕΥΠ ξεκαθάρισε τι συμβαίνει και διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης, ενημέρωσε τις μυστικές υπηρεσίες της Βόρειας Μακεδονίας, δίνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση των υπόπτων. Στις 27 Οκτωβρίου έγινε η κίνηση που όλοι περίμεναν. Ενας 30χρονος Σκοπιανός κακοποιός ήρθε στη χώρα μας και κατευθύνθηκε προς τους Κήπους Εβρου, με σκοπό να περάσει στην Τουρκία. Αμέσως τα στελέχη της ΕΥΠ κατάλαβαν πως το σχέδιο των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών μπήκε στην τελική φάση του. Ο 30χρονος, ο οποίος υποστήριξε πως είναι έμπορος και πηγαίνει στην Τουρκία για την αγορά υφασμάτων, συνελήφθη για παράνομη είσοδο στην Ελλάδα. Ο ίδιος φέρεται να αποκάλυψε στα στελέχη της ΕΥΠ πληροφορίες τόσο για το σχέδιο όσο και για τον στόχο και μάλιστα με λεπτομέρειες. Στις 12 Νοεμβρίου, ο 30χρονος απελάθηκε από τη χώρα ως ανεπιθύμητος και μόλις πάτησε το έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας συνελήφθη.

Οι παρακολουθήσεις

Τα στελέχη των μυστικών υπηρεσιών της Βόρειας Μακεδονίας συνέλαβαν τους περισσότερους από τους στρατολογημένους κακοποιούς, ενώ ένας διαφεύγει ακόμη της σύλληψης. Οσα βρέθηκαν στην κατοχή τους αποκάλυψαν πόσο προχωρημένες ήταν οι κινήσεις τους για τη δολοφονία του Ελληνα μάνατζερ στην Αθήνα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν βαρύς οπλισμός, σχεδιαγράμματα, σημειώσεις και συσκευές κινητής τηλεφωνίας με εγκατεστημένες εφαρμογές κρυπτογραφημένων συνομιλιών και ανταλλαγής μηνυμάτων. Από τα σχεδιαγράμματα προέκυψαν σηματοδοτημένες διαδρομές στην Αθήνα και συγκεκριμένα από τα βόρεια προάστια της Αττικής στο κέντρο της πρωτεύουσας και στα γραφεία της εταιρείας όπου εργάζεται το υψηλόβαθμο στέλεχος.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της Realnews, ο 30χρονος Σκοπιανός αλβανικής καταγωγής, που συνελήφθη στους Κήπους Εβρου, μέσα στο 2026 είχε επισκεφθεί τη χώρα μας άλλες τρεις φορές και έμεινε για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην Αθήνα. Τα στελέχη της ΕΥΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 30χρονος να είχε πραγματοποιήσει προπαρασκευαστικές ενέργειες, όπως ο εντοπισμός διαμερισμάτων και οι παρακολουθήσεις.