Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε κλούβες της ΕΛ.ΑΣ. στη βάση της υπηρεσίας, στην οδό Κοκκινοπούλου, στου Ζωγράφου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:20. Στο σημείο επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα από τον 4ο ΠΣ Αθηνών, 12ο ΠΣ Αθηνών, 9ο ΠΣ Αθηνών και Π.Υ. Νέας Μάκρης.

Από μηχανική βλάβη προκλήθηκε η φωτιά

Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά ξεκίνησε από ένα από τα τρία λεωφορεία, το οποίο ήταν από χθες σταθμευμένο στο χώρο των καυσίμων του στρατοπέδου και επεκτάθηκε στα άλλα δύο που ήταν πλησίον, ενώ δεν υπάρχουν τραυματίες.

Οι φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί ήταν ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ ακούστηκαν και εκρήξεις που αποδίδονται στα ρεζερβουάρ καυσίμων των οχημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία η φωτιά φέρεται να οφείλεται σε μηχανική βλάβη, αλλά τα αίτια θα διευκρινιστούν από την προανάκριση που θα διενεργηθεί από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, και τα τρία λεωφορεία της Ελληνικής Αστυνομίας καταστράφηκαν ολοσχερώς

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο: