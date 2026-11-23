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Άγρια επίθεση πραγματοποίησε ομάδα μαθητών σε διευθυντή σχολείου στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όταν ο εκπαιδευτικός προσπάθησε να αποτρέψει βίαιη ενέργεια σε άλλο μαθητή. Αποτέλεσμα ήταν ο άνδρας να βρεθεί στο έδαφος, όπου δέχθηκε κλωτσιές στο κεφάλι και γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματός του. Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο.

Πρόκειται για τον Ράιαν Τζόουνς, διευθυντή του Camp Curtin Academy, στο Χάρισμπεργκ. Η επίθεση σημειώθηκε στις 12 Νοεμβρίου, κατά την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, γύρω στις 15:35.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της σχολικής περιφέρειας του Χάρισμπεργκ, ο Τζόουνς παρατήρησε ότι αρκετοί μαθητές παρέμεναν στον χώρο του σχολείου αντί να επιβιβαστούν στα σχολικά λεωφορεία. Παράλληλα, εντόπισε έναν άγνωστο άνδρα με κουκούλα, ο οποίος δεν ήταν μαθητής και αρνούνταν να αποχωρήσει από τον χώρο, παρά τις επανειλημμένες υποδείξεις του προσωπικού.

Από την έρευνα των προέκυψε ότι ο άγνωστος είχε συγκεντρώσει ομάδα μαθητών με σκοπό να επιτεθούν σε έναν συμμαθητή τους. Ο διευθυντής αντιλήφθηκε την κατάσταση και επικοινώνησε με την αστυνομία.

Πριν φτάσουν όμως οι αστυνομικοί στο σημείο, ο άγνωστος κινήθηκε απειλητικά προς τον μαθητή που είχε βάλει στο στόχαστρο. Ο Τζόουνς παρενέβη, μπαίνοντας ανάμεσά τους για να αποτρέψει την επίθεση.

Αρχικά απέφυγε μια γροθιά και επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον δράστη, ωστόσο έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος. Τότε, αρκετοί από τους μαθητές που ήταν στο σημείο, περικύκλωσαν τον διευθυντή και άρχισαν να τον χτυπούν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της σχολικής περιφέρειας, τον κλωτσούσαν επανειλημμένα στο κεφάλι και τον χτυπούσαν στην πλάτη, στην περιοχή των νεφρών και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Από την επίθεση ο Τζόουνς υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και κόψιμο στο χέρι, ενώ οι δράστες τού είχαν τραβήξει μεγάλη ποσότητα μαλλιών.

Όταν έφτασε η αστυνομία στο σχολείο, ο άγνωστος είχε ήδη φύγει. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τουλάχιστον ενός ατόμου, το οποίο ήταν συγγενής του εισβολέα και φοιτούσε στο ίδιο σχολείο. Ο διευθυντής μεταφέρθηκε για να λάβει ιατρική φροντίδα.

Η σχολική περιφέρεια πραγματοποίησε πειθαρχικές έρευνες για τους μαθητές που συμμετείχαν στην επίθεση και επέβαλε κυρώσεις. Μάλιστα, ένας από τους εμπλεκόμενους μαθητές υπέβαλε επίσημη επιστολή συγγνώμης προς τον διευθυντή.

Οι γονείς μαθητών υποστήριξαν τα πειθαρχικά μέτρα και εξέφρασαν επίσης τη συγγνώμη τους προς τη σχολική διοίκηση.